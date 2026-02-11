Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА след страховит екшън в София (СНИМКИ)

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван вчера вечерта, пише Sportal.bg.
Причината е в предизвикано от бившия борец тежко пътно-транспортно произшествие на околовръстното шосе в София, което като по чудо завършило без жертви.
Паслар, който бил видимо в нетрезво състояние, ударил друга кола, след което автомобилът му се претърколил през капак, за да остане отново на гуми.
Бившият шеф на армейците отказал да даде проба за алкохол на дрегер, а се оказало, че шофирал и без свидетелство за управление на МПС. Полицаите му сложили белезници и го откарали към УМБАЛ “Света Анна” за кръвна проба.
Удареният от Паслар автомобил пък бил управляван от брата на известна столична адвокатка, който си карал спокойно в платното, докато борецът не се натресъл в него. Той е баща на две малки деца, а сега ще му се наложи, за известно време, да носи яка на врата.
От своя страна почерпеният Паслар се разминал без драскотина, а и извадил късмет, че не е возил пътник до себе си, защото той едва ли е щял да оцелее след удара и преобръщането на автомобила.
Припомняме, че бившият борец бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година и отстранен от поста след искане на синдик Дора Милева до съда няколко месеца по-късно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пием умно
08:04 11.02.2026
2 ХЪ ХЪ ЪЪ
08:09 11.02.2026
3 Селянин
08:12 11.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НА ПАСЛАР. ДОСИЕТО Е КАТО
08:23 11.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стеф
Още ли е под домашен арест с проследяваща гривна, или вече и гривната са му свалили?
Коментиран от #8
08:29 11.02.2026
8 ПЪРВО ГРАЖДАНИНА Е БИЛ ПИЯН
До коментар #7 от "Стеф":ИСРЕСИВВНО НАВИРАЙКИ СЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА КОЛАТА И ПСУВАЙКИ СИ Е ТЪРСИЛ ПРАВАТА НА ПИЯН ГРАЖДАНИН......КВОТО ТЪРСИЛО ПИЯНДЕТО ТВА НАМЕРИЛО....
08:49 11.02.2026
9 Някой
Не случайно си следя ЦСКА 1948 от самото създаване и тези не ги поглеждам. Все пак съм цскар!
08:49 11.02.2026
10 Буфер
08:53 11.02.2026
11 Лудия касапин
09:24 11.02.2026