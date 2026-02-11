Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
България и Унгария с най-ниските места в ЕС по борба с корупцията

България и Унгария с най-ниските места в ЕС по борба с корупцията

11 Февруари, 2026 08:21 790 37

  • корупция-
  • българия-
  • проучване

За осма поредна година Дания е страната с най-добър резултат, като тя получава оценка 89. Сред държавите с високи антикорупционни индекси се нареждат Сингапур (84) и Швейцария (80)

България и Унгария с най-ниските места в ЕС по борба с корупцията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България заема едно от най-ниските места в Европейския съюз по борба с корупцията, сочи годишният доклад на „Трансперънси Интернешънъл“ за 2025 г. Страната получава индекс 40, равен само на този на Унгария, като отразява нарастващото влияние на частни интереси върху държавата и усилва призивите за действия срещу клептокрацията. Общественото недоволство расте, а ширещата се корупция остава сред най-големите предизвикателства пред демократичните институции в България.

Неправителствената организация за борба с корупцията "Трансперънси Интернешънъл" предупреди в годишния си доклад за нарастване на корупцията в демократичните държави по света, като даде на САЩ най-ниския си индекс за възприятие на корупцията досега, предаде Франс прес.

В годишния си доклад, представящ индекса за възприятие на корупцията през 2025 г., базираната в германската столица Берлин организация отчете най-ниския среден индекс на световно равнище от повече от десет години. Индексът на "Трансперънси Интернешънъл" дава оценка между 0 (крайно корумпирани) и 100 (много честни) въз основа на данни на експерти и директори на компании.

Средният индекс за възприятието на корупцията на световно равнище е 42, което е най-ниското ниво от повече от 10 години насам, посочва АФП. Индексът за 2025 г. показва, че броят на страните с резултат над 80 е намалял от 12 преди десет години до само пет миналата година.

Според организацията отслабването на демократическите институции се наблюдава и в държави, чиито индекс за възприятие на корупцията е по принцип висок. Това са страни като Нова Зеландия (81), Швеция (80), Канада (75) Великобритания (70) и Франция (66).

Според организацията индексът на Великобритания и Франция остава висок, но "рисковете за корупция са се повишили" поради отслабването на влиянието на независимите регулаторни органи, липсата на съответно законодателство и ефикасни санкции. Обезпокояваща тенденция според "Трансперънси Интернешънъл" представлява и ограничаването на свободата на изразяване, на събранията и на сдружаването.

По отношение на САЩ "Трансперънси Интернешънъл" изразява безпокойство относно "действията, които са насочени срещу независимите гласове и застрашават независимостта на съдебната система". Така оценката за възприятието на корупцията в САЩ е спаднала от 65 на 64 в сравнение с 2015 г. когато тя беше 75.

От началото на втория си мандат през януари миналата година американският президент Доналд Тръмп увеличи натиска си върху редица институции, вариращи от университети до Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР), което представлява американската централна банка, акцентира АФП.

Срещу президента на УФР Джеръм Пауъл в момента се води разследване, подето от Министерството на правосъдието, след като Пауъл отказа да се поддаде на натиска на американския президент да понижи лихвените проценти.

"Временното спиране и отслабването на прилагането на американското законодателство относно корупционните практики в чужбина са израз на толерантност по отношение на корупционните търговски практики", заявява неправителствената организация в доклада си.

"Трансперънси Интернешънъл" смята също така, че значителното понижаване на чуждестранната помощ от администрацията на президента Тръмп "е отслабило усилията за борба с корупцията на световно равнище".

В Европейския съюз държавите с най-лоша оценка от организацията са Унгария и България, като всяка получава оценка 40.

Общественото недоволство от корупцията нараства, като България (40) и Испания (55) преживяват най-големите си протести от години. В България широко разпространеното частно влияние върху държавата подхранва призивите за действия срещу клептокрацията.

Докладът твърди, че правителството на унгарския премиер Виктор Орбан, на власт от 2010 г. и изправено пред трудна битка за преизбирането си през април тази година, "систематично е засягало върховенството на закона, гражданските свободи и честността на изборите в продължение на повече от 10 години".

"Това му е позволило да отклони безнаказано милиарди евро, включително от фондове на Европейския съюз, и да ги разпредели сред своите съдружници чрез нечестни обществени поръчки", допълва докладът.

"Трансперънси Интернешънъл" критикува Европейския съюз, че е останал "безучастен" при вида на уронването на демократичните защитни механизми в някои държави членове, вместо да използва "силния си инструментариум, с който разполага що се касае до запазването на правовата държава".

В доклада си за 2025 г. неправителствената организация изтъква осъждането на бившия президент на Франция Никола Саркози като "рядък пример в Европа за прилагането на принципа на висока степен на отговорност за нарушения на политическата почтеност". Той бе осъден в края на септември миналата година на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група, след което беше вкаран в затвора на 10 октомври, а накрая бе освободен на 10 ноември. Триседмичното му пребиваване в затвора беше първото по рода си в историята на Петата френска република.

За осма поредна година Дания е страната с най-добър резултат, като тя получава оценка 89. Сред държавите с високи антикорупционни индекси се нареждат Сингапур (84) и Швейцария (80).

В Украйна се наблюдава една от най-положителните промени в индекса, въпреки че нейната оценка от 36 остава ниска. Правителството на Володимир Зеленски се сблъска със силно обществено недоволство след обвинения в корупция, насочени срещу негови приближени.

Според "Трансперънси Интернешънъл" "фактът, че тези и много други скандали бяха разкрити пред обществеността, показва, че работата на антикорупционните власти дава своите резултати". Докладът приветства "мобилизацията на гражданското общество" в Украйна, която е принудила Зеленски да се откаже от приемането на законопроект, ограничаващ независимостта на антикорупционните органи.

Източник: dariknews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ!!!

    17 1 Отговор
    Даже в България корупцията започна да убива! Справка - случаят "Петрохан".

    08:25 11.02.2026

  • 2 Гориил

    21 5 Отговор
    Защо да се контролира корупцията, ако няма контрол върху чуждестранните пари ? Нито един български бюджет няма да бъде приет без съгласие с Брюксел.

    Коментиран от #7

    08:26 11.02.2026

  • 3 Електра

    2 23 Отговор
    Където на власт са Орбанови и Ботаови шарлатани на власт корупцията е огромна. Не може с пудела на Дамаджана Рашков да бориш корупцията...

    08:28 11.02.2026

  • 4 ООрана държава

    22 0 Отговор
    Пак да гласувате за герб и винаги ще сте на дъното

    08:32 11.02.2026

  • 5 Време е

    15 7 Отговор
    за Алтернатива за България !
    Време е за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !

    08:34 11.02.2026

  • 6 БоюЦиганина

    13 1 Отговор
    В България от много години сме преборили корупцията. Сега с какво да се борим за тая статистика?

    08:35 11.02.2026

  • 7 Даниел Немитов

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Тъй, тъй! В Брюксел са ни виновни, че нашите гащи са "оцапани", нали!?

    Коментиран от #19

    08:36 11.02.2026

  • 8 Орбан и Мутрата!

    8 6 Отговор
    Как да е другояче!?

    08:36 11.02.2026

  • 9 САЩ има 60 точки

    10 0 Отговор
    А България 40 😂😂😂😂
    Страна, в която Мъск си купи изборите и обществените поръчки на администрацията, а Тръмп пусна биткойн за директни рушвети, е 20 точки пред България 😂😂😂😂😂
    Ако това стане тука хората ще заличат парламента. Каква е тая класация 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Май индекса на корупция в тая организация е 0 😂😂😂😂

    08:37 11.02.2026

  • 10 Глупости

    18 2 Отговор
    Къде е развита Унгария, къде е разпадаща се България. В Унгария може и да има корупция, но тук политическата мафия не оставя нищо в хазната, дългове и дефицит. В Унгария всички сгради са реставрирани, улиците чисти, народа с добри заплати и се дават пари за раждането на още деца.

    Коментиран от #18

    08:39 11.02.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    Нека не забравяме, че корупцията в България процъфтява под зоркия поглед и пълното съдействие на Брюксел!! Ако е удобна политическата линия на крадците в Брюксел не само нямат нищо против кражбите, не само си затварят очите, а и ги подпомагат!

    08:40 11.02.2026

  • 12 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ

    7 0 Отговор
    Ааааа , не така ! Я питайте Бойко. На мига ще ви опровергае ! Или ще изкара другите виновни / освен ШИШИ / !

    08:41 11.02.2026

  • 13 Въпрос

    9 0 Отговор
    Кой е виновен за това? Не са ли "политиците" които в момента драпат за поредните "избори" и потъркват крадливи крайници за пари?

    08:42 11.02.2026

  • 14 Свободна борба

    4 0 Отговор
    Корупцията е усещане, неприятно усещане. Все едно Лили снегорина да ти седне на муцуната.

    08:42 11.02.2026

  • 15 Замфир

    4 1 Отговор
    Ами ако в Унгария има минимална корупция защо да разследват нещо което или го няма или е малък проблем в сравнение с други, добре познати на нас държави.

    08:43 11.02.2026

  • 16 И ТОВА ГО КАЗВА EU.

    7 1 Отговор
    Не някой тук опозиционер. Ние това го пишем от 16 години. И всяка година го казват. Но кой да чуе. ДЕКА СТЕ ТУУПИ ШИШИ ВОДОПАДИ ИКОНОМИСТКАТА ГОЛЕМА СЪС ИЗГУБЕНАТА ПЪТНА КАРТА. КАЖЕТЕ НЕЩО И ЗА ПЕТРОХАН. ИЗЛЕЗТЕ 10 ДНИ ВИ НЯМА. ДА НЕ СТЕ И ВИЕ СДАЛИ ДУХ. СЕГА Е ВРЕМЕ ЗА ГОВОРЕНЕ АНАЛИЗИ. НЕ БАЛАМОСВАНЕ КАК СЕ ТЕГЛЯТ 19 МИЛИАРДА И ЗАЩО. МЪЛЧАНИЕТО НА МАФИЯТА.

    08:44 11.02.2026

  • 17 Майстора

    8 1 Отговор
    Тези с аршина за корупцията, дали са чували за Епщайн!?Или приказката за заека и шапката е още меродавна?

    08:48 11.02.2026

  • 18 ЗА УНГАРИЯ ПИШАТ

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Глупости":

    Лъжи щото е против всички във Евросъюза и за всичко. Нашето е истинско защото въртят си големите и ги дават за ползване на всеки. Я сащ я Европа ще дават след време и на Русия както даваше ТУУУЛУПКО.

    08:49 11.02.2026

  • 19 Въпросвия

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Даниел Немитов":

    Гориил е комуняга и в костите си. Какво друго може да коментира ?

    08:49 11.02.2026

  • 20 Гънгън

    4 0 Отговор
    Още ще страдаме, по интересното и значимото е кога ще видим светлина в тунела и да се насочим към нея, разбира се в положителния смисъл на казаното. Тръгнем ли някакси може би, казвам може би, защото винаги има възможност за утрчка, ще продължим да се изправяме и да подобряваме жизнения си стандарт. Ще почнем да мислим и осъзнаваме, че сме общество, а не стадо. На мен ми се иска, на вас? Борете се, за да бъде нормално не само сега , за след малко, но и утрешния ден, за тези, които ще бъдат след нас.

    08:51 11.02.2026

  • 21 Истината

    10 0 Отговор
    В България на практика няма борба с корупцията....държавата се е сляла с мафията

    Коментиран от #28

    08:53 11.02.2026

  • 22 Пламен

    6 0 Отговор
    Борбата с корупцията е най-якия престъпен бизнес .

    08:53 11.02.2026

  • 23 Всъщност

    7 0 Отговор
    Най-голямата корупция е там където са най-големите пари - в енергетиката . АЕЦ Белене е спряна , при налични реактори , а тъпчат гушите на на ВЕИ-Мафията , вятърни и слънчеви централи произвеждащи свръхскъп ток .

    08:56 11.02.2026

  • 24 Георги

    6 0 Отговор
    у нас борбата не е С корупцията, а ЗА нея

    08:56 11.02.2026

  • 25 Буха ха

    1 1 Отговор
    У нас има само усещане за корупция, което се създава от злонамерените медии.

    09:05 11.02.2026

  • 26 хахаха

    1 3 Отговор
    "За осма поредна година Дания е страната с най-добър резултат, като тя получава оценка 89."
    Затова ли миналата година датското правителство призна, че страната им реално се управлява от банди и не могат да се справят с тях:)
    Истината е, че най голямата корупция в човешката история е в Европарламента, управляван от капо ди тути капи Урсула фон Пфайзер.

    09:10 11.02.2026

  • 27 Факти

    6 2 Отговор
    Най-корумпираните са най-бедни. По цял свят е така. Руснаците затова са по-бедни дори от българите и унгарците, въпреки огромните им природни богатства. Путин и шайката му изсмукват всичко. Москва е центърът на корупцията в Европа. От там тръгват разсейките из континента. Колкото по-силно е руското влияние в една държава, толкова по-голяма е корупцията и бедността.

    Коментиран от #30, #31

    09:10 11.02.2026

  • 28 Пешо от панелката

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    Да, учените хора го наричат олигархична клептокрация. Най видните представители са господата Пееввски и Борисов, но във всяко министерство, във всяка държавна служба, във всяка община има малки борисовчвта и пеевчета, които репродуцират модела, макар и на по-ниско ниво и с по-малки чекмеджета

    09:11 11.02.2026

  • 29 Чудна работа

    2 3 Отговор
    Най корумпираната държава Унгария е номер 1 пет години подред по чуждестранни инвестиции в Европа!?
    Не друг, а немската фирма BOSCH, тази година ще премести седалището и производството си именно в Унгария!?
    Струва ми се, че Унгария винаги е в негативните статистики само защото те единствени не ближат д-то на Урсула.

    09:16 11.02.2026

  • 30 тц тц

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Според Световната банка миналата година Русия изпревари Германия и е на четвърто място в света по покупателна способност, ние сме на 93 място...кой викаш е по беден:)

    Коментиран от #36

    09:19 11.02.2026

  • 31 БРАВО!

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    МНОГО точен коментар! Да четат чугунените кратуни които плюят срещу запада и да мислят искат ли да живеят като бели хора или като клети копейки ограбвани от шепа неграмотни канибали!

    Коментиран от #33

    09:25 11.02.2026

  • 32 секта медии

    0 0 Отговор
    Пропуснали сте да напишете усещането за копупция поне такава нямаме.

    09:35 11.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Ако вълка определяше, кои да са "кръвожадни" и кои "тревопасни", то е ясно че вълците ще бъдат в категорията на "тревопасните" и безобидните.
    Това брюкселско блато, потънало в корупция, не допускат нормални разследвания спрямо себе си, "имунитети" имали, не нам си кво, та те определят какво е корупция и кои се борили? Ха-ха-ха

    09:58 11.02.2026

  • 35 Сийка

    1 0 Отговор
    В България всички мразим корупцията ( в която не участваме)!

    10:01 11.02.2026

  • 36 Сесесере2🤢🤮

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "тц тц":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    10:02 11.02.2026

  • 37 Швейцария?

    2 0 Отговор
    Те вече си подчиняват на НЕизбираните в Брюксел! Въведоха "санкции" на един техен, швейцарски гражданин, който е против общото мнение и наратив на булонките, високо платени и неизбирани, които даже нямат общо със Швейцария? Нещо, подобно на сащ. Отвличат чужденец при тях и го съдят по техните закони! Но, той не е подчинен и никога не е бил подчинен на тяхното законодателство? Та и Швейцария вече пропадна в общото евро блато.

    10:04 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове