Разкриха кои секс пози изгарят най-много калории

Сексологът Ема Хюит разкри кои секс пози изгарят най-много калории, предаде New York Post.
Според експерта, най-много калории се изгарят от позата „бъркачка на масло“, при която жената лежи по гръб, повдигайки бедрата и краката си, докато мъжът е коленичил пред нея.
Отбелязва се, че тази поза изгаря 211 калории за половин час за мъжа и 106 за жената.
На второ място е сексът в изправено положение, по време на който мъжът може да загуби около 198 калории, а партньорката му - 145 калории.
Класацията на най-енергоемките секс пози се затваря от „кучешката поза“, където мъжът изгаря 182 калории за 30 минути, а дамата - 103.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кис
20:51 26.08.2025
2 Анонимен
20:54 26.08.2025
3 Нищо
20:55 26.08.2025
4 Помак
21:00 26.08.2025
5 Тома
21:03 26.08.2025
6 Тити
21:09 26.08.2025