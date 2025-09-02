Деси Банова-Плевнелиева дава над 2000 лв. за фризьор месечно

Съпругата на бившия президент Росен Плевнелиев – Деси Банова, безспорно е сред най-елегантните и поддържани дами в родния светски елит. Бившата синоптичка, която днес развива собствена рубрика в ефира на NOVA, инвестира сериозни средства, за да поддържа безупречния си външен вид, пише HotArena.net. Само грижата за косата ѝ възлиза на над 2000 лева месечно, споделят столични коафьори.
Деси е сред редовните посетителки на един от най-луксозните салони в квартал „Лозенец“, където всяка седмица заплаща около 500 лева за специални процедури. Те включват продукти от висок клас, внасяни директно от чужбина – същите, които са хит в Холивуд и се използват в най-престижните салони в Лос Анджелис и Ню Йорк. Тъй като косата ѝ е дълга, чуплива и изискваща постоянна хидратация, всяка визита отнема по два часа и преминава през няколко етапа – нежно измиване, хидратираща маска, ампули за възстановяване, специален серум и професионално оформяне.
Посетителки на салона споделят, че подобни цени не са стандартни, а се отнасят единствено за клиенти, които получават ексклузивна грижа и индивидуално внимание. Сред останалите редовни гости се забелязват известни певици и съпруги на влиятелни бизнесмени.
В социалните мрежи също не липсват коментари – от възмущение, че 500 лева за прическа е „прекалено“, до възхищение, че Банова винаги изглежда стилна и сияйна. Мнозина са категорични, че Деси е пример за истинска ВИП дама – елегантна, премерена и винаги в крак с модните тенденции.
