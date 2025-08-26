Разкриха кои секс пози изгарят най-много калории

Сексологът Ема Хюит разкри кои секс пози изгарят най-много калории, предаде New York Post.

Според експерта, най-много калории се изгарят от позата „бъркачка на масло“, при която жената лежи по гръб, повдигайки бедрата и краката си, докато мъжът е коленичил пред нея.

Отбелязва се, че тази поза изгаря 211 калории за половин час за мъжа и 106 за жената.

На второ място е сексът в изправено положение, по време на който мъжът може да загуби около 198 калории, а партньорката му - 145 калории.

Класацията на най-енергоемките секс пози се затваря от „кучешката поза“, където мъжът изгаря 182 калории за 30 минути, а дамата - 103.