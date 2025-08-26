Новини
Разкриха кои секс пози изгарят най-много калории

Разкриха кои секс пози изгарят най-много калории

26 Август, 2025 20:38

При "Бъркачката на масло" мъжът губи 211 калории за половин час

Разкриха кои секс пози изгарят най-много калории - 1
Снимка: X
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сексологът Ема Хюит разкри кои секс пози изгарят най-много калории, предаде New York Post.

Според експерта, най-много калории се изгарят от позата „бъркачка на масло“, при която жената лежи по гръб, повдигайки бедрата и краката си, докато мъжът е коленичил пред нея.

Отбелязва се, че тази поза изгаря 211 калории за половин час за мъжа и 106 за жената.

На второ място е сексът в изправено положение, по време на който мъжът може да загуби около 198 калории, а партньорката му - 145 калории.

Класацията на най-енергоемките секс пози се затваря от „кучешката поза“, където мъжът изгаря 182 калории за 30 минути, а дамата - 103.


Подобни новини


  • 1 Кис

    4 0 Отговор
    Когато съм на работа жената изгаря най-много калории 🤷‍♂️

    20:51 26.08.2025

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    Не е ли обратното?

    20:54 26.08.2025

  • 3 Нищо

    3 0 Отговор
    Лошо и грешно няма в секса когато хората се обичат. Това е черешката на тортата.

    20:55 26.08.2025

  • 4 Помак

    1 0 Отговор
    Бат Милене , деца има ...иначе хубава статия ...поучителна ...за мажа и жената заедно

    21:00 26.08.2025

  • 5 Тома

    1 0 Отговор
    Най много калории изгоряха в Симитли.

    21:03 26.08.2025

  • 6 Тити

    2 0 Отговор
    Като поиска жената Бентли портфейла изгаря доста калории.

    21:09 26.08.2025