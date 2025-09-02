Новини
Азис омъжи сестра си (СНИМКИ)

Азис омъжи сестра си (СНИМКИ)

2 Септември, 2025 16:31

Щастливият брат пожела на булката първото дете да кръстят на него

Азис омъжи сестра си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Омъжихме сестрата! Много ми е красива! Зетят става. Българче. Да им пожелаем любов и безоблачно щастие! Обичам ви.“ – с тези сърдечни думи Азис поздрави по-малката си сестра Матилда за най-важния ден в живота ѝ.

Костинбродският славей публикува снимка с булката, облечена в нестандартна булчинска рокля, но не показа никаква снимка на зетя, нито пък е ясно кой е той. Вместо това, Азис подходи с чувство за хумор и отправи интересно пожелание към младото семейство – да кръстят първото си момче Азисчо.

Публикация, споделена от Azis Online (@azis_online_new)

Любопитното е, че това изказване влиза в противоречие с твърдения в жълтата преса от последните години, според които Матилда вече е омъжена и има син на име Алек – име, което се смята, че е вдъхновено от първата буква в името на певеца, припомня Шоу Блиц.

Информацията за Матилда е оскъдна. Известно е, че тя е родена в Германия и, според думите на брат ѝ, винаги е била по-интровертна: „Чувствителна, срамежлива и неуверена. Не си иска чаша вода, не би бръкнала в хладилника“, споделял е Азис.

Докато той е бил възпитаван да се бори и оцелява, Матилда е била насърчавана да бъде домакиня – „да готви, да чисти, да подрежда“. В тийнейджърските си години тя също е проявявала певчески талант, но все пак е избрала по-тиха роля – тази на съпруга и майка, далеч от шоубизнеса. Азис и Матилда имат още един брат – Раян, но той съзнателно избягва публичността.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Булката прилича на Покахонтас

    Коментиран от #6

    16:33 02.09.2025

  • 2 Тоя

    3 1 Отговор
    и той все с претенции , да кръстели нероден Петко на него ? Васко или Васка !

    16:38 02.09.2025

  • 3 Хубава сватба

    2 1 Отговор
    ... ама циганска

    16:38 02.09.2025

  • 4 дрън дрън

    0 0 Отговор
    А той се ожени за !

    16:39 02.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Освалдо Риос

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Прилича на джебчийка от малкия Шумен в Дуисбург.

    16:42 02.09.2025

  • 7 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    16:46 02.09.2025

  • 8 Морален Стожер

    6 0 Отговор
    Не ни занимавайте н някви гнуccнни смppъдлливви и yppoддливи ммaaннгггалли!

    16:47 02.09.2025

  • 9 Японеца

    0 0 Отговор
    И аз тъ обичан Азисе!
    Обади се двечерка да ти покажа къф парафин съм си сложил у тоягата. Таман ша я и пробваш.
    п.п.
    Доведи и зетя.

    16:47 02.09.2025

  • 10 зетя ставал Българче бил

    1 0 Отговор
    а ти какво си бре освен мек кит ясно -от Китай ли си

    16:53 02.09.2025

  • 11 Ами да

    1 0 Отговор
    го местим!

    16:58 02.09.2025

  • 12 Битието определя съзнанието

    0 0 Отговор
    Едно време циганчето Янко и леля му травестит гласуваха само за Бойко. С техните гласове Бойко владееше територията близо 20 години. След изборите ходиха при кварталната фризорка Боряна да клюкарстват за хора ,на които завиждат. Те си бяха взаимно изгодни ,защото Боряна постригваше за 4левчета , иот мъка ,че е бедна имаше нужда от съучастници в мисията си да одумна съседите по време на работа , за да си докара поне 20 лева на ден. За съжаление нейният съпруг Краси също беше “скъсан“ и не можеше да я издържа ,а а пък иамха и две дебилни момчета, който трябваше да изхранват. Янко не стига ,че беше цигане , ами съдбата го наказа с тшърде нисък ръст за мъж. Направо си беше джудже. Освен това живееше с чичо си ,който беше травестит и препечелваше на Централна гара в Пловдив. Така тежкия провинциален недоимък събра една чистокръвна българка с един циганин. Беднотията ги сплоти и те си паснаха по простотия и жажда за клюки.

    17:03 02.09.2025