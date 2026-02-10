По стъпките на Лео: Орландо Блум заведе 28-годишен модел на Super Bowl (ВИДЕО)

Холивудският актьор Орландо Блум се появи публично със спряганата за негова нова приятелка, швейцарския модел Луиз Ламел, пише TMZ.

49-годишният Орландо Блум и 28-годишната Луиз Ламел присъстваха на Супербоул, последния мач от Националната футболна лига. Събитието се проведе на 8 февруари на стадион „Левайс“ ​​в Санта Клара, Калифорния. Папараци заснеха актьора и модела да напускат стадион „Левайс“. Те вървяха ръка за ръка, криейки лицата си от камерите.

Орландо Блум беше във връзка с певицата Кейти Пери от 2016 г. През 2019 г. двойката обяви годежа си. Разделиха се за няколко месеца, но скоро след това се събраха отново. През август 2020 г. двойката се сдоби с дъщеря - Дейзи Дав. През лятото на 2025 г. беше обявено, че Пери и Блум са се разделили след девет години връзка.

В момента певицата е във връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.