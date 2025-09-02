Новини
Любопитно »
Киану Рийвс пристига в София за нов филм навръх рождения си ден

Киану Рийвс пристига в София за нов филм навръх рождения си ден

2 Септември, 2025 12:31 864 11

  • киану рийвс-
  • софия-
  • българия-
  • филм-
  • снимки-
  • пристигане-
  • актьор

Днес звездата навършва 61 г.

Киану Рийвс пристига в София за нов филм навръх рождения си ден - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В родните светски среди силно се разнесе слухът, че Киану Рийвс ще кацне днес на летище „Васил Левски“ в София, пише „Телеграф“. Звездата от „Матрицата“ днес навършва 61 г., но дали ще ги отпразнува в София, предстои да разберем.

От няколко дни почитатели и ловци на автографи разпитват под дърво и камък за гостуването на Киану Рийвс, с надеждата да не пропуснат да го засекат на родна земя и да се снимат с него или получат подписа му на негова снимка. Повод им дават слуховете, че канадско-американският актьор ще снима филм в България. Те допълнително се засилват и от информацията, че за него е запазен президентският апартамент в елитен столичен хотел. Заради това феновете са решили да го чакат точно на рождения му ден да пристигне у нас.

Изданието допълва, че в средата на септември започват снимките на голям холивудски филм у нас, но засега не се знае със сигурност дали Киану Рийвс участва в него. Повечето от актьорите в продукцията вече са обявени, но сред тях липсва ярка звезда. Възможно е от екипа да пазят името му в тайна от съображения за сигурност, а и актьорът не обича да привлича особено внимание върху себе си и води доста спокоен и прикрит живот. Но пък може и да се снима в съвсем друг филм. Родни кинаджии дори допускат, че е възможно той да смени Брад Пит за снимките на Белоградчишките скали.

 


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Ще снима Джон Уик:Последна кръв

    12:34 02.09.2025

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    Най-накрая Ганчо е събрал пари, Джон Уик да му свърши мръсната работа.

    12:35 02.09.2025

  • 3 Амиии

    10 2 Отговор
    Джон Уик да вземе да сърши малко работа, нещо полезно да помогне малко на нещастния народ!

    Коментиран от #6

    12:35 02.09.2025

  • 4 Бедна държава

    6 1 Отговор
    За съжаление нямам пари да си купя билет за неговия филм.

    12:39 02.09.2025

  • 5 бай Бай

    13 0 Отговор
    Голям Човек.
    Респект.

    12:42 02.09.2025

  • 6 прокопи

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Амиии":

    Те и Непобедимите идваха, ама нищо не оправиха. Може би Чък Норис нещо, ама ...едва ли.

    13:03 02.09.2025

  • 7 УдоМача

    4 0 Отговор
    Ха! Какво ще прави в гетото? По-добре в Бургас да дойде, или на планина!

    13:12 02.09.2025

  • 8 Некой си

    4 0 Отговор
    То вече един го каза от Холивуд. София е такава кочина, че прилича на Готъм Сити. Идеална е за снимки на апокалипсиса.

    Коментиран от #9

    13:29 02.09.2025

  • 9 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Некой си":

    Йес, само Батман може да ни помогне срещу тиквата и прасето

    13:34 02.09.2025

  • 10 филип

    1 0 Отговор
    Пресрасен артист! Уважение! Респект!

    13:51 02.09.2025

  • 11 ИВАН

    0 0 Отговор
    Жалко, че го няма Патрик Суейзи, да отвъртят още една Критична точка на слънчака.

    13:52 02.09.2025