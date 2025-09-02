Азис омъжи сестра си (СНИМКИ)

„Омъжихме сестрата! Много ми е красива! Зетят става. Българче. Да им пожелаем любов и безоблачно щастие! Обичам ви.“ – с тези сърдечни думи Азис поздрави по-малката си сестра Матилда за най-важния ден в живота ѝ.

Костинбродският славей публикува снимка с булката, облечена в нестандартна булчинска рокля, но не показа никаква снимка на зетя, нито пък е ясно кой е той. Вместо това, Азис подходи с чувство за хумор и отправи интересно пожелание към младото семейство – да кръстят първото си момче Азисчо.

Любопитното е, че това изказване влиза в противоречие с твърдения в жълтата преса от последните години, според които Матилда вече е омъжена и има син на име Алек – име, което се смята, че е вдъхновено от първата буква в името на певеца, припомня Шоу Блиц.

Информацията за Матилда е оскъдна. Известно е, че тя е родена в Германия и, според думите на брат ѝ, винаги е била по-интровертна: „Чувствителна, срамежлива и неуверена. Не си иска чаша вода, не би бръкнала в хладилника“, споделял е Азис.

Докато той е бил възпитаван да се бори и оцелява, Матилда е била насърчавана да бъде домакиня – „да готви, да чисти, да подрежда“. В тийнейджърските си години тя също е проявявала певчески талант, но все пак е избрала по-тиха роля – тази на съпруга и майка, далеч от шоубизнеса. Азис и Матилда имат още един брат – Раян, но той съзнателно избягва публичността.