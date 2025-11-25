Бивш крал отчаяно иска наследник, изгони пометнала американка и "Мис Москва"

Като деца някои момичета, прочели твърде много приказки, мечтаят да станат принцеси или кралици. Някои дори успяват: например американката Британи Портър успява да се срещне с бившия крал на Малайзия, султан Мохамед V от Келантан.

Но любовната им история едва ли прилича на анимационен филм на Дисни: султанът я подмамил да се омъжи за него, изостави я след спонтанен аборт и изчезнал.

И най-обидното е, че се оказало, че не е сама: сред бившите му съпруги е руската кралица на красотата Оксана Воеводина.

30-годишната Британи Портър от Ню Йорк имала голям късмет с приятелите си: през януари 2024 г. те успели да я запознаят с истински султан. Въпреки 15-годишната разлика във възрастта, романсът им се развил бързо. Бившият крал се оказал грижовен и внимателен събеседник, щедър на скъпи подаръци. Нещо повече, той не се поколебал да заяви любовта си и действал решително, като напълно завъртял главата на Портър.

"Той веднага ми предложи брак и ми подари син диамант. Защото исках камъкът да съответства на цвета на очите ми."

Скоро Мохамед попитал любимата си дали би искала да отиде с него на почивка в Оман през април. Разбира се, тя потвърдила. „Чувствах се сякаш съм в истински филм за принцеси на Дисни“, признава по-късно Портър пред репортери. Там султанът я убедил да се подложи на религиозна церемония никах.

Портър предположила, че това е някакъв вид официално обявяване на годеж, така че не се смутила от големия брой гости или тържествеността на повода. Едва по-късно тя осъзнала, че е приела исляма и е станала официална съпруга на бившия крал на Малайзия. В този момент тя била уверена, че истинската им сватба ще се състои през януари 2025 г.

След церемонията Мохамед станал много по-пестелив: в семейството започнали спорове относно разходите на Портър. Тя се отдала на всякакъв лукс и харчила стотици хиляди долари за пазаруване. Бившият крал не бил особено доволен, но го толерирал.

Портър твърди, че Мохамед мразел да спори с нея и ѝ изразявал всичките си възражения писмено: отивал в друга стая и ѝ изпращал съобщение по куриер.

Султанът също така постоянно оказвал натиск върху младата си съпруга да му роди наследник. Тя била съгласна, но първият ѝ опит завършил със спонтанен аборт. Това се случило през юли 2025 г.

За да се разсее от тъжните си мисли, Портър отлетяла за Калифорния, за да се срещне със знаменитата сватбена агентка Минди Вайс. Тя все още била убедена, че я очаква истинска сватба и луксозен живот в двореца.

Скоро тя забелязала промяна в поведението на годеника си. Отначало бившият крал започнал да отговаря много кратко, а след това изчезна напълно. Подозирайки, че нещо не е наред, американката се върнала в Малайзия, но той не бил там. Тя успяла да разбере, че султанът е отлетял за Сингапур и дори разбрала в кой хотел е отседнал. Портър се втурнала там, но охраната не я пуснала. На следващата сутрин един от служителите на хотела ѝ казал, че Мохамед е напуснал страната.

Отчаяната американка не знаела какво да прави, когато изведнъж открила, че бившият крал се е свързал с нея. Но не тя, а най-добрата ѝ приятелка.

"Блокира ме навсякъде. Просто изпрати съобщение на най-добрата ми приятелка, че между нас няма да се получи."

Сега Портър не разбира какво ще се случи след това: официално тя все още е съпруга на Мохамед. Успяла е да разбере, че има два начина за прекратяване на брак: талак и фаш. Първият може да бъде иницииран само от мъж, докато вторият може да бъде иницииран от жена, но изисква посещение в съда и преминаване през много сложни формалности.

Поне все още не е предприела никакви правни действия. Вместо това Портър решава да се възползва максимално от болката, внезапната си слава и парите, останали от султана, като стане певица.

Под псевдонима Брук Лин тя дава интервюта за жълтата преса и промотира първия си музикален видеоклип. В него тя пее за болката, която ѝ е причинил един мъж, облечена в разголен костюм и златни чаршафи. Мелодията очевидно има арабски влияния.

Портър обаче не е единствената съпруга на Мохамед V, която той оставя без официално признание. Подобна история се е случила с Оксана Воеводина, рускиня и победителка в конкурса „Мис Москва“ през 2015 г. Освен това, по това време той все още е бил върховен владетел на Малайзия. И може би именно аферата му с руската красавица му е коствала короната.

Сватбата на Воеводина и Мохамед V в Барвиха, близо до Москва, беше обявена през ноември 2018 г. Това беше грандиозно събитие, разпространена от всички руски медии, докато малайзийските медии останаха подозрително мълчаливи. По това време красивата жена и кралят се познаваха повече от година. Скоро стана ясно, че булката очаква дете.

Воеводина обеща да бъде добра съпруга и майка, след което Мохамед V взе микрофона и с усмивка се нарече Чебурашка.

Няколко седмици по-късно Мохамед беше принуден да абдикира, запазвайки само титлата султан на Келантан. Въпреки че това беше за първи път в историята, жертвата не беше толкова сериозна, колкото може да изглежда. Върховният владетел на Малайзия се сменя на всеки пет години и повече от половината от мандата на Мохамед V вече е изтекъл.

През май Воеводина ражда син, на име Тенку Исмаил Леон Петр бин Тенку Мохамед V Фарис Петра. Според нея, след като научил за детето, султанът „се разплакал и казал: „Ще ставам баща, толкова съм щастлив.““

Два месеца след раждането на момчето беше разкрито, че двойката се развежда. „New Straits Times“ съобщи, че всички формалности са изпълнени, но няма официално потвърждение на тази информация. Мохамед V запази мълчание и „Мис Москва 2015“ небрежно публикува снимки на султана в социалните мрежи и говори за любовта си към него.

Няколко дни по-късно адвокат на бившия върховен владетел на Малайзия потвърди, че Мохамед V се е развел с Воеводина. Той каза, че разводът е одобрен от Шариатския съд на Келантан, а Воеводина е научила за него на 22 юни. Тя отрече развода, а Шариатският съд на Сингапур също отрече съобщенията.

Едва през септември британският таблоид Daily Mail накара Воеводина да признае, че разводът наистина се е състоял. Кралицата на красотата твърди, че е научила за намеренията на султана онлайн.

В същото време султанът публикува първото си официално изявление, изразявайки съжаление, че решенията, които е взел в личния си живот, са хвърлили нацията в объркване и са довели до раздори в социалните мрежи.

Адвокатите му бяха по-малко резервирани. Един от тях публично се усъмни, че Мохамед V наистина е бащата на сина на Воеводина. Това се дължи на слухове, разпространени от британски таблоиди. Те откриха кадри от телевизионното предаване „Почивка в Мексико“, в които жена, много подобна на Воеводина, се държи изключително неподходящо.

В отговор руският таблоид „Комсомолская правда“ публикува интервю с анонимна позната на Воеводина. Тя твърди, че кралицата на красотата е била вярна на султана, докато той ѝ е изневерявал. Според нейната версия Мохамед е искал да избегне развод и се е надявал да запази в тайна както брака, така и детето, но Воеводина не е била доволна от предложените от него условия.

Година по-късно Воеводина дава интервю за Канал Първи. Тя казва, че продължава да получава заплахи от малайзийски придворни и че детето ѝ е преследвано. Тя също така смята, че Мохамед е абдикирал от трона не заради брака си, а заради политически интриги. Тя смята самия султан за лъжец, защото той я е излъгал, че тя е единствената му съпруга, което се оказало невярно.

Във всеки случай, кореспонденцията на Портър с Мохамед разкрива, че султанът продължава да дава на Воеводина поне един милион британски паунда годишно, признава Леон Исмаил за свой син и най-малкото се интересува от училищните му оценки. Това се потвърждава от екранна снимка от разговор по месинджър, в който той изпраща на американката двустраничен PDF документ, озаглавен „Училищен доклад на Леон“.

На кого да се вярва в историята на Воеводина не е ясно, но тя наистина не е била единствената съпруга на султана. От 2010 г. Мохамед V има официална съпруга, с която очевидно няма намерение да се развежда. Тя също е чужденка и когато се запознават, се казва Яна Якубкова. Малко се знае за нея: само че е родена в Прага през 1988 г.

За да се омъжи за Мохамед V, тя трябваше да приеме исляма и да промени името си на Нур Диана Петра Абдула. А през август 2022 г. беше издигната в ранг на султанка и получи титлата Нейно Кралско Височество.

Диана Петра често придружава съпруга си на официални събития. За последно се появиха заедно публично на 5 ноември 2025 г. на Националния празник на Чехия в хотел Ritz-Carlton в Куала Лумпур.

Тя се наслаждава на лукс, а съпругът ѝ е готов да прави ѝ романтични жестове: например, няколко вида орхидеи са кръстени на нея.

Напълно неясно е как Диана Петра е успяла да остане съпруга на непостоянния султан толкова дълго. Едно е сигурно: тя и Мохамед нямат общи деца. Това означава, че историята с търсенето на чужденка, която да му роди наследник, вероятно ще се повтори.

Източник: lenta.ru