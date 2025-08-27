Новини
„Кой да знае?" се завръща в ефира от 1 септември

„Кой да знае?“ се завръща в ефира от 1 септември

27 Август, 2025 13:58 659 12

Сашо Кадиев, Милица Гладнишка и Христо Пъдев също се завръщат в обичайните си роли

„Кой да знае?“ се завръща в ефира от 1 септември - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обичаното, любопитно и винаги непредсказуемо шоу „Кой да знае?“ се завръща в ефира на bTV с чисто нов сезон. Началото е на 1 септември от 20:00 часа, когато харизматичният водещ Александър Кадиев ще даде старт на първите епизоди на забавното куиз шоу.

Зрителите отново ще станат свидетели на единствен по рода си интелектуален сблъсък, в който различни участници се включват в отборите на колоритните капитани Милица Гладнишка и Христо Пъдев. Двамата, заедно с винаги забавния Кадиев, ще превърнат всяка вечер в празник на знанието, любопитството и хумора.

Нови, още по-забавни и неочаквани въпроси ще провокират както участниците, така и зрителите пред екрана, а артистичното трио ще завладее публиката с комбинация от интригуващи факти, неподозирани отговори и много смях.

Още в първата седмица шоуто обещава емоции и изненади. В премиерния епизод един срещу друг застават Нанси Карабойчева и нейният съпруг Добромир Димитров. Красивата водеща на „Живот на кантар“ влиза в отбора на Милица, докато дългогодишният волейболист обединява сили с Пъдев. В забавните рундове жените ще демонстрират познанията си за шофирането, докато мъжете ще се изправят пред любопитни въпроси, свързани с българските традиции за първата брачна нощ.

Седмицата продължава с появата на още обичани лица – сред тях са спортните журналисти от bTV Митко Тасев и Валери Генов, талантливият актьор Явор Бахаров, чаровната певица Деси Добрева и още редица ярки личности.

И този сезон „Кой да знае?“ остава верен на своята мисия за устойчиво производство. Предаването прилага принципите на „грийн филминг“, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само една Молба,може ли...?!

    21 0 Отговор
    Сашето Кадиевото,да не ни занимава повече в ефир ,с личните си отношения с Маменка,щото ми идват в повечко...!

    14:08 27.08.2025

  • 2 а дано ама

    17 1 Отговор
    В деня, в който махнат Сашко Мамин Досадняков от ТВ ще отида на ресторант с музика и ще черпя всички по три пъти!

    14:08 27.08.2025

  • 3 Файърфлай

    21 0 Отговор
    Лигавене,лигавене и пак лигавене-от 17 до 22 часа- и по първа,и по втора и по трета национални телевизии,тотално лигавене.За разнообразие-"новини" - криминални и каквито си измисли властта.

    Коментиран от #5

    14:08 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз пък...

    1 11 Отговор

    До коментар #3 от "Файърфлай":

    ... ги харесвам!!!

    14:20 27.08.2025

  • 6 А някой ще каже ли на Сашето...?!

    10 0 Отговор
    Да не размахва като клоун,листа с последният въпрос,че чак ще се счупи от ...,,стойки и чалъми на Мария Гигова..."...!
    В този момент Сашето е просто синоним на...- дълбоко излагащ се Палячо...!

    14:30 27.08.2025

  • 7 Насока

    12 2 Отговор
    Затъпяващо предаване с тая л$гла Милица и Сачко ........

    14:35 27.08.2025

  • 8 Циганьо

    6 0 Отговор
    У маалата многу либиме коги лигльото на мама плещи в ефир!

    14:37 27.08.2025

  • 9 Идеята на това предаване е чудесна НО

    6 0 Отговор
    Изпълнителите са ужасни че дори и много от гостите
    И това го прави поредната рядка кафява субстанция в ефир

    15:03 27.08.2025

  • 10 мъкаааа

    0 0 Отговор
    На български „грийн филминг“ не може ли да се преведе? Защо все трябва да се бритишираме?

    15:32 27.08.2025

  • 11 бушприт

    0 0 Отговор
    Мамин Сашко е много добър водещ на предаването. Само Христо Изпъдев трябва да е малко по-активен,защото госпожа Гладнишка го слага в малкото си деколте.Тя е много културна,знаеща ,пее отлично и е умна жена.

    15:36 27.08.2025

  • 12 док

    0 0 Отговор
    На Пъди тези мустаци не му ходят. Избръснат изглежда по-добре и несъстарен.

    15:37 27.08.2025