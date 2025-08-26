Новини
Заловиха изгладнял петметров питон, промъкнал се в курник

26 Август, 2025 20:51, обновена 26 Август, 2025 20:56 583 3

40-килограмовата змия побъркала птиците с присъствието си

Заловиха изгладнял петметров питон, промъкнал се в курник - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гигантски питон е бил заловен в село Кампунг Банггол, Малайзия, съобщи The Straits Times.

Селянин видял излезлия на лов питон, когато влязъл в кокошарника си, за да провери защо птиците вдигат неспокоен шум. Кокошките кудкудякали силно и се опитвали да се скрият от петметровата змия, която ги преследвала. Мъжът веднага се обадил на спасителната служба.

Веднага щом ловците пристигнали, питонът изпълзял от кокошарника. Отнело им 35 минути, за да намерят и хванат агресивната змия. Питонът тежал 40 килограма.


Малайзия
