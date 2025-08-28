Сняг през лятото: трите най-добри дестинации за ски през август

В Европа месец август се свързва с високи температури и почивка край морето, но в южното полукълбо тогава настъпва зимният сезон. Това дава възможност на любителите на зимните спортове да заменят плажа със заснежените писти. Макар да звучи нестандартно – в Аржентина, Нова Зеландия и Австралия този период е най-подходящ за каране на ски. Курортите там предлагат модерни писти, добре поддържана инфраструктура и богата програма от активности, които привличат туристи от цял свят. А с A1 Travel Pack Plus можете да споделяте всички спиращи дъха гледки от върха на планината, да планирате следващото си спускане и да останете част от всичко важно у дома, дори на хиляди километри.

Аржентина

Сърцето на южноамериканските ски преживявания безспорно е Барилоче (Cerro Catedral) – най-големият и най-посещаван курорт в региона. Разположен в Националния парк Nahuel Huapi, той предлага над сто километра модерни писти, панорамни гледки към кристални езера и оживена алпийска атмосфера, напомняща европейските курорти, но с характерния аржентински колорит. Барилоче е подходящ за семейства и начинаещи, но и за опитни скиори, търсещи предизвикателства. За онези, които мечтаят за по-екстремно преживяване, Лас Ленас е легендарна дестинация. С дълги и стръмни писти курортът е притегателна точка за авантюристи и професионалисти.

Ако търсите наистина уникално изживяване, Ушуая (Cerro Castor) – най-южният ски курорт в света, ви очаква с изключително дълъг сезон и неповторимото усещане да карате ски буквално „на края на света“. Разположен сред величествените пейзажи на архипелага Огнена земя, този курорт комбинира спортната емоция с приключение, което трудно може да се сравни с друго.

Нова Зеландия

Когато става дума за ски през лятото, Нова Зеландия е една от най-желаните дестинации сред европейците. Центърът на зимните спортове тук е Куинстаун – град, известен като „световната столица на приключенията“. В околностите му се намират някои от най-добрите курорти – Coronet Peak, The Remarkables и Cardrona, които съчетават отлично поддържани писти с модерна инфраструктура. Това е идеално място както за семейства и начинаещи, така и за напреднали, които търсят по-трудни трасета и нощно каране под звездите.

Освен класическите курорти, Южният остров предлага и по-необичайни възможности – като heli-skiing в Южните Алпи, където с хеликоптер се достига до девствени снежни склонове, достъпни единствено за най-големите ентусиасти. Пейзажите тук са впечатляващи – белоснежни върхове, огледални езера и панорами, които често служат за снимачна площадка на филми.

Сезонът в Нова Зеландия е дълъг – от юни до октомври – и предлага много повече от ски. След ден на пистите може да се потопите в атмосферата на винените региони, да разгледате местните природни паркове или да усетите гостоприемството на малките градчета. Това превръща пътуването не просто в спортна авантюра, а в цялостно преживяване, в което адреналинът и културата вървят ръка за ръка.

Австралия

Макар да е известна с плажовете и безкрайното си лято, Австралия има и друго лице – зимна приказка в планините на Нов Южен Уелс. Тук, в Снежните планини, се намират двата най-популярни курорта – Перишър и Тредбо. Перишър е най-големият ски курорт в южното полукълбо, с повече от 1 200 хектара терени, свързани с мрежа от лифтове и разнообразие от писти за всички нива. Тредбо, от своя страна, се отличава с най-дългата писта в Австралия и оживена алпийска атмосфера с уютни ресторанти и барове в подножието на планината.

Уникалното тук е комбинацията от ски и австралийска природа – докато карате, можете да се насладите на заснежените евкалиптови гори и местната дива природа, която няма аналог никъде по света. Курортите са добре подготвени за семейства – с детски зони, ски училища и много зимни забавления извън пистите. Сезонът обхваща месеците юли и август, а атмосферата е напълно различна от класическите европейски дестинации.

