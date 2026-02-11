Новини
Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА след страховит екшън в София (СНИМКИ)

11 Февруари, 2026 08:01 3 330 11

Причината е в предизвикано от бившия борец тежко пътно-транспортно произшествие на околовръстното шосе в София, което като по чудо завършило без жертви

Павел Ковачев

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван вчера вечерта, пише Sportal.bg.

Причината е в предизвикано от бившия борец тежко пътно-транспортно произшествие на околовръстното шосе в София, което като по чудо завършило без жертви.

Паслар, който бил видимо в нетрезво състояние, ударил друга кола, след което автомобилът му се претърколил през капак, за да остане отново на гуми.

Бившият шеф на армейците отказал да даде проба за алкохол на дрегер, а се оказало, че шофирал и без свидетелство за управление на МПС. Полицаите му сложили белезници и го откарали към УМБАЛ “Света Анна” за кръвна проба.

Удареният от Паслар автомобил пък бил управляван от брата на известна столична адвокатка, който си карал спокойно в платното, докато борецът не се натресъл в него. Той е баща на две малки деца, а сега ще му се наложи, за известно време, да носи яка на врата.

От своя страна почерпеният Паслар се разминал без драскотина, а и извадил късмет, че не е возил пътник до себе си, защото той едва ли е щял да оцелее след удара и преобръщането на автомобила.

Припомняме, че бившият борец бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година и отстранен от поста след искане на синдик Дора Милева до съда няколко месеца по-късно.


  • 1 пием умно

    10 4 Отговор
    Наздраве шампионе

    08:04 11.02.2026

  • 2 ХЪ ХЪ ЪЪ

    15 5 Отговор
    Чорбарята само пиянки там в свинекомплекса.

    08:09 11.02.2026

  • 3 Селянин

    20 0 Отговор
    Той ако беше свестен, нямаше никой да го направи директор.

    08:12 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НА ПАСЛАР. ДОСИЕТО Е КАТО

    22 2 Отговор
    ДЕСЕТТОМЕН РОМАН.....ИЗМАМИ,ИЗНАСИЛВАНИЯ, АВТОКРАЖБИ..... АБЕ САААМО ХУБАВИ ДЕМОКРАТИЧНИ РАБУТИ...

    08:23 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стеф

    23 2 Отговор
    А какво стана с идиота от Бистрица, пребил до смърт гражданин, който му направил забележка, за висока скорост?!?
    Още ли е под домашен арест с проследяваща гривна, или вече и гривната са му свалили?

    Коментиран от #8

    08:29 11.02.2026

  • 8 ПЪРВО ГРАЖДАНИНА Е БИЛ ПИЯН

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Стеф":

    ИСРЕСИВВНО НАВИРАЙКИ СЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА КОЛАТА И ПСУВАЙКИ СИ Е ТЪРСИЛ ПРАВАТА НА ПИЯН ГРАЖДАНИН......КВОТО ТЪРСИЛО ПИЯНДЕТО ТВА НАМЕРИЛО....

    08:49 11.02.2026

  • 9 Някой

    8 4 Отговор
    Пиянството на едни литексчани.
    Не случайно си следя ЦСКА 1948 от самото създаване и тези не ги поглеждам. Все пак съм цскар!

    08:49 11.02.2026

  • 10 Буфер

    8 2 Отговор
    Микренски, чобански изпълнения.

    08:53 11.02.2026

  • 11 Лудия касапин

    3 0 Отговор
    Бойко Величков - "Пием грамотно".

    09:24 11.02.2026

