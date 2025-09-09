Новини
Путин спи по-малко от четири часа, не ползва изрази като "криндж" и "чил" и няма време за филми и книги

Путин спи по-малко от четири часа, не ползва изрази като "криндж" и "чил" и няма време за филми и книги

9 Септември, 2025 06:15

Говорителят на Кремъл говори в интервю пред ТАСС за свободното време на руския президент

Путин спи по-малко от четири часа, не ползва изрази като "криндж" и "чил" и няма време за филми и книги - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

— Дмитрий Сергеевич, в четвъртък на Путин бяха показани особеностите на съвременния младежки жаргон - за „пълен криндж“ и „чил ринк“. Кажете ми, моля, това нещо ново ли е за президента или той по принцип следва актуалните тенденции? Може би е чувал същите тези думи от внуците си?

- Президентът има семейство, има внуци и, разбира се, прояви на съвременната субкултура не могат да го подминат. Но това е далеч от речника и стила на общуване, които той използва в ежедневието.

- Никой не казва „пълен криндж“ на срещи?

— (Смее се.) Абсолютно не.

— Самият президент наскоро каза, че не е чувал за филми, в които някой играе неговата роля. Има ли президентът време да гледа филми?

— Доколкото знам, да, той обича исторически филми, най-вече документални. Понякога използва времето по време на полети, пътувания, за да гледа. Обича исторически телевизионни сериали, исторически документални филми.

— Руски или чуждестранни?

— Сега има толкова много интересни руски документални филми, интересни и професионално направени. Най-вече, разбира се, руски.

— Кой избира филмите за президента?

— Той самият също получава информация. Има приятели, колеги в работата, семейството - те го съветват, така че не го прави често, но гледа. Той е казвал многократно, той нито чете книги, нито гледа филми. Не че е въпрос на принцип, просто не иска да губи време за това.

— Споменахте полетите. Изчислихме, че през трите основни дни в Китай Путин е прекарал повече от 40 часа на публични събития, както открити, така и закрити, което означава, че е работил повече от седмичната норма. И след това още два дни работа в EEF. Може би след това се предполага малко почивка?

Доколкото знам, не. В Москва вече има работна програма, планирана за седмицата. Всичко е в графика и не можеш да се абстрахираш от него.

— Как президентът успява да поддържа такъв график? Продължава ли да спортува?

Разбира се, той не успява да спортува по време на подобни пътувания. Честно казано, понякога ми е трудно да разбера откъде черпи толкова сили. След това - той винаги е на върха на концентрацията. И спи по няколко часа на ден, без преувеличение. И това не мога да разбера.

— Четири часа на ден?

Дори по-малко. Но, разбира се, когато е в Русия, се опитва да спортува постоянно, всеки ден.

— Традиционно президентът има много важни и интересни събития през есента. Планирано ли е тази година да се включи послание, което все още не е обявено?

— Разбира се, посланието ще се състои тази година. Трябва и ще се състои, разбира се.

В същото време, все още ли е в плановете директна линия с голяма пресконференция?

— Да, определено ще проведем такава преди края на годината.

— Рожденият ден на президента наближава скоро - 7 октомври, планира ли поне мини-ваканция?

— Не, той по принцип не може да си позволи ваканция. Разбира се, както всички хора, той празнува рождения си ден със семейството и приятелите си. Но знаете, че най-често го използва, за да общува по някакъв начин с колегите си, с главите на други държави. Това също се случва често.


Русия
Оценка 3.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    12 20 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА,И В РУСИЯ С= 85% ! ДЕСЕТА ГОДИНА ПОДРЕД,СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.!!!.УНИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛИЧНОСТ

    Коментиран от #7, #24

    06:23 09.09.2025

  • 2 голям смях

    13 10 Отговор
    деменцията от сащ жив ли е още?

    че той спи по 25 часа в денонощието за разлика от путин

    06:24 09.09.2025

  • 3 МИЛЕН ГАНЕВ

    4 8 Отговор
    абе защо като пъррдя , толкова много ми миришеПРЪДНЯТА?

    06:25 09.09.2025

  • 4 1488

    9 6 Отговор
    а жендьр ползва ли ?
    а мисирка ?

    06:30 09.09.2025

  • 5 разбойко

    8 8 Отговор
    путин моя идол

    06:31 09.09.2025

  • 6 оня с коня

    6 9 Отговор
    ЕВРОГЕЙСКИцукали
    коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!

    06:32 09.09.2025

  • 7 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Затова сигурно е вечно на власт докато умре

    Коментиран от #9, #31

    06:32 09.09.2025

  • 8 Ну заяц

    13 13 Отговор
    Много ми е важно, по колко спи масов убиец! Как въобще сън го лови.

    Коментиран от #10, #18, #22

    06:40 09.09.2025

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ну заяц":

    гусподине, мога да ви се ИЗДРИЩЯвъв ЕВРО АТЛАНТИЧЕСКАТА уста ако искате?

    06:47 09.09.2025

  • 13 панелен пльх от перник 🏢🐁

    3 3 Отговор
    а "винкело" ползува ли

    06:50 09.09.2025

  • 16 Механик

    9 8 Отговор
    Бе, не го знам дали спи и дали гледа кино, ама е факт, че разпука шушонките на целото колюктифно нату.
    Па нека тротинетките да си вият като прерийни койоти. На Путин му дреме на чепиците.

    06:53 09.09.2025

  • 17 На стар

    9 2 Отговор
    човек не му трябва много съм .

    06:53 09.09.2025

  • 18 Георги

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ну заяц":

    щом ти е толкова важно потърси подобна статия за биби натаняху

    06:53 09.09.2025

  • 22 2554

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ну заяц":

    Е, нали това казва - не спи. От параноя, да не го очистят.

    07:01 09.09.2025

  • 24 Хапчетата

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Пак не си ги взел
    И смени си памперса , че леко понамирисваш

    07:03 09.09.2025

  • 27 Ми тоо шубето

    7 2 Отговор
    е голям страх как да затвориш очи 😀

    07:06 09.09.2025

  • 29 Тити

    6 4 Отговор
    Нормално за бакшиш ако беше прочел някоя книга никога нямаше да нападне Украйна.

    07:16 09.09.2025

  • 32 Параноята

    3 1 Отговор
    ще го довърши.

    07:33 09.09.2025

  • 33 Свободен

    5 1 Отговор
    На колко метра под земята живее този човек?
    Има ли до него охранител, когато завършва метаболизма на храненето си?
    Интересен за изучаване екземпляр!
    Прави ми впечатление, че винаги се страхува да погледне събеседника си в очите - явно това е комплекс заради ниският му ръст!
    Свикнал е да гледа нагоре, когато говори с някой!

    07:33 09.09.2025

  • 34 Възраждане

    2 1 Отговор
    Скоро ще спи при... мумията.
    И тоя си е ушел вече

    07:44 09.09.2025

  • 35 Хехехехехехе

    3 1 Отговор
    "празнува със семейството и приятели",... АааааааХахахаха
    Кво семейство,кви приятели,... цалива КУ РАна на рамАзан и Шпеко на Башо
    АааааааХахахаха

    07:51 09.09.2025

  • 36 Анонимен

    0 1 Отговор
    Никога не се е преструвал!

    07:51 09.09.2025

  • 37 Хехе

    1 1 Отговор
    Значи е на път да вампиряса !

    08:03 09.09.2025

  • 38 Аква

    1 0 Отговор
    МОЛЕТЕ СЕ ДА Е ЖИВ ДЪЛГО, ЗАЩОТО СЛЕДВАЩИЯТ НЯМА ДА СПИ ИЗОБЩО.

    08:03 09.09.2025

  • 39 Тц,тц

    0 0 Отговор
    Хубаво е да гледате кадри(има ги в мрежата) от руско-английска среща с принц Чарлз от 90-те г.Там ще видите какъв оръфляк е бил Путин! Такъв смешен агент няма и по филмите - с увиснали крачоли и костюм,по-голям с 2 номера ,също като от нямото кино!

    08:10 09.09.2025