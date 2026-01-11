Новини
Любопитно »
Звезда на Дисни е в ареста за детска порнография

Звезда на Дисни е в ареста за детска порнография

11 Януари, 2026 12:26 725 7

  • мат прокоп-
  • дисни-
  • арест-
  • детска порнография-
  • обвинения

Арестът на Мат Прокоп е последван от обвинения в домашно насилие от бившата му приятелка

Звезда на Дисни е в ареста за детска порнография - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият детски актьор Мат Прокоп е арестуван по множество обвинения, включително притежание на детска порнография, според TMZ.

35-годишният Прокоп е арестуван и задържан на 24 декември в окръг Виктория, Тексас.

Той е обвинен и в четири провинения, включително едно обвинение за нарушаване на заповед за освобождаване под гаранция и три обвинения за съпротива срещу полицията на различни етапи от ареста.

Звездата на Дисни в момента е в ареста. Арестът на Прокоп е последван от обвинения в домашно насилие от бившата му приятелка, актрисата Сара Хайланд. Тя твърди, че през май 2014 г. той я е блъснал в автомобил и се е опитал да я удуши по време на спор.

След като Прокоп заплашил кучето ѝ и се заканил да изгори къщата ѝ, Хайланд е получила ограничителна заповед.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    8 1 Отговор
    " Имате за6рана да коментирате " ??? Защо ???, с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката." каква журналистика само,Пфу... Дъно,дъно,дъно...

    12:29 11.01.2026

  • 2 Ами да, те така

    5 1 Отговор
    правят звездите на Дисни...

    12:31 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    8 0 Отговор
    Ама и приятелката му си я бива, явно има добра памет. В 2014 я бил блъснал и тя изведнъж сега се сетила

    12:41 11.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Този да не е син на Прокопиев

    12:55 11.01.2026

  • 6 наблюдател

    1 0 Отговор
    сега не е ли 2026 година - има ли помнещи свидетели от преди 10 години или само лъжа и клевета ще го съдят

    12:56 11.01.2026

  • 7 ъгъл

    0 0 Отговор
    Този Матьо Прокопов добре ли е с главата(горната)???

    13:08 11.01.2026