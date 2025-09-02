Новини
Любопитно »
Деси Банова-Плевнелиева дава над 2000 лв. за фризьор месечно

Деси Банова-Плевнелиева дава над 2000 лв. за фризьор месечно

2 Септември, 2025 08:18 1 556 54

  • деси банова-плевнелиева-
  • фризьор-
  • лукс-
  • средства-
  • прическа

Бившата синоптичка инвестира сериозни средства, за да поддържа безупречния си външен вид

Деси Банова-Плевнелиева дава над 2000 лв. за фризьор месечно - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на бившия президент Росен Плевнелиев – Деси Банова, безспорно е сред най-елегантните и поддържани дами в родния светски елит. Бившата синоптичка, която днес развива собствена рубрика в ефира на NOVA, инвестира сериозни средства, за да поддържа безупречния си външен вид, пише HotArena.net. Само грижата за косата ѝ възлиза на над 2000 лева месечно, споделят столични коафьори.

Деси е сред редовните посетителки на един от най-луксозните салони в квартал „Лозенец“, където всяка седмица заплаща около 500 лева за специални процедури. Те включват продукти от висок клас, внасяни директно от чужбина – същите, които са хит в Холивуд и се използват в най-престижните салони в Лос Анджелис и Ню Йорк. Тъй като косата ѝ е дълга, чуплива и изискваща постоянна хидратация, всяка визита отнема по два часа и преминава през няколко етапа – нежно измиване, хидратираща маска, ампули за възстановяване, специален серум и професионално оформяне.

Посетителки на салона споделят, че подобни цени не са стандартни, а се отнасят единствено за клиенти, които получават ексклузивна грижа и индивидуално внимание. Сред останалите редовни гости се забелязват известни певици и съпруги на влиятелни бизнесмени.

В социалните мрежи също не липсват коментари – от възмущение, че 500 лева за прическа е „прекалено“, до възхищение, че Банова винаги изглежда стилна и сияйна. Мнозина са категорични, че Деси е пример за истинска ВИП дама – елегантна, премерена и винаги в крак с модните тенденции.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 !!!!!

    35 0 Отговор
    Пр.ъ.д.ла!

    Коментиран от #45

    08:19 02.09.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    42 2 Отговор
    А росен банов дава 2000лв за епилация на триъгълника 😆

    Коментиран от #16

    08:19 02.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 6 Отговор
    Деси и Росен Банови са наши национални съкровища!💋👩🌈🛴🤣🥳👍

    08:20 02.09.2025

  • 5 атлантически делириум

    31 2 Отговор
    Защото мъжлето й е вярна атлантическа овчарка, която дори в момента лае срещу заплащане в една от атлантическите телевизии!

    08:20 02.09.2025

  • 6 Герге ,

    5 3 Отговор
    Тая нощ съм набрал материал ..

    08:20 02.09.2025

  • 7 Явно

    15 0 Отговор
    Плевнелията плаща.

    08:20 02.09.2025

  • 8 в кратце

    17 0 Отговор
    Щом чичко Росен я спонсорира,защо да не харчи дамата?!

    08:22 02.09.2025

  • 9 Плевньо роклята

    26 2 Отговор
    Като няма мъж, ще се утешава с прически.

    08:23 02.09.2025

  • 10 Въпросче

    12 1 Отговор
    Любопитно синчето на турско-саксонските слуга , откъде взема по 60 000 паунда за семестър ?.

    08:24 02.09.2025

  • 11 Ами

    20 3 Отговор
    тя иначе селянката къдроглава и чорлава , беше като разплетена кошница в главата ! Но и с фризьор и без - същата тъпота и скука ! А крадецът врачуващия мошеник заграби милиарди за България и награда , така , че има ! А кармата ще има бая работа с въпросните и поколения им !

    08:25 02.09.2025

  • 12 ПИВИ консълт

    7 1 Отговор
    МЪЖлето Роско строи СОЛАРни паркове за Ротшилд 2000 лева е 1 м2 слънчев панел

    Коментиран от #43

    08:26 02.09.2025

  • 13 Елка

    15 0 Отговор
    В Танзания има много деца- сираци. Хора посвещават живот си, за да дадат дом, храна и обучение на тези деца, което възлиза на 35$/мес. Храната им е царевична рядка каша, а два пъти седмично + когато идва гост включва ориз и плодове. Тези деца са винаги усмихнати- доволни дори на това, лесно покриваш нуждите им. Учени са на полезни умения, така че като излязат навън да разчитат на това.
    Колко има да се учим!

    08:26 02.09.2025

  • 14 мъкаааа

    23 1 Отговор
    Тези 2000 лв. вместо за фризьор,може да ги даде на някои деца в бедна,детска градина за храни или дрешки.

    08:26 02.09.2025

  • 15 Ленче кремче

    14 0 Отговор
    Ирландската пастирка дава толкова на седмица, за да си епилира задната скорост...

    08:28 02.09.2025

  • 16 Ивелина

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    При напълним триъгълника с барут , от новият завод .. 🤫

    08:28 02.09.2025

  • 17 бай Бай

    3 2 Отговор
    Добре де, ако имаш милиони при кварталната баба Гицка да те оформя ли ще ходиш?
    Че се и чака на опашка там.
    Я си плати 2000 на някой напет мачо па релаксирай един час докато ти гали косата.
    Иначе Деси е много прияъен човек отблизо.

    Коментиран от #31

    08:29 02.09.2025

  • 18 Трол

    1 0 Отговор
    Ще й разваля прическата безплатно.

    Коментиран от #22

    08:30 02.09.2025

  • 19 Мдада...

    12 0 Отговор
    Има́ла бол пари - дала...
    Щом това ѝ приоритетът в живота.

    08:30 02.09.2025

  • 20 вярно ли?

    13 0 Отговор
    Уникално неумна женичка. Всичко друго но не и стилна... или пък привлекателна, като мъж ви казвам!

    08:31 02.09.2025

  • 21 зеленчук

    6 0 Отговор
    Плевнелиев се къса от кеф,като види мадамата така накъдрена и нарошена.

    08:31 02.09.2025

  • 22 Ко речи?

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    Предполагам, че за долната прическа говориш.

    08:31 02.09.2025

  • 23 Това не е елит

    13 1 Отговор
    Това е снобизъм!

    08:34 02.09.2025

  • 24 Старец

    14 0 Отговор
    Когато в една държава някои дават 2000 лв за прически, а други живеят с 977 лв, следват революции, гилотини и народен съд. Това е хода на историята.

    08:35 02.09.2025

  • 25 батСали

    2 0 Отговор
    явно е потентен тоя фризьор....

    08:37 02.09.2025

  • 26 излишни пари

    3 0 Отговор
    Роксана ПлювнАлиева е по-добра фризьорка, отколкото пастирка.

    08:38 02.09.2025

  • 27 мучо

    1 0 Отговор
    тази вече е много издухана, не че "гроздето екисело"............

    08:39 02.09.2025

  • 28 ООрана държава

    2 0 Отговор
    А чехлю с хомоприческата се подстригва в кварталната бръснарница

    08:46 02.09.2025

  • 29 Чехлю

    3 0 Отговор
    На месец тази "любов" ми струва мин. 50000 лв., но нали трябва да прикривам левият си уклон....
    Абе що не ида да ударя един шамар на Путин....?!

    08:47 02.09.2025

  • 30 провинциалист

    5 0 Отговор
    След статия за 46-годишна, омъжена за 61-годишен, чакаме друга възпитателна статия за онлифенс.

    08:50 02.09.2025

  • 31 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "бай Бай":

    Подозирам , че се предлагаш , Мучо ..🤭 Хитрец ..

    08:50 02.09.2025

  • 32 Тома

    1 0 Отговор
    О за прическата доло колко дава

    08:51 02.09.2025

  • 33 Бееесай ме ,

    1 0 Отговор
    Бееесай ме Мууучо ..

    08:52 02.09.2025

  • 34 Елементарно

    0 0 Отговор
    Плевнята трябва да (се) поддържа!

    08:54 02.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 0 Отговор
    НАРОДЕ, ЗА ТАКАВА ЛИ "д€мокрация" СЕ НАДЯВАШЕ И БОРЕШЕ?

    ОБИЧАМ ОТЕЧЕСТВОТО,МРАЗЯ ПО$ТКОМУНИ$ТИЧ€$КАТА "държава" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО!
    ВЪН ПР€ДАТ€ЛИТ€ РОДООТ$ТЪПНИЦИ РОЖБИ НА БКП и КД$ (Б$П, ДП$, Г€РБ-$Д$, НН)!
    ВЪН $ЛУГИТ€ НА циони$тит€ $АТАнато ПП- ДБ, А$Б...!
    СПЕШНО АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД! Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ! ЛУСТРАЦИЯ!ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ $АТАнато!РЕФЕРЕНДУМ ЗА €ВРОТО!
    ОСТАВКА ЗА КАР МА ЗЪ Ф А Т М А К! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$ти($луги на $АТАнато) БЪЛГАРИЯ !
    ДА ЖИВЕЯТ СВОБОДНИТЕ БЪЛГАРИ С ГЛАВНО "Б"! ВЪН Ч€РВ€НИТ€ Б О К Л У Ц И!

    Коментиран от #44

    08:57 02.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Опс

    1 0 Отговор
    Язък и за парите....

    08:59 02.09.2025

  • 39 Дремеми

    0 0 Отговор
    България е украинско гето пълно с продажници

    08:59 02.09.2025

  • 40 Ицо Багера

    1 0 Отговор
    Когато поставиш боди кит на Москвич, той си остава Москвич, не се превръща в Ферари.

    09:01 02.09.2025

  • 41 ТАЗИ ВТОРА УПОТРЕБА

    2 0 Отговор
    И 200 000лв . ДАМИ ПРЕДЛОЖИ НЯМА ДА Я ОБСЛУЖА ПО ДОБРЕ ЕДНА СЛИВЕНСКА РОМКА.

    09:01 02.09.2025

  • 42 Хибриден отговор

    1 0 Отговор
    Днес Росен Плевнелиев казва: България е подложена на тежки хибридни атаки от Русия.
    Хибридният отговор: Деси Банова-Плевнелиева дава над 2000 лв. за фризьор месечно.

    09:02 02.09.2025

  • 43 проектант

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПИВИ консълт":

    Цената се изчислява на ват. Това да не е панелка?

    09:04 02.09.2025

  • 44 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    ИМА ЛИ ОЩЕ ЗАБЛУДЕНИ ,КОИТО НЕ СА НАЯСНО ОТ КЪДЕ ПРОИЗЛИЗАТ Ч€РВ€НИТ€ РОЖБИНА НА
    (БКП и КД$)-ро$€н пл€вна ли€в(Ком$омол$кият $€кр€тар на ВМЕИ-СОФИЯ),
    разбойкУ бори$ов(А Г€НТ БУДАла) , рум€н П€Д€рад€Ф-нато-БКП(ТРОЙНОЙ А Г€НТ ШТИРЛИЦ)?!?!?!

    09:05 02.09.2025

  • 45 Ами, да

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "!!!!!":

    Селянката се е видяла с пари ...

    Коментиран от #47

    09:06 02.09.2025

  • 46 Митко Бомбата

    0 1 Отговор
    Много добра синя пТичка значи 🤣

    09:08 02.09.2025

  • 47 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ами, да":

    А МОЯТ ру м€н-ГАЛ ФОН Н€ МИ ДАВА ДА $и $ЛОЖА $ИЛИКОН!

    Коментиран от #49

    09:09 02.09.2025

  • 48 бананова

    1 0 Отговор
    По- млада и умна,няма да стане!

    09:13 02.09.2025

  • 49 д€си ба(НА)нова

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    твоят рум€н € "БИВШ" КОМУНИ$Т, А моят ро$ко € бизн€$м€н И €вро-атлантик!

    Коментиран от #50

    09:14 02.09.2025

  • 50 Г€Н€РАЛ Д€$И

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "д€си ба(НА)нова":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #51, #52, #53

    09:15 02.09.2025

  • 51 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    09:16 02.09.2025

  • 52 митко-$€ кр€ та рка

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    09:16 02.09.2025

  • 53 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    09:17 02.09.2025

  • 54 Тук е така

    1 0 Отговор
    Само трябва да,,обичаш “ правилния човек!

    09:24 02.09.2025