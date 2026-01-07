Затвориха Мадуро в ареста на Пи Диди и Гилейн Максуел

Венецуелският президент Николас Мадуро може да бъде настанен в същия център за задържане в Бруклин, където в момента са задържани певецът Шон „Пи Диди“ Комбс и осъденият мексикански наркобарон Хоакин Гусман Лоера, известен още като Ел Чапо, според американския информационен бюлетин Axios, цитиран от blitz.bg.
В допълнение към вече споменатите, списъкът със затворници знаменитости, които са били там, включва и Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare, Гилейн Максуел, сътрудничка на финансиста Джефри Епстийн, Сам Банкман-Фрид основател на фалиралата крипто борса FTX и певецът R Kelly. Axios отбелязва, че центърът за задържане е известен с лошите си условия: порутен е, нехигиеничен и като цяло опасен.
Мадуро е изправен пред четири обвинения, които общо носят максимум четири доживотни присъди.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
11:45 07.01.2026
2 Тръмп
11:45 07.01.2026
3 БСТ
11:46 07.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе
11:49 07.01.2026
6 Аве
11:56 07.01.2026