Гаджето на Григор Димитров се появи с друг мъж на Super Bowl (СНИМКА)

11 Февруари, 2026 07:14 3 001 8

  • григор димитров-
  • ейса гонзалес-
  • машин гън кели-
  • супербоул-
  • super bowl

На трибуните Гонзалес седна до Машин Гън Кели - известен скандален рапър

Гаджето на Григор Димитров се появи с друг мъж на Super Bowl (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ейса Гонсалес, половинката на Григор Димитров, изгледа Super Bowl и шоуто от трибуните, но не в компанията на тенисиста, а на друг мъж. В едно от най-гледаните събития в света на спорта "Сиатъл Сийхоукс" спечели за втори път титлата в Националната футбола лига (НФЛ), след като се наложи с 29:13 срещу "Ню Инглънд Пейтриътс" в Сан Франциско, пише bgdnes.bg.

На трибуните Гонзалес седна до Машин Гън Кели - известен скандален рапър. 35-годишният Колсън Бекер е познат не само с музикалните си изпълнения, а и с историите от личния си живот. Той имаше връзка с холивудската красавица Мегън Фокс. Двамата имат дъщеричка, но се смята, че се приключили отношенията си.

Най-обсъжданата двойка станаха Люис Хамилтън и Ким Крадашиян, които за пръв път се появиха официално заедно.

На полувремето шоуто бе на рапъра Бед Бъни, който призова за единство на Америките, намеквайки за действията на имиграционните власти в САЩ. Това вбеси президента Доналд Тръмп, който гледа мача във Флорида и засипа с хули певеца.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съвет на мира

    19 0 Отговор
    Григор и Рачко Пръдлето сигурно имат роднинска връзка. Винаги им връзват рога на тези зевзеци.

    07:17 11.02.2026

  • 2 Дропшот

    12 0 Отговор
    Кой номер от списъка?

    07:23 11.02.2026

  • 3 Простьо

    15 5 Отговор
    Не с друг, а с мъж. Че нашия нещо май бяга по другия бряг и си ги взима тез девойки през годините само за пред хората.

    07:31 11.02.2026

  • 4 Тоти

    8 4 Отговор
    Значи Гришо е при Меган Фох 😜

    Коментиран от #8

    07:34 11.02.2026

  • 5 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Отече к@уна

    07:55 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 газо

    0 0 Отговор
    отгазофустата

    08:48 11.02.2026

  • 8 ТОТО Котуньо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоти":

    Може, той точно по такива милфарки си пада

    09:03 11.02.2026