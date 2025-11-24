Новини
Пиленцата от Монако с бизнес начинание за "топ гъзари": Организират „Курс по лукс“ за 5000 лв

Пиленцата от Монако с бизнес начинание за "топ гъзари": Организират „Курс по лукс“ за 5000 лв

24 Ноември, 2025 16:31 7 206 30

Билетите за курса струват по 5000 лева и включват престой в Монако и Франция

Пиленцата от Монако с бизнес начинание за "топ гъзари": Организират „Курс по лукс“ за 5000 лв - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиленцата от Монако Боби и Нина Димитрови обявиха, че са се захванали с нова бизнес инициатива в центъра, на която са самите те.

Двойката обяви, че организира „курс по лукс“ с името „Станете ТОП гъзар“. Своеобразното обучение ще коства на всеки ентусиаст по 5 бона, като това включва и пътя до Монако.

„Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако. Цена 5000 лева. Включва самолетни билети и обиколка из луксозни места на Френската ривиера“, пише двойката в социалните мрежи.

"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако", обещава Боби Манекена.

„Моля ви, добавете и пакет за начинаещи гъзари – още бъркам посоката, в която се държи шампанското“ и „Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...“, гласят част от коментарите под обявата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Светъ нъ пилинцътъ

    62 0 Отговор
    Тя рецепционистка, той шофьор

    Коментиран от #24

    16:33 24.11.2025

  • 2 ВинеТу туууу

    46 2 Отговор
    Веднага пращам младежкия ГЕРБ да го ошлайфат!

    16:35 24.11.2025

  • 3 Роден в НРБ

    36 1 Отговор
    Ако имах 5000 щях да потърся някой украинец да им прати един дрон на курса

    16:37 24.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    50 0 Отговор
    Той работи шофьор на лимузина а тя камериерка в хотела.

    16:38 24.11.2025

  • 5 да ти кажа

    26 0 Отговор
    Какъв КУРс не разбарах!?

    Коментиран от #16

    16:39 24.11.2025

  • 6 Весо

    39 0 Отговор
    На какво не разбрах ще може да учат някой тези селяци? То като им видиш физиономиите, няма нужда друго да знаеш за тях.

    16:40 24.11.2025

  • 7 Буко Баламата

    51 0 Отговор
    Тъжна история. Само се чудя защо непрекъснато ни ги навирате в лицето тези скъсани цървули с претенцци за лачени обувки.

    16:40 24.11.2025

  • 8 Не,че нещо,ама...

    23 1 Отговор
    Едно време,най-големите гъ3ари, бяха хем0р0идите.

    16:44 24.11.2025

  • 9 Колю с двуцевката

    16 0 Отговор
    Ей,пиленца, ако може, само мааалко да ми се покажете

    16:45 24.11.2025

  • 10 ЕстетЪ

    10 2 Отговор
    Не може да се отрече, че им липсва самочувствие

    16:48 24.11.2025

  • 11 Сила

    33 0 Отговор
    Тоя "гъзар " го махнете , но помогнете на момичето ....има тежки психически проблеми , не е смешно !!! Ще завърши зле в някой албански бардак по крайбрежието ....

    Коментиран от #18

    16:48 24.11.2025

  • 13 ТИГО

    21 1 Отговор
    Да не съм мечка та да ме разкарват? Мога и сам , това е конкурс за идиоти !

    16:55 24.11.2025

  • 15 Хаха

    29 0 Отговор
    По 1 мотика на двамата и ще им организирам курс за топ гъзари по прекопаване на двора. Безплатно

    17:03 24.11.2025

  • 17 ои8уйхътгрф

    26 0 Отговор
    Реклама:
    "Искате да спечелите $1 000 000? Възможно е дори за по-малко от 10 минути- за да разберете как елате на нашият семинар. Такса за участие- $1 000, местата са ограничени и са само 1000."

    Започва семинарът, залата е пълна, излиза някакъв и започва:

    - Искате ли да разберете как се изкарват $1 000 000 за няколко минути?
    - ДА
    - Колко човека сте тук?
    - 1000
    - Колко платихте?
    - по $1 000 всеки
    - ЕТО ТАКА СЕ ИЗКАРВАТ $1 000 000 ЗА МИНУТИ, ЛЕКА ВЕЧЕР... И напуска сцената...

    17:12 24.11.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Що пък реши, че ще и бъде зле у албанския бардак? Бас хващам, че доволнъ шъ остане

    17:14 24.11.2025

  • 19 Мдаааа....

    21 1 Отговор
    Тези двамата са същинската част от лошият генетичен материал населяващ майка България🙈🤣.

    17:15 24.11.2025

  • 20 Айзомби

    16 0 Отговор
    Хахахах По-скоро курс за глупациии.

    17:21 24.11.2025

  • 21 Ние от

    13 2 Отговор
    ппдб-ъ, подкрепяме проекта. И те са шарлатани, като нас, ще вложим пари от субсидията, платена от българите. Участваме активно, проекта е супер. Свържете се с Найо Тицин, той е ТОПА на ТОПА, ТУРБО ГЪЗАР, в буквалния смисъл.

    17:34 24.11.2025

  • 22 хората живеещи в лукс не познават и

    18 0 Отговор
    използват тази думичка просто защото за тях това е нещо нормално а не нещо изключително , за лукс говорят само хората които го нямат и търсят

    17:36 24.11.2025

  • 23 Боздуган

    4 1 Отговор
    А в тия пари влиза ли да им влиза на организаторите?

    17:50 24.11.2025

  • 24 Адолф

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Светъ нъ пилинцътъ":

    Тая ромка не вярвам да се издигне по-нагоре от камериерка. Едва ли има толкова пропаднал хотел който да я сложи на рецепцията.

    18:28 24.11.2025

  • 25 @@@

    2 0 Отговор
    Официалното преброяване на ретардите в държавата, трябва да е бройката на записалите се в тоя кръжок.

    19:19 24.11.2025

  • 26 ха ха

    4 0 Отговор
    Ако има записали се,значи има и по-прости люде от пиленцетата.

    19:51 24.11.2025

  • 27 Човекът от село 🏠

    2 0 Отговор
    Пиленцата от Монако подарък за вас 🎁🖕🖕🤴🏻🎁🖕👸🏻🖕

    20:13 24.11.2025

  • 28 Карулково ЕООД

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣 Майка ви откачена🤣🤣🤣🤣

    22:42 24.11.2025

  • 30 Не е лесно

    1 0 Отговор
    Да си П. Р. О. С. Т

    23:42 24.11.2025