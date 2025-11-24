Пиленцата от Монако с бизнес начинание за "топ гъзари": Организират „Курс по лукс“ за 5000 лв

Пиленцата от Монако Боби и Нина Димитрови обявиха, че са се захванали с нова бизнес инициатива в центъра, на която са самите те.

Двойката обяви, че организира „курс по лукс“ с името „Станете ТОП гъзар“. Своеобразното обучение ще коства на всеки ентусиаст по 5 бона, като това включва и пътя до Монако.

„Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако. Цена 5000 лева. Включва самолетни билети и обиколка из луксозни места на Френската ривиера“, пише двойката в социалните мрежи.

"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако", обещава Боби Манекена.

„Моля ви, добавете и пакет за начинаещи гъзари – още бъркам посоката, в която се държи шампанското“ и „Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...“, гласят част от коментарите под обявата.