Остин Бътлър и Емили Ратайковски разпалиха слухове за нова връзка (СНИМКА)

8 Септември, 2025 17:36 340 1

  • остин бътлър-
  • емили ратайковски-
  • връзка-
  • среща-
  • актьори-
  • холивуд

Само преди седмици се смяташе, че актьорът е в по-близки отношения с колежката си Зоуи Кравиц

Остин Бътлър и Емили Ратайковски разпалиха слухове за нова връзка (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Остин Бътлър и моделът Емили Ратайковски предизвикаха спекулации за романтична връзка, след като бяха заснети на вечеря в ресторанта Waverly Inn в Уест Вилидж в петък вечер. Двамата прекарали близо два часа заедно, разговаряйки в уединена ложа, съобщават TMZ и Deux Moi.

Според очевидци Бътлър, известен с ролята си в „Елвис“, няколко пъти е прегръщал Ратайковски, а тя се е навеждала към него по време на разговора. Въпреки че не е имало явни прояви на интимност, източници описват атмосферата между двамата като „грижовна и закачлива“.

Публикация, споделена от TMZ (@tmz_tv)

Слуховете за възможна връзка се засилват, след като в края на август Остин Бътлър и Емили Ратайковски бяха забелязани заедно на афтърпарти след нюйоркската премиера на филма Caught Stealing. Фотограф дори публикува кадър в Instagram, на който двамата изглеждат близки.

34-годишният Бътлър наскоро беше свързван и с колежката си от Caught Stealing Зоуи Кравиц, след като двамата бяха видени на бар в Париж. По думите на запознати, между тях е имало „химия“, но по-късно източници на TMZ уточниха, че те са само приятели.

Личният живот на актьора е често обект на внимание – в началото на 2024 г. той се раздели с модела Кая Гербер след тригодишна връзка. Емили Ратайковски от своя страна се разведе с продуцента Себастиан Беър-Макклард през септември 2022 г. и оттогава е била свързвана с няколко публични личности, включително музиканта Shaboozey.


  • 1 Айсиктирикс

    1 0 Отговор
    Местя

    17:38 08.09.2025