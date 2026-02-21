Единадесет души са ранени при украинската атака срещу предприятие в руската република Удмуртия

Единадесет души са ранени при нападение срещу обект в Удмуртия, съобщи министърът на здравеопазването на републиката Сергей Багин в Telegram.

Удмуртия влиза в състава на Руската Федерация и е част от Приволжкия федерален окръг и Уралския икономически район. Столица на републиката е град Ижевск.

„Трима души са хоспитализирани с наранявания с различна тежест - двама пациенти в средно тежко състояние, един в тежко. Екип на линейка за въздушна помощ го е транспортирал до Първа републиканска клинична болница, където е опериран и е под постоянно наблюдение“, каза той.

Лекарите са освободили още осем души за амбулаторно наблюдение след преглед.

За атака с дронове срещу обект в Удмуртия съобщи главата на републиката Александър Бречалов в нощта на 21 февруари. Той съобщи за щети и пострадали, без да уточнява броя им. Той също така не разкри за кой обект става въпрос.

Украински военни блогъри, цитирани от БТА, съобщиха, че ВСУ са атакували завод за производство на ракети, включително балистични ракети с малък обсег "Искандер-М" и междуконтинентални балистични ракети "Топол-М", в град Воткинск в република Удмуртия, на около 1400 километра от границата с Украйна.



Уебсайтове публикуваха кадри на това, което според тях е било атаката срещу обекта, включително видеозапис, на който се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето.



Неофициалният руски канал в "Телеграм" "SHOT", който често се позовава на източници от службите за сигурност, съобщи, че жителите на Воткинск са чули най-малко три експлозии, както и звука от приближаващи се дронове.



Руски военни блогъри също така съобщиха за атака, която предизвикала пожар в газопрерапотвателен завод в южната Самарска област. Официалните власти в областта не са публикували информация за такава атака, отбелязва Ройтерс.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

24 безпилотни летателни апарата са свалени над Краснодарски край, 13 над Крим, 9 над Курска област, 9 над Ростовска област, 8 над Белгородска област, 5 над Самарска област, 4 над Азовско море, 3 над Саратовска област, 1 над Волгоградска област и 1 над Воронежка област“, ​​съобщи военното ведомство.