Заловиха изгладнял петметров питон, промъкнал се в курник

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят изисква от вас да се адаптирате и да намерите вътрешен баланс между чувството и разума. Възможно е емоционално колебание, но Венера ви подкрепя с желание за хармония и красота – особено в ежедневието и грижата за себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Имате нужда от разширение – било то чрез учене, пътуване или нов поглед върху познатото. Денят ви носи както напрежение, така и вдъхновение. Венера в Лъв ще ви дари с повече чар в партньорствата и възможност за сближаване.

Козирог (23.12 - 20.01) Фокусът пада върху вашия авторитет и професионални ангажименти. Съюзът на Луната и Марс може да ви даде пробив, но не забравяйте за деликатността. Венера ви отваря врата към дълбока трансформация и силни емоции – доверете се.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят е зареден с идеи, хора и възможности за сътрудничество. Възможно е напрежение в екипен план, но Венера ви отваря към нови хоризонти – духовни, емоционални или географски. Възползвайте се от импулса за разширяване.

Скорпион (24.10 - 22.11) Възможно е днес да предпочетете уединение или вътрешен фокус. Луната с Марс действа на подсъзнателно ниво – слушайте сигналите на тялото и интуицията. Венера ви вдъхновява с нови идеи в кариерата или възможност за красиво израстване.

Везни (24.09 - 23.10) Луната е във вашия знак – и съвпадът ? с Марс може да ви направи по-смели или по-чувствителни от обикновено. Изразете емоциите си ясно, но с уважение. Венера ви носи подкрепа от приятели или ново вдъхновение в творчеството.

Дева (24.08 - 23.09) Съсредоточете се върху приоритетите си – Луната ви помага да подредите ценностите. Възможно е напрежение около материални теми, но хармоничните аспекти на Венера ви дават шанс за вдъхновяващо решение и ново виждане.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви дава сцена – използвайте я с достойнство. Венера във вашия знак ви дарява с мекота, изразителност и обаяние. Динамиката на Луната и Марс ви подтиква да говорите смело, но бъдете деликатни към чуждото мнение.

Рак (22.06 - 23.07) Днес може да почувствате нужда да подредите не само дома, но и емоциите си. Луната с Марс ви дава смелост, но и изпитания в балансирането между грижа и отстояване. Венера ви носи финансово вдъхновение или приятна изненада.

Близнаци (22.05 - 21.06) Луната ви носи прилив на вдъхновение, особено в личен и творчески план. Използвайте енергията на Марс за смели решения, но избягвайте импулсивност. Венера активира комуникацията – възможна е интересна покана или вдъхновяващ разговор.

Телец (21.04 - 21.05) Стабилността и редът ще бъдат ваша опора днес. Енергията на Марс може да ви направи по-нетърпеливи, но Венера ви носи мъдрост и подкрепа от стари приятели или дългосрочни проекти. Разчитайте на стойностното и провереното.