А1 предоставя коледни бонуси на своите клиенти за предстоящите празници

През декември А1 създава още повече празнично настроение за своите клиенти, като им предоставя специални коледни бонуси. Абонатите на мобилна гласова услуга или мобилен интернет от телекома могат да се възползват от неограничени MB и максимална скорост, а потребителите на по-малък пакет телевизионни услуги – от достъп до 200+ телевизионни канала, които могат да активират през Моят А1. Освен това всички абонати на телевизия от А1 могат да гледат новия филмов канал MAX Movie напълно безплатно – идеално допълнение за уютните семейни вечери.

Частните и бизнес клиенти на телекома, които не се обслужват от акаунт мениджър, ще получат информация как да се възползват от еднократните бонуси в приложението Моят А1 или неговата уеб версия на A1.bg чрез съобщения на началния екран. Всеки абонат на мобилна гласова услуга или мобилен интернет трябва да посочи номер, на който да бъде активиран неограниченият трафик, като може да го предостави на друг А1 мобилен номер на абонамент, за да зарадва любим човек. Ползвателите на телевизионен пакет с по-малко от 200 канала (или под 130 при сателитна ТВ) трябва да изберат номер на услугата от своя профил в Моят А1, за да активират достъпа до богатата селекция от 200+ канала.

Потребителите, които използват и мобилна, и телевизионна услуга с по-малък пакет канали, имат възможността да активират и двата еднократни бонуса и да се възползват от тях до 31 декември.

MAX Movie – новият филмов канал за цялото семейство

Като допълнение към празничната кампания А1 предоставя на всички свои абонати на телевизия безплатен достъп до новия филмов канал MAX Movie до 31 декември 2025 г. MAX Movie предлага богата селекция от филми за цялото семейство – идеален избор за празничните дни.

Чрез специалните бонуси А1 се стреми да направи дните около Коледа още по-приятни за своите клиенти и да внесе допълнително настроение в дома им.