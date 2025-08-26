Заловиха изгладнял петметров питон, промъкнал се в курник

Гигантски питон е бил заловен в село Кампунг Банггол, Малайзия, съобщи The Straits Times.
Селянин видял излезлия на лов питон, когато влязъл в кокошарника си, за да провери защо птиците вдигат неспокоен шум. Кокошките кудкудякали силно и се опитвали да се скрият от петметровата змия, която ги преследвала. Мъжът веднага се обадил на спасителната служба.
Веднага щом ловците пристигнали, питонът изпълзял от кокошарника. Отнело им 35 минути, за да намерят и хванат агресивната змия. Питонът тежал 40 килограма.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.