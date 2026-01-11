Звезда на Дисни е в ареста за детска порнография

Бившият детски актьор Мат Прокоп е арестуван по множество обвинения, включително притежание на детска порнография, според TMZ.
35-годишният Прокоп е арестуван и задържан на 24 декември в окръг Виктория, Тексас.
Той е обвинен и в четири провинения, включително едно обвинение за нарушаване на заповед за освобождаване под гаранция и три обвинения за съпротива срещу полицията на различни етапи от ареста.
Звездата на Дисни в момента е в ареста. Арестът на Прокоп е последван от обвинения в домашно насилие от бившата му приятелка, актрисата Сара Хайланд. Тя твърди, че през май 2014 г. той я е блъснал в автомобил и се е опитал да я удуши по време на спор.
След като Прокоп заплашил кучето ѝ и се заканил да изгори къщата ѝ, Хайланд е получила ограничителна заповед.
