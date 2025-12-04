Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ бил със 106 жени извън шоуто, ползвал приложения за запознанства

С бурен и нестандартен сексуален живот в стил „50 нюанса сиво“ се похвали предприемачът Виктор в „Ергенът: Любов в рая“.
„Ползвам приложения за запознанства. Не обичам да ми е скучно в секса. Имам си чекмеджета с инструменти и огледала на тавана. Харесва ми да се снимам“, сподели интимните си преживявания бизнесменът пред всички в любовното имение дни преди големия финал на риалитито на 5 декември, пише Lupa.bg.
Оказа се също, че Виктор си е отбелязвал в тефтер броя на жените, с които е правил секс.
„Не крия, че си записвам различни статистики и разнообразни факти, с които се отличават съответните ситуации или хора. Аз съм човек на науката, математик“, призна още той.
Бизнесменът отказа да признае пред останалите риалити герои точната бройка за завоеванията си, но, любимата му Дениз я издаде.
„Аз знам за 106 жени“, обяви тя.
Психоложката не скри, че е притеснена от интимния свят на Виктор.
„Не знаех, че е използвал приложения за запознанства, за да си намира жени, с които да спи. Честно казано, притеснява ме сексуалният живот на Виктор от доста гледни точки, но ще видим какво ще излезе от цялата тази работа“, засмя се Дениз.
Тефтерът с бройките обаче стресна инфлуенсърката Виктория.
„Не смятам, че е нормално да записваш детайли от сексуалния момент с дадена жена. Ако някой мой партньор го направи, това би ме накарало да се притесня от мозъчната му дейност. Това е психарско“, отсече тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:42 04.12.2025
2 Ергенът
10:44 04.12.2025
3 Тцтц
Аз стигнах само до две 😁 поне от втората имам вече дете
10:46 04.12.2025
4 Предприемчив
Коментиран от #6
10:47 04.12.2025
5 ха ха
Коментиран от #9, #20
10:53 04.12.2025
6 Сила
До коментар #4 от "Предприемчив":Пич , верваш ли на тия щуротии въобще !?? Събират секви ненормалници , комплексари и диви провинциалисти да правят сеир на други такива , това е ...а иначе" продуцентите " си изкарват добри пари от това позорище !!! Вярвай ми , знам го добре ....
Коментиран от #10
10:56 04.12.2025
7 Лорда
11:03 04.12.2025
8 к0к0рч0
11:03 04.12.2025
9 да уточним
До коментар #5 от "ха ха":пАрвеню- с А-parvenu. Парите са мощен афродизиак за проститутките. Сексуалната зависимост е признак за психически заболявания- например НЛР и др.Извратеняк!
11:09 04.12.2025
10 Брех, брех ,брех....
До коментар #6 от "Сила":България да не се е превърнала в държава за секс туризъм....ама още не се е разчуло.....
11:12 04.12.2025
12 Гонзовица
11:15 04.12.2025
13 Лорд Евгени
11:17 04.12.2025
14 по соца беше възможно такава бройка
и се клатиха яко за удоволствие и често от раз
ако пък имаше цигари кент, видео вкъщи, уиски беше върха до средата на 80те
та сега много мераклии кочове в сайтовете и е жестока конкуренция
със сигурност на една кака и се свалят десетки на ден да им дигат егото и акциите
та доста е съмнителна таз бройка 109
това са пинизи та кифли да кълват когато се хвали че е казанова
11:18 04.12.2025
15 Един българин на 52 г.
11:32 04.12.2025
16 Българка
11:36 04.12.2025
17 Цъцъ
11:37 04.12.2025
18 ЕргенинЪТ
11:37 04.12.2025
19 Офффф
11:50 04.12.2025
20 да уточним
До коментар #5 от "ха ха":А Дениз,,психоложката,, го е допуснала до себе си... Психологията не е да имаш тапия за такъв. То е да имаш УСЕТ за тези неща. Психо- означава душа. И още един пример за характеропатия- Натали. Малко след епистоларното обяснение на Орлин- чете и писмо- тя вкара Тишо на своето легло. И Тишо няма проблем с това какво се е случвало преди няколко часа на същото легло, на което се беше опънал...Искаше ми се да видя реакцията на Орлин в този момент ако ги завареше в този момент...
11:52 04.12.2025
21 този човек
Как ще гледа служителите си в очите, ако действително има сериозен бизнес. За мен е недопустимо да имам подобен работодател.
11:53 04.12.2025