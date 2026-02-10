Новини
Любопитно »
По стъпките на Лео: Орландо Блум заведе 28-годишен модел на Super Bowl (ВИДЕО)

По стъпките на Лео: Орландо Блум заведе 28-годишен модел на Super Bowl (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 19:36 1 523 4

  • орландо блум-
  • луиз ламел-
  • super bowl

Те вървяха ръка за ръка, криейки лицата си от камерите

По стъпките на Лео: Орландо Блум заведе 28-годишен модел на Super Bowl (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Орландо Блум се появи публично със спряганата за негова нова приятелка, швейцарския модел Луиз Ламел, пише TMZ.

49-годишният Орландо Блум и 28-годишната Луиз Ламел присъстваха на Супербоул, последния мач от Националната футболна лига. Събитието се проведе на 8 февруари на стадион „Левайс“ ​​в Санта Клара, Калифорния. Папараци заснеха актьора и модела да напускат стадион „Левайс“. Те вървяха ръка за ръка, криейки лицата си от камерите.

Орландо Блум беше във връзка с певицата Кейти Пери от 2016 г. През 2019 г. двойката обяви годежа си. Разделиха се за няколко месеца, но скоро след това се събраха отново. През август 2020 г. двойката се сдоби с дъщеря - Дейзи Дав. През лятото на 2025 г. беше обявено, че Пери и Блум са се разделили след девет години връзка.

В момента певицата е във връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво

    13 0 Отговор
    Блум блъска млада барантия !!

    19:39 10.02.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    7 2 Отговор
    Браво! Честито ново маце! Така се прави 😎

    20:03 10.02.2026

  • 3 Румен Радев

    10 4 Отговор
    Много ясно, че наборът ще рендосва млади кобилки и стюардеси, не мушами като генералшата Деса.

    20:05 10.02.2026

  • 4 Нормално

    4 0 Отговор
    Всички които могат, рендосват млади мацета.

    21:16 10.02.2026