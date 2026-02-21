Новини
Единадесет души са ранени при украинската атака срещу предприятие в руската република Удмуртия
Единадесет души са ранени при украинската атака срещу предприятие в руската република Удмуртия

21 Февруари, 2026 06:46, обновена 21 Февруари, 2026 06:58

Според военни блогъри е поразен завод за производство на ракети

Единадесет души са ранени при украинската атака срещу предприятие в руската република Удмуртия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единадесет души са ранени при нападение срещу обект в Удмуртия, съобщи министърът на здравеопазването на републиката Сергей Багин в Telegram.

Удмуртия влиза в състава на Руската Федерация и е част от Приволжкия федерален окръг и Уралския икономически район. Столица на републиката е град Ижевск.

„Трима души са хоспитализирани с наранявания с различна тежест - двама пациенти в средно тежко състояние, един в тежко. Екип на линейка за въздушна помощ го е транспортирал до Първа републиканска клинична болница, където е опериран и е под постоянно наблюдение“, каза той.

Лекарите са освободили още осем души за амбулаторно наблюдение след преглед.

За атака с дронове срещу обект в Удмуртия съобщи главата на републиката Александър Бречалов в нощта на 21 февруари. Той съобщи за щети и пострадали, без да уточнява броя им. Той също така не разкри за кой обект става въпрос.

Украински военни блогъри, цитирани от БТА, съобщиха, че ВСУ са атакували завод за производство на ракети, включително балистични ракети с малък обсег "Искандер-М" и междуконтинентални балистични ракети "Топол-М", в град Воткинск в република Удмуртия, на около 1400 километра от границата с Украйна.

Уебсайтове публикуваха кадри на това, което според тях е било атаката срещу обекта, включително видеозапис, на който се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето.

Неофициалният руски канал в "Телеграм" "SHOT", който често се позовава на източници от службите за сигурност, съобщи, че жителите на Воткинск са чули най-малко три експлозии, както и звука от приближаващи се дронове.

Руски военни блогъри също така съобщиха за атака, която предизвикала пожар в газопрерапотвателен завод в южната Самарска област. Официалните власти в областта не са публикували информация за такава атака, отбелязва Ройтерс.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.

24 безпилотни летателни апарата са свалени над Краснодарски край, 13 над Крим, 9 над Курска област, 9 над Ростовска област, 8 над Белгородска област, 5 над Самарска област, 4 над Азовско море, 3 над Саратовска област, 1 над Волгоградска област и 1 над Воронежка област“, ​​съобщи военното ведомство.


  • 1 Владимир Путин, президент

    20 10 Отговор
    Движyxa oднaко ☝️😁

    06:57 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мухъл

    20 22 Отговор
    Факти нпо продажно

    07:00 21.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    31 15 Отговор
    Денацификацията и демилитаризацията идут по планy ☝️

    07:00 21.02.2026

  • 6 Ддд

    23 15 Отговор
    Идва 91-ва год. за Джуджко

    07:03 21.02.2026

  • 7 Швейк

    24 16 Отговор
    Многоходовия да не си е забравил ходовете ?

    07:03 21.02.2026

  • 8 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    22 19 Отговор
    И бомбенето на Русия може да спре.

    Коментиран от #12

    07:03 21.02.2026

  • 9 Димяща ушанка

    24 18 Отговор
    Утре влизам в Киев с 300!!

    07:04 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бебето

    21 14 Отговор
    путин осъмнал ли е?

    Коментиран от #14

    07:07 21.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    18 23 Отговор

    До коментар #8 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН":

    "....бомбенето на Русия може да спре..."

    Бомбенето на Русия ще спре когато всичките заявени цели и задачи на СВО бъдат изпълнени. Русия зад Урал със столичен град Удмуртия ☝️

    07:10 21.02.2026

  • 13 руззззНациии

    25 24 Отговор
    И бавно и полека, ударите на на 1500-2000 км навътре в раззия станаха ежедневие. Скоро и в маскфа и питера няма да са учудени. Да му мислят

    07:10 21.02.2026

  • 14 Швейк

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "бебето":

    Може пък да е осъмнал в по добрия свят , където няма Украйна и СВО

    07:12 21.02.2026

  • 15 Съжалително

    34 27 Отговор
    Горките укри ! Можете да си представите какво ги чака сега като ответна реакция. После ще има да хленчат пред месирките ни колко са лоши руснаците, че да поплачем заедно. Преди всяка среща за мир Зеленски почва свирепо да плюе по Путин - толкова е очевидно, че укрите не искат мир и това е така, защото атлантическият Запад им пълни кратуните с надежди да си върнат дори и Крим. Каква липса на далновидност

    Коментиран от #34

    07:12 21.02.2026

  • 16 Ачо

    20 18 Отговор
    Говори се че унгарците ще изнасилват Орбан.

    Коментиран от #20, #69

    07:13 21.02.2026

  • 17 Путинистче идиотче

    15 14 Отговор
    Путин ни спря Телеграма канала и Тик Ток. Станали антипутински. Ша зема и аз да са депутинизирам.

    Коментиран от #18

    07:14 21.02.2026

  • 18 А защо руснаците се управляват

    21 15 Отговор

    До коментар #17 от "Путинистче идиотче":

    от такива идиоти? Горките орки.

    07:17 21.02.2026

  • 19 РУСКО ЗОМБИ

    16 16 Отговор
    Малко ни трепат в Украйна, Ами сега и в Русия.

    07:21 21.02.2026

  • 20 Само тук

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    не бе замърсявал ефира!

    07:22 21.02.2026

  • 21 Артилерист

    9 12 Отговор
    Ами руснаците сигурно ще попитат Орбан за входния пункт за подаване на ток в Украйна...

    Коментиран от #26, #37

    07:22 21.02.2026

  • 22 Механик

    21 8 Отговор
    Руснаците не са ли ударили някоя болница или училище да се позарадвам малко,?

    Коментиран от #30

    07:26 21.02.2026

  • 23 усс.ран русофил

    18 9 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    07:28 21.02.2026

  • 24 Гук

    11 8 Отговор
    Радвам се.

    07:30 21.02.2026

  • 25 Добре,добре да ги взривили.

    13 11 Отговор
    Много добре се е получило.Добре,добре

    07:35 21.02.2026

  • 26 Ха ха

    14 9 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Орбан да ходи да поправя петролопровода дето орките го думнаха.

    07:40 21.02.2026

  • 27 Исторически парк

    13 8 Отговор
    Поздравяваме всички украински ракетчици!

    07:43 21.02.2026

  • 28 Бомбят Путин...

    12 12 Отговор
    С натовско оръжие. Боже, какви времена доживяхме.

    07:44 21.02.2026

  • 29 Българин

    16 13 Отговор
    Много мъка го чака руският добитък и нашите копейки.

    07:44 21.02.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    "...Руснаците не са ли ударили някоя..."

    1991г руснак удря твою маму !!!
    Което става причина да се появиш на бял свят в района на Удмуртия 😁

    07:45 21.02.2026

  • 31 Българин

    11 13 Отговор
    Като напуснат нацистка Русия, никой няма да ги атакува!

    07:50 21.02.2026

  • 32 дедо Герчо

    12 4 Отговор
    НИЩО ОСОБЕНО.СЕГА ЩЕ БЛОКИРАТ ТЕЛЕГРАМ..ХЪХЪХЪ...

    Коментиран от #33

    07:54 21.02.2026

  • 33 Владо

    13 9 Отговор

    До коментар #32 от "дедо Герчо":

    По-уместно ще е да спрат интернета на руските сбъраняци.

    07:58 21.02.2026

  • 34 Яж си боя и мълчи

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "Съжалително":

    Стига си циврил, бе, лапе. "А пък батко ще набие твоя татко. Уааааа"

    07:59 21.02.2026

  • 35 Гаджева

    14 4 Отговор
    Защо лицето Сидеров не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #39

    08:01 21.02.2026

  • 36 100% от българите са русофоби

    14 11 Отговор
    Миналия месец. Руските загуби са надвишили табора с 8 000. Наближава мобилизация.

    Да видим русофилите дето се оправдават, че не отивали да се бият за Путин, защото си имал достатъчно доброволци, как ще се оправдават сега?

    Коментиран от #38

    08:02 21.02.2026

  • 37 МТО

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    После Орбан ще реве, че няма газ, няма петрол.

    Мислех, че в артилерията се иска малко мисъл, а то кашишка плоскомозъчност.

    Коментиран от #43

    08:05 21.02.2026

  • 38 Българин

    14 9 Отговор

    До коментар #36 от "100% от българите са русофоби":

    Целят свят намрази и подритва руснаците.

    Коментиран от #44

    08:06 21.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Zaxaрова

    13 6 Отговор
    Гуведа ставайте!Къде се дянахте? Ще е наказвам!

    08:08 21.02.2026

  • 41 Добро утро!

    16 8 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где лева?

    08:09 21.02.2026

  • 42 украински терористи

    7 12 Отговор
    ще си платят!

    08:15 21.02.2026

  • 43 Българин

    17 7 Отговор

    До коментар #37 от "МТО":

    Да си русофил или си мало/умен или си платен.
    Трети вариант нема!

    Коментиран от #48

    08:16 21.02.2026

  • 44 Симпатизант

    7 14 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Искаш да кажеш Атлантическият Свят намрази руснаците. За целия останал свят Русия е опората срещу атлантическият Падишах-Император

    Коментиран от #57

    08:19 21.02.2026

  • 45 котьо сизов

    7 10 Отговор
    я сега да видим кой отключи кутията на пандора,кой дръпна дявола за опашката ......

    Коментиран от #47

    08:19 21.02.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    13 5 Отговор
    Понякога се улавям, че тъжно се гледам в огледалото, слушам рапортите на Герасимов и се питам кой всъщност провежда СВО - Русия или Украйна ?
    И ответа нет .......🤣

    Коментиран от #50

    08:20 21.02.2026

  • 47 Симонян

    10 4 Отговор

    До коментар #45 от "котьо сизов":

    Два три дня и всьо

    08:25 21.02.2026

  • 48 болгаринь..

    3 14 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Да си русуфоб..или ти клопа дъската или си гладник..оти не излазашь откенеф0 на пеефтьскио

    08:32 21.02.2026

  • 49 Минувач

    11 3 Отговор
    Чудесна новина

    08:33 21.02.2026

  • 50 московець..

    4 11 Отговор

    До коментар #46 от "Владимир Путин, президент":

    Жал ми е за бандерских болгар,как с охоту ручать от жлътото на пеефьтьски0

    08:35 21.02.2026

  • 51 Мишел

    3 10 Отговор
    Украинските крилати ракети са свалени от ПВО преди да достигнат Воткинските заводи.

    Коментиран от #53

    08:35 21.02.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    10 4 Отговор
    Cy6оттa, ранна утрин, сняг през прозореца....
    Лежа си в леглото, пия чай с лимонче и тихичко наблюдавам разпада на Русия ........

    08:36 21.02.2026

  • 53 Омазана ватенка

    11 3 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Ранените ватенки,пожарите и разрушенията са от незагасени цигари и отломки от пво -то.

    Коментиран от #62

    08:42 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    10 4 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    08:43 21.02.2026

  • 56 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Васил":

    Удри копейката с фаража!!

    08:43 21.02.2026

  • 57 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Симпатизант":

    Иранците мразят Атлантическия свят, милиони иранци са емигрирали в Атлантическия свят. Арабите мразят атлантическия свят, милиони араби са емигрирали в Атлантическия свят. Китайците мразят Атлантическия свят, милиони китайци са емигрирали в Атлантическия свят. Руснаците мразят атлантическия свят, милиони руснаци са емигрирали в атлантическия свят.

    Що тъй, бре? Май мразят Атлантическия свят, докато не получат емигрантска виза.

    09:17 21.02.2026

  • 58 Тридневната СВО

    7 0 Отговор
    Върви по план

    09:28 21.02.2026

  • 59 стоян

    6 1 Отговор
    С това темпо на разрушаване на рузки заводи - колко ли рузки завода останаха не ударени - 1991 кумунистите повечето ги фалираха а сега украинците останалите ги рушат

    09:38 21.02.2026

  • 60 жалкото блато РФ

    5 0 Отговор
    1400км от границата, руското пво е толкова жалко срещу ракета направена на майтап. Ако ги започнат с истински, кочината на путин ще приключи за часове

    10:19 21.02.2026

  • 61 Мишел

    1 5 Отговор
    Излязоха детайли по нападението. Ударът в Удмуртия е нанесен с 4 британски ракети "Фламинго", които са свалени. Причинили са пожар в двора на завод, който е част от руската ядрена триада. По руската военна доктрина, Русия трябва да отговори с удари по Украйна и по Британия.

    Коментиран от #63, #65

    10:27 21.02.2026

  • 62 Мишел

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Омазана ватенка":

    Видео дава взрив от свалена ракета над град Воткинс

    10:31 21.02.2026

  • 63 Курти

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Хахахахаха верваш ли си.Бащицата се е скрил в бункера

    10:46 21.02.2026

  • 64 Кок

    1 1 Отговор
    Десетките загинали от руски дронове и ракети в жилищните квартали и пазари на Одеса, Кривий рох и Киев не са новина, но 11 ранени "от отломки" на "английските" (?!) ракети в индустриално предприятие на страна агресор е нещо за което си струва да се пише...

    10:51 21.02.2026

  • 65 Дебил путинофил

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    По смешен си и от армията на крепостниците, а фламинго е украинска ракета русофилче

    11:25 21.02.2026

  • 66 веселин

    1 0 Отговор
    От С.В.О тя се превърна широкомащабна война на Запада , Америка и редица страни около 60 които предоставят всякакво оръжие на Украйна . Защо е така ? -- много просто ако само с фъфлене , хленчене , оплаквания и да се правиш ,че всичко е под твой контрол така ще е . За самоувереният Путин всичко това няма никакво значение ,че не може да осигури Безопасността на страната си -- 1500 км ще летят дронове и ще унищожават критичната ти инфраструктура ? --да убиват гражданите , нанасят огромна вреда на инфраструктурата , до наскоро Немските танкове както далечната 1941 година тъпчеха в Курск Руската земя а Путин само ги наблюдаваше да ти конфискуват около 300 Милиарда и на всичко това да не проявиш никаква реакция. ? Ако някой ми обясни бих се радвал - тоя предател ли е ? Страхливец, не решителен няма смелост ? Или е пазител на Световният мир ? Или да не обиди колегите и партньорите си ? Какъв е ? когато на никой или на нито една страна не е направил нищо ? .. Сякаш казва ; Правете каквото си искате и знайте никой или никоя страна няма да бъде наказана. И тая безнаказаност продължава и естествено последствията ще бъде такива още по лоши не бих се учудил някой ден да го ликвидират .

    11:53 21.02.2026

  • 67 Григор

    0 2 Отговор
    "Според военни блогъри е поразен завод за производство на ракети"
    Нормално! Война е и атаките срещу военни обекти се приемат като нещо естествено.
    НЕ Е ЕСТЕСТВЕНО, КОГАТО СЕ АТАКУВАТ УЧИЛИЩА! ТАКЪВ Е СЛУЧАЯТ С УКРАИНСКАТА АТАКА СРЕЩУ УЧИЛИЩЕ В ЕНЕРГОДАР. В МОМЕНТА НА АТАКАТА В УЧИЛИЩЕТО Е ИМАЛО 600 ДЕЦА!!! ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
    КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА? ИЛИ НЕ СТЕ ЧУВАЛИ ЗА НЕЯ?

    12:08 21.02.2026

  • 68 Мразя до гроб Русия безплатно

    3 0 Отговор
    Браво!

    12:29 21.02.2026

  • 69 Върховенство на П

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    А европейците не новодошлите ще както го каза Фонд Ер Лай Ън , Мак Рон ,Стар Мър чрез африкански хуманни методи а именно тахумба

    12:30 21.02.2026

