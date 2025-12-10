Руски медии показаха СНИМКИ на тайните синове на Владимир Путин

Появата на нови снимки и видеоматериали постави отново в центъра на международното внимание твърденията за тайното семейство на руския президент Владимир Путин. Кадрите, получени по неофициални канали и разпространени от New York Post, показват две момчета – Иван, на 10 години, и Владимир-младши, на 6 – за които се твърди, че са синове на държавния глава от връзката му с бившата олимпийска шампионка по художествена гимнастика Алина Кабаева.

🥷🏻 Spy games: Putin’s children got “cover names”



Putin and Kabaeva’s sons were given fake surnames and are officially registered as Ivan and Vladimir Spiridonov, according to the authors of the book “The Tsar Himself.”

Putin’s daughters from his first marriage also live under… pic.twitter.com/bHfmbRAsr2 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Материалите са заснети по време на събитие, организирано от академията, носеща името на Кабаева. Във видеозапис, публикуван от руския OSINT канал Bees, момче, идентифицирано като Иван, говори за „страхотни“ гимнастически елементи, които усвоява от легенди като Алексей Немов, Евгения Канаева и Тагир Хайбулаев. Според информацията майката на децата е поканила спортистите да проведат индивидуални занятия след Нова година.

Двамата братя живеят при строга изолация в силно охраняван комплекс във Валдай, северозападно от Москва, твърдят руски разследващи журналисти. Те използват прикритата фамилия „Спиридонов“ – името на дядото на Путин по бащина линия, Спиридон Путин (1879–1965). По данни на журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин, информация за Кабаева и децата е премахвана от държавни бази данни.

Антикремълският Telegram канал „VChK-OGPU“ публикува през април снимки, които твърди, че показват Иван. Каналът описва момчето като „най-самотното дете в Русия“, участващо в групови изпълнения като „Лезгинка“ по време на фестивал, организиран от Кабаева. Допълнителни снимки от събития като „ALINA 2023“ показват момчето в гимнастически отбор, а от отбора му заявяват, че децата демонстрират „отлично ниво на подготовка и силни умения за работа в екип“.

На други кадри, приписвани на Владимир-младши, се вижда светлокосо момче, което получава медал по бойни изкуства.

За Алина Кабаева, днес на 41 години, се говори, че има връзка с президента от 2008 г., но двамата никога не са коментирали публично характера на отношенията си. Руските държавни медии са инструктирани да не споменават името ѝ във връзка с Путин, а издания, публикували подобни твърдения, са били закривани.

Публикуваните снимки за първи път се появяват в книгата „Самият цар“, написана от Баданин и Рубин. Авторите защитават решението си да разкрият имената и лицата на предполагаемите деца, аргументирайки се с това, че президентът трябва да подлежи на обществен контрол.

73-годишният Владимир Путин официално признава две дъщери от първия си брак с Людмила Путина – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. В международните медии се споменава и друга предполагаема негова дъщеря – 22-годишната Елизавета Руднова (Луиза Розова), която живее в Париж. Миналата седмица тя бе заснета в разговор с украински журналист, който я призова да се обърне към Путин с молба да прекрати нападенията срещу Киев. В отговор тя заяви: „Каква връзка има това с мен?“.

Разпространените изображения и информацията около тях отново изнесоха на преден план въпроса за тайната страна от личния живот на руския президент – тема, която Кремъл последователно избягва да коментира.