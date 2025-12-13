Новини
Любопитно »
Дженифър Лорънс се завръща в култовата си роля на Катнис от "Игрите на глада"

Дженифър Лорънс се завръща в култовата си роля на Катнис от "Игрите на глада"

13 Декември, 2025 18:14 691 6

  • игрите на глада-
  • дженифър лорънс-
  • катнис евърдийн-
  • роля-
  • поредица-
  • филми

Актрисата и колегата ѝ Джош Хътчърсън ще възобновят участието си в поредицата

Дженифър Лорънс се завръща в култовата си роля на Катнис от "Игрите на глада" - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лорънс и Джош Хътчърсън са в напреднали преговори да се върнат към едни от най-разпознаваемите роли в съвременното кино – Катнис Евърдийн и Пийта Меларк. Според публикации в няколко водещи американски издания актьорите се очаква да участват в подготвяната филмова предистория „Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата“, която трябва да излезе през 2026 г. Двамата се появиха за последно заедно във финалната част на поредицата – „Сойка-присмехулка: част 2“.

Дженифър Лорънс се завръща в култовата си роля на Катнис от "Игрите на глада"

Дженифър Лорънс нееднократно е заявявала, че би се върнала към образа, който я превърна в световна звезда. Хътчърсън също даде ясен сигнал в тази посока, като в интервю през миналия месец посочи, че би приел ролята „без колебание“. Според продуцентски източници новият филм ще разширява събитията около ранните години на франчайза и ще проследи ключови моменти, заложени в едноименната книга на Сюзан Колинс "Игрите на глада", която регистрира над 1,5 милиона продажби в първата седмица след излизането си.

Новината за възможното завръщане на екранните партньори предизвика силна реакция сред феновете в социалните мрежи, варираща от ентусиазъм до критики, че информацията е била разкрита твърде рано. Част от коментарите я определят като едно от най-значимите завръщания в популярната култура през последните години.

В актьорския състав на новия филм е потвърдено още завръщането на Маккена Грейс, Мая Хоук и Ралф Файнс. Премиерата е планирана за ноември 2026 г., като проектът е част от разширената филмова вселена на „Игрите на глада“, чиято глобална франчайз стойност надхвърля 3,3 милиарда долара. Поредицата продължава да привлича нова публика и чрез театрална адаптация, поставена наскоро в Лондон.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гладомор

    2 0 Отговор
    Тиквата и Прасето ще играят злодеите.

    18:18 13.12.2025

  • 2 Ако

    4 1 Отговор
    Е гладна, ще я нахраним, ако е жадна, ще я напоим, ако е страстна, ще я нае...

    18:24 13.12.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Новият филм Игрите на глада, ще го снимат Януари в България.

    Коментиран от #4

    18:32 13.12.2025

  • 4 Ами всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Тоя път няма да е само в БГ, на запад са по-зле и от нас и тая зима ще разберат къде се рат гладните.

    19:03 13.12.2025

  • 5 Кънчо

    0 0 Отговор
    Откъде а намерихте тази грозотия бе? Има излъчването на датска метла.

    19:06 13.12.2025

  • 6 Пабло Сантандер

    0 0 Отговор
    Към този филм ще проявят интерес само продуцента и режисьора му.

    19:07 13.12.2025