Остин Бътлър и Емили Ратайковски разпалиха слухове за нова връзка (СНИМКА)

Актьорът Остин Бътлър и моделът Емили Ратайковски предизвикаха спекулации за романтична връзка, след като бяха заснети на вечеря в ресторанта Waverly Inn в Уест Вилидж в петък вечер. Двамата прекарали близо два часа заедно, разговаряйки в уединена ложа, съобщават TMZ и Deux Moi.

Според очевидци Бътлър, известен с ролята си в „Елвис“, няколко пъти е прегръщал Ратайковски, а тя се е навеждала към него по време на разговора. Въпреки че не е имало явни прояви на интимност, източници описват атмосферата между двамата като „грижовна и закачлива“.

Слуховете за възможна връзка се засилват, след като в края на август Остин Бътлър и Емили Ратайковски бяха забелязани заедно на афтърпарти след нюйоркската премиера на филма Caught Stealing. Фотограф дори публикува кадър в Instagram, на който двамата изглеждат близки.

34-годишният Бътлър наскоро беше свързван и с колежката си от Caught Stealing Зоуи Кравиц, след като двамата бяха видени на бар в Париж. По думите на запознати, между тях е имало „химия“, но по-късно източници на TMZ уточниха, че те са само приятели.

Личният живот на актьора е често обект на внимание – в началото на 2024 г. той се раздели с модела Кая Гербер след тригодишна връзка. Емили Ратайковски от своя страна се разведе с продуцента Себастиан Беър-Макклард през септември 2022 г. и оттогава е била свързвана с няколко публични личности, включително музиканта Shaboozey.