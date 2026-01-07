Новини
Любопитно »
Затвориха Мадуро в ареста на Пи Диди и Гилейн Максуел

Затвориха Мадуро в ареста на Пи Диди и Гилейн Максуел

7 Януари, 2026 11:44 526 6

  • николас мадуро-
  • пи диди-
  • затвор-
  • арест

Мадуро е изправен пред четири обвинения, които общо носят максимум четири доживотни присъди

Затвориха Мадуро в ареста на Пи Диди и Гилейн Максуел - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро може да бъде настанен в същия център за задържане в Бруклин, където в момента са задържани певецът Шон „Пи Диди“ Комбс и осъденият мексикански наркобарон Хоакин Гусман Лоера, известен още като Ел Чапо, според американския информационен бюлетин Axios, цитиран от blitz.bg.

В допълнение към вече споменатите, списъкът със затворници знаменитости, които са били там, включва и Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare, Гилейн Максуел, сътрудничка на финансиста Джефри Епстийн, Сам Банкман-Фрид основател на фалиралата крипто борса FTX и певецът R Kelly. Axios отбелязва, че центърът за задържане е известен с лошите си условия: порутен е, нехигиеничен и като цяло опасен.

Мадуро е изправен пред четири обвинения, които общо носят максимум четири доживотни присъди.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Пешо, когато влизаш тук, винаги трябва да помниш, че си престъпник!

    11:45 07.01.2026

  • 2 Тръмп

    10 0 Отговор
    Довечера ще доведем и Делян Пеевски за четвърти за Белот.

    11:45 07.01.2026

  • 3 БСТ

    3 1 Отговор
    ЕЕее тоя някакъв вип затвор !

    11:46 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    5 0 Отговор
    Тоа пустиня к пидиди само да го не на сили нещо човека.

    11:49 07.01.2026

  • 6 Аве

    0 2 Отговор
    Дончо купи им една цигулка ве, като ще е мечка да е рошава😅

    11:56 07.01.2026