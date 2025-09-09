Путин спи по-малко от четири часа, не ползва изрази като "криндж" и "чил" и няма време за филми и книги

— Дмитрий Сергеевич, в четвъртък на Путин бяха показани особеностите на съвременния младежки жаргон - за „пълен криндж“ и „чил ринк“. Кажете ми, моля, това нещо ново ли е за президента или той по принцип следва актуалните тенденции? Може би е чувал същите тези думи от внуците си?
- Президентът има семейство, има внуци и, разбира се, прояви на съвременната субкултура не могат да го подминат. Но това е далеч от речника и стила на общуване, които той използва в ежедневието.
- Никой не казва „пълен криндж“ на срещи?
— (Смее се.) Абсолютно не.
— Самият президент наскоро каза, че не е чувал за филми, в които някой играе неговата роля. Има ли президентът време да гледа филми?
— Доколкото знам, да, той обича исторически филми, най-вече документални. Понякога използва времето по време на полети, пътувания, за да гледа. Обича исторически телевизионни сериали, исторически документални филми.
— Руски или чуждестранни?
— Сега има толкова много интересни руски документални филми, интересни и професионално направени. Най-вече, разбира се, руски.
— Кой избира филмите за президента?
— Той самият също получава информация. Има приятели, колеги в работата, семейството - те го съветват, така че не го прави често, но гледа. Той е казвал многократно, той нито чете книги, нито гледа филми. Не че е въпрос на принцип, просто не иска да губи време за това.
— Споменахте полетите. Изчислихме, че през трите основни дни в Китай Путин е прекарал повече от 40 часа на публични събития, както открити, така и закрити, което означава, че е работил повече от седмичната норма. И след това още два дни работа в EEF. Може би след това се предполага малко почивка?
— Доколкото знам, не. В Москва вече има работна програма, планирана за седмицата. Всичко е в графика и не можеш да се абстрахираш от него.
— Как президентът успява да поддържа такъв график? Продължава ли да спортува?
— Разбира се, той не успява да спортува по време на подобни пътувания. Честно казано, понякога ми е трудно да разбера откъде черпи толкова сили. След това - той винаги е на върха на концентрацията. И спи по няколко часа на ден, без преувеличение. И това не мога да разбера.
— Четири часа на ден?
— Дори по-малко. Но, разбира се, когато е в Русия, се опитва да спортува постоянно, всеки ден.
— Традиционно президентът има много важни и интересни събития през есента. Планирано ли е тази година да се включи послание, което все още не е обявено?
— Разбира се, посланието ще се състои тази година. Трябва и ще се състои, разбира се.
— В същото време, все още ли е в плановете директна линия с голяма пресконференция?
— Да, определено ще проведем такава преди края на годината.
— Рожденият ден на президента наближава скоро - 7 октомври, планира ли поне мини-ваканция?
— Не, той по принцип не може да си позволи ваканция. Разбира се, както всички хора, той празнува рождения си ден със семейството и приятелите си. Но знаете, че най-често го използва, за да общува по някакъв начин с колегите си, с главите на други държави. Това също се случва често.
