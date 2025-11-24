Пиленцата от Монако с бизнес начинание за "топ гъзари": Организират „Курс по лукс“ за 5000 лв

Пиленцата от Монако Боби и Нина Димитрови обявиха, че са се захванали с нова бизнес инициатива в центъра, на която са самите те.
Двойката обяви, че организира „курс по лукс“ с името „Станете ТОП гъзар“. Своеобразното обучение ще коства на всеки ентусиаст по 5 бона, като това включва и пътя до Монако.
„Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако. Цена 5000 лева. Включва самолетни билети и обиколка из луксозни места на Френската ривиера“, пише двойката в социалните мрежи.
"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако", обещава Боби Манекена.
„Моля ви, добавете и пакет за начинаещи гъзари – още бъркам посоката, в която се държи шампанското“ и „Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...“, гласят част от коментарите под обявата.
17 ои8уйхътгрф
"Искате да спечелите $1 000 000? Възможно е дори за по-малко от 10 минути- за да разберете как елате на нашият семинар. Такса за участие- $1 000, местата са ограничени и са само 1000."
Започва семинарът, залата е пълна, излиза някакъв и започва:
- Искате ли да разберете как се изкарват $1 000 000 за няколко минути?
- ДА
- Колко човека сте тук?
- 1000
- Колко платихте?
- по $1 000 всеки
- ЕТО ТАКА СЕ ИЗКАРВАТ $1 000 000 ЗА МИНУТИ, ЛЕКА ВЕЧЕР... И напуска сцената...
17:12 24.11.2025
18 ои8уйхътгрф
До коментар #11 от "Сила":Що пък реши, че ще и бъде зле у албанския бардак? Бас хващам, че доволнъ шъ остане
17:14 24.11.2025
24 Адолф
До коментар #1 от "Светъ нъ пилинцътъ":Тая ромка не вярвам да се издигне по-нагоре от камериерка. Едва ли има толкова пропаднал хотел който да я сложи на рецепцията.
18:28 24.11.2025
