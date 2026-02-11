Арестуваха за опит за изнасилване британския актьор Ноел Кларк

Британският актьор Ноел Кларк, известен с ролята си на Мики Смит в сериала „Доктор Кой“, е арестуван по обвинения в опит за изнасилване, за който се твърди, че е извършен през 2007 г., съобщи The Times.

Според вестника арестът е извършен на 10 февруари в полицейски участък. 50-годишният актьор, който участва и във филмите „Зряла възраст“ (2008) и „Стар Трек: В мрака“ (2013), е пристигнал там по предварителна уговорка и е бил придружен от адвокат.

Обвиненията срещу Кларк са повдигнати от жена, която е била на около 20 години през 2007 г. Тя твърди, че актьорът е извършил незаконни действия срещу нея.

Полицията разпита Кларк и по обвинения във воайорство - сексуално наблюдение или заснемане на лице без негово съгласие. Той е бил арестуван преди това по този случай през септември 2025 г.

След разпит актьорът е освободен под гаранция.

През 2021 г. The Guardian съобщи, че 20 жени, работили с Кларк в различни периоди, са го обвинили в тормоз и малтретиране между 2004 и 2019 г. Самият актьор отрече обвиненията.

Той съди Guardian News and Media (GNM), медийната компания, която издава The Guardian и The Observer, но загуби делото. Съдът нареди на актьора да покрие съдебните разноски в размер на 3 милиона паунда (4,10 милиона долара).

След публикациите на The Guardian, Британската академия за филмови и телевизионни изкуства (BAFTA) временно отне наградата за цялостно творчество, която той беше получил няколко седмици по-рано.

Сред тези, които публично отправиха обвинения срещу Кларк в изданието, бяха продуцентката Джина Пауъл, актрисата Джоана Джеймс и руската асистент-режисьорка Анна Авраменко, която е работила с него като стажант по филма „Doghouse!“ (2009). Според Авраменко, Кларк я е тормозила на снимачната площадка и многократно се е опитвала да я целуне, въпреки протестите ѝ.

Роденият в Лондон Кларк е известен на публиката и с ролите си във филмите „Секс, наркотици и рокендрол“ (2009), „Центурион“ (2009) и „Аномалия“ (2014). През 2009 г. Кларк получава награда BAFTA за изгряваща звезда за ролята си във филма „Adulthood“, който е режисьор, сценарист и в който играе главната роля.