Гаджето на Григор Димитров се появи с друг мъж на Super Bowl (СНИМКА)

Ейса Гонсалес, половинката на Григор Димитров, изгледа Super Bowl и шоуто от трибуните, но не в компанията на тенисиста, а на друг мъж. В едно от най-гледаните събития в света на спорта "Сиатъл Сийхоукс" спечели за втори път титлата в Националната футбола лига (НФЛ), след като се наложи с 29:13 срещу "Ню Инглънд Пейтриътс" в Сан Франциско, пише bgdnes.bg.

На трибуните Гонзалес седна до Машин Гън Кели - известен скандален рапър. 35-годишният Колсън Бекер е познат не само с музикалните си изпълнения, а и с историите от личния си живот. Той имаше връзка с холивудската красавица Мегън Фокс. Двамата имат дъщеричка, но се смята, че се приключили отношенията си.

Най-обсъжданата двойка станаха Люис Хамилтън и Ким Крадашиян, които за пръв път се появиха официално заедно.

На полувремето шоуто бе на рапъра Бед Бъни, който призова за единство на Америките, намеквайки за действията на имиграционните власти в САЩ. Това вбеси президента Доналд Тръмп, който гледа мача във Флорида и засипа с хули певеца.