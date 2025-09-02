Киану Рийвс пристига в София за нов филм навръх рождения си ден

В родните светски среди силно се разнесе слухът, че Киану Рийвс ще кацне днес на летище „Васил Левски“ в София, пише „Телеграф“. Звездата от „Матрицата“ днес навършва 61 г., но дали ще ги отпразнува в София, предстои да разберем.

От няколко дни почитатели и ловци на автографи разпитват под дърво и камък за гостуването на Киану Рийвс, с надеждата да не пропуснат да го засекат на родна земя и да се снимат с него или получат подписа му на негова снимка. Повод им дават слуховете, че канадско-американският актьор ще снима филм в България. Те допълнително се засилват и от информацията, че за него е запазен президентският апартамент в елитен столичен хотел. Заради това феновете са решили да го чакат точно на рождения му ден да пристигне у нас.

Изданието допълва, че в средата на септември започват снимките на голям холивудски филм у нас, но засега не се знае със сигурност дали Киану Рийвс участва в него. Повечето от актьорите в продукцията вече са обявени, но сред тях липсва ярка звезда. Възможно е от екипа да пазят името му в тайна от съображения за сигурност, а и актьорът не обича да привлича особено внимание върху себе си и води доста спокоен и прикрит живот. Но пък може и да се снима в съвсем друг филм. Родни кинаджии дори допускат, че е възможно той да смени Брад Пит за снимките на Белоградчишките скали.