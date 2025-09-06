Сашка Васева с добри новини: Туморът не расте!

Поп фолк звездата Сашка Васева продължава битката си с тумора в мозъка, но с нова доза вяра и оптимизъм за по-добър живот. Певицата, която се лекува в Германия вече близо шест години, разказа, че въпреки тежките изпитания има светлина в тунела.

"Туморът не расте. Ще живея!", сподели Сашка Васева пред bTV и разказа за най-болезнената последица от заболяването – загубата на зрението.

"Това вече бяха последиците от това, което ми се случи... Продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си!

В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла и като на фотошоп. Хората ги виждам красиви, каквито ги помня преди 10 години", сподели още култовата фолк икона пред телевизията, подчертавайки, че именно вярата в Бог и надеждата за живот я крепят и ѝ дават сили да продължи да се бори.