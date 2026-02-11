Рапърът Йонислав Йотов - Тото влиза в новия осми сезон на Hell's Kitchen. Популярният музикант и подкаст водещ е вторият официално обявен звезден участник, след Нина Димитрова от пиленцата от Монако, пише bgdnes.bg.

От профила на Hell's Kitchen става ясно, че Тото ще замени сцената и микрофона с бялата престилка и горещите тигани, като се изправи срещу предизвикателствата в най-строгата кухня в България. С чувство за хумор от екипа загатват, че рапърът може да "върти не само рими, но и вкусни палачинки", а остава въпросът дали следващият му хит няма да бъде вдъхновен от шеф Виктор Ангелов.

Участието на Тото обещава характер, емоции и шоу, а звездният отбор на Hell's Kitchen 8 вече започва да придобива все по-интересен облик.