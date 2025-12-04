Новини
Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ бил със 106 жени извън шоуто, ползвал приложения за запознанства

4 Декември, 2025 10:39

Бизнесменът си е отбелязвал в тефтер броя на жените, с които е правил секс

Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ бил със 106 жени извън шоуто, ползвал приложения за запознанства - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С бурен и нестандартен сексуален живот в стил „50 нюанса сиво“ се похвали предприемачът Виктор в „Ергенът: Любов в рая“.

„Ползвам приложения за запознанства. Не обичам да ми е скучно в секса. Имам си чекмеджета с инструменти и огледала на тавана. Харесва ми да се снимам“, сподели интимните си преживявания бизнесменът пред всички в любовното имение дни преди големия финал на риалитито на 5 декември, пише Lupa.bg.

Оказа се също, че Виктор си е отбелязвал в тефтер броя на жените, с които е правил секс.

„Не крия, че си записвам различни статистики и разнообразни факти, с които се отличават съответните ситуации или хора. Аз съм човек на науката, математик“, призна още той.

Бизнесменът отказа да признае пред останалите риалити герои точната бройка за завоеванията си, но, любимата му Дениз я издаде.

„Аз знам за 106 жени“, обяви тя.

Психоложката не скри, че е притеснена от интимния свят на Виктор.

„Не знаех, че е използвал приложения за запознанства, за да си намира жени, с които да спи. Честно казано, притеснява ме сексуалният живот на Виктор от доста гледни точки, но ще видим какво ще излезе от цялата тази работа“, засмя се Дениз.

Тефтерът с бройките обаче стресна инфлуенсърката Виктория.

„Не смятам, че е нормално да записваш детайли от сексуалния момент с дадена жена. Ако някой мой партньор го направи, това би ме накарало да се притесня от мозъчната му дейност. Това е психарско“, отсече тя.


  • 1 Сила

    11 0 Отговор
    Какво "бизнесменства " тоз провинциален младеж ??! И Жорко Влюбенов и Юки има ли ги в теФтера ...?!!

    10:42 04.12.2025

  • 2 Ергенът

    13 0 Отговор
    Поредната измислица като “УЖ” издраскания му гръб..🙈 жалък

    10:44 04.12.2025

  • 3 Тцтц

    12 0 Отговор
    Бил със 106 жени,ползвал приложения за запознанства
    Аз стигнах само до две 😁 поне от втората имам вече дете

    10:46 04.12.2025

  • 4 Предприемчив

    10 0 Отговор
    Предприемач. Нещо като "пример" за младото поколение ли е, та се обръща внимание на личния живот? Дайте подробности, за работата му, какво създава, по колко часа мисли и работи и т. н., колоко работници има, доволни ли са, държава с какво е обогатена?

    Коментиран от #6

    10:47 04.12.2025

  • 5 ха ха

    10 0 Отговор
    Записвал си труженичките които си е поръчвал.Нормална жена няма да му върже защото има кофти характер и двойни стандарти.Първеню...

    Коментиран от #9, #20

    10:53 04.12.2025

  • 6 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Предприемчив":

    Пич , верваш ли на тия щуротии въобще !?? Събират секви ненормалници , комплексари и диви провинциалисти да правят сеир на други такива , това е ...а иначе" продуцентите " си изкарват добри пари от това позорище !!! Вярвай ми , знам го добре ....

    Коментиран от #10

    10:56 04.12.2025

  • 7 Лорда

    6 0 Отговор
    По интересно е сколко мъже е бил

    11:03 04.12.2025

  • 8 к0к0рч0

    3 0 Отговор
    щом е само с жени още нищо не е видял

    11:03 04.12.2025

  • 9 да уточним

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха":

    пАрвеню- с А-parvenu. Парите са мощен афродизиак за проститутките. Сексуалната зависимост е признак за психически заболявания- например НЛР и др.Извратеняк!

    11:09 04.12.2025

  • 10 Брех, брех ,брех....

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    България да не се е превърнала в държава за секс туризъм....ама още не се е разчуло.....

    11:12 04.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гонзовица

    1 0 Отговор
    Тоя льольо ли бе

    11:15 04.12.2025

  • 13 Лорд Евгени

    2 1 Отговор
    По точно е бил със 106 мъже..🙈

    11:17 04.12.2025

  • 14 по соца беше възможно такава бройка

    1 2 Отговор
    тогава нямаше цъкала и сайтове приложения за момите
    и се клатиха яко за удоволствие и често от раз
    ако пък имаше цигари кент, видео вкъщи, уиски беше върха до средата на 80те

    та сега много мераклии кочове в сайтовете и е жестока конкуренция
    със сигурност на една кака и се свалят десетки на ден да им дигат егото и акциите
    та доста е съмнителна таз бройка 109

    това са пинизи та кифли да кълват когато се хвали че е казанова

    11:18 04.12.2025

  • 15 Един българин на 52 г.

    1 0 Отговор
    Имал съм към 20. Но от тях само 3 ставаха за истински приятел в живота. Много е важно отношението. Няма ли взаимоуважение и добра дума, а само претенции - вратата и навън!

    11:32 04.12.2025

  • 16 Българка

    0 1 Отговор
    Боклуците нямат край!

    11:36 04.12.2025

  • 17 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Това невротично психарче Викторчо май само не си вярва🤣

    11:37 04.12.2025

  • 18 ЕргенинЪТ

    1 1 Отговор
    И докато занимавате поколението Z с такива порно предавания, така и ще гледат на политиката, като едно шоу, от което по -наглия, по- хитрия и по нахалния ще спечели!

    11:37 04.12.2025

  • 19 Офффф

    1 0 Отговор
    Венке, ми ти с колко си била??? Падаш си и по жени и по мъже, ама при теб празно няма...

    11:50 04.12.2025

  • 20 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха":

    А Дениз,,психоложката,, го е допуснала до себе си... Психологията не е да имаш тапия за такъв. То е да имаш УСЕТ за тези неща. Психо- означава душа. И още един пример за характеропатия- Натали. Малко след епистоларното обяснение на Орлин- чете и писмо- тя вкара Тишо на своето легло. И Тишо няма проблем с това какво се е случвало преди няколко часа на същото легло, на което се беше опънал...Искаше ми се да видя реакцията на Орлин в този момент ако ги завареше в този момент...

    11:52 04.12.2025

  • 21 този човек

    1 1 Отговор
    Казва, че е бизнесмен. Може да е надарен и да работи в света на секс услугите, вероятно като жиголо. Може би изпълнява поръчки и има огромен наплив от покани , от всякакви дами. И си ги записва, задължително е, заради финансовия отчет. Има нещо супер изкривено в това, че се хвали с подобни постижения. Елементарен, но успял. Чудна работа. Може би някои от партньорките му за секс са били със стабилни финансови възможности.
    Как ще гледа служителите си в очите, ако действително има сериозен бизнес. За мен е недопустимо да имам подобен работодател.

    11:53 04.12.2025