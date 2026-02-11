Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Тото влиза в Hell's Kitchen

Тото влиза в Hell's Kitchen

11 Февруари, 2026 08:14 738 9

  • тото-
  • hell's kitchen-
  • хелс китчън-
  • шеф виктор ангелов

Рапърът може да "върти не само рими, но и вкусни палачинки"

Тото влиза в Hell's Kitchen - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рапърът Йонислав Йотов - Тото влиза в новия осми сезон на Hell's Kitchen. Популярният музикант и подкаст водещ е вторият официално обявен звезден участник, след Нина Димитрова от пиленцата от Монако, пише bgdnes.bg.

От профила на Hell's Kitchen става ясно, че Тото ще замени сцената и микрофона с бялата престилка и горещите тигани, като се изправи срещу предизвикателствата в най-строгата кухня в България. С чувство за хумор от екипа загатват, че рапърът може да "върти не само рими, но и вкусни палачинки", а остава въпросът дали следващият му хит няма да бъде вдъхновен от шеф Виктор Ангелов.


Участието на Тото обещава характер, емоции и шоу, а звездният отбор на Hell's Kitchen 8 вече започва да придобива все по-интересен облик.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Николай ачов цифуняка

    2 1 Отговор
    Много е полезно да се яде по две лъжици мед на гладно 🤭🤣

    08:24 11.02.2026

  • 4 Пророк

    5 0 Отговор
    Някой фондации и нпота ще завършат потресаващо този живот 🤭😈

    08:26 11.02.2026

  • 5 Аз пък $€р@ в момента мазно

    4 0 Отговор
    и нас какво ни засяга някъв тото безделник.И кой е този?
    В момента искаме да знаем кога ще станат заплатите 150€ че 149€ са малко.

    08:51 11.02.2026

  • 6 Разбирач

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Не, ще се хили само като пача и после ще се извинява. Ас южуъл

    09:01 11.02.2026

  • 7 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Човешки отпадък рекламиращ бързи кредити!

    09:04 11.02.2026

  • 8 Венелино

    3 0 Отговор
    няма ли свободни работни места, в някоя пицария?

    09:25 11.02.2026

  • 9 7782

    3 0 Отговор
    Заради тоз няма да го гледам.

    09:28 11.02.2026