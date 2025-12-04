Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ бил със 106 жени извън шоуто, ползвал приложения за запознанства

С бурен и нестандартен сексуален живот в стил „50 нюанса сиво“ се похвали предприемачът Виктор в „Ергенът: Любов в рая“.



„Ползвам приложения за запознанства. Не обичам да ми е скучно в секса. Имам си чекмеджета с инструменти и огледала на тавана. Харесва ми да се снимам“, сподели интимните си преживявания бизнесменът пред всички в любовното имение дни преди големия финал на риалитито на 5 декември, пише Lupa.bg.



Оказа се също, че Виктор си е отбелязвал в тефтер броя на жените, с които е правил секс.



„Не крия, че си записвам различни статистики и разнообразни факти, с които се отличават съответните ситуации или хора. Аз съм човек на науката, математик“, призна още той.



Бизнесменът отказа да признае пред останалите риалити герои точната бройка за завоеванията си, но, любимата му Дениз я издаде.



„Аз знам за 106 жени“, обяви тя.

Психоложката не скри, че е притеснена от интимния свят на Виктор.



„Не знаех, че е използвал приложения за запознанства, за да си намира жени, с които да спи. Честно казано, притеснява ме сексуалният живот на Виктор от доста гледни точки, но ще видим какво ще излезе от цялата тази работа“, засмя се Дениз.



Тефтерът с бройките обаче стресна инфлуенсърката Виктория.



„Не смятам, че е нормално да записваш детайли от сексуалния момент с дадена жена. Ако някой мой партньор го направи, това би ме накарало да се притесня от мозъчната му дейност. Това е психарско“, отсече тя.