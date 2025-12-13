Дженифър Лорънс се завръща в култовата си роля на Катнис от "Игрите на глада"

Дженифър Лорънс и Джош Хътчърсън са в напреднали преговори да се върнат към едни от най-разпознаваемите роли в съвременното кино – Катнис Евърдийн и Пийта Меларк. Според публикации в няколко водещи американски издания актьорите се очаква да участват в подготвяната филмова предистория „Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата“, която трябва да излезе през 2026 г. Двамата се появиха за последно заедно във финалната част на поредицата – „Сойка-присмехулка: част 2“.

Дженифър Лорънс нееднократно е заявявала, че би се върнала към образа, който я превърна в световна звезда. Хътчърсън също даде ясен сигнал в тази посока, като в интервю през миналия месец посочи, че би приел ролята „без колебание“. Според продуцентски източници новият филм ще разширява събитията около ранните години на франчайза и ще проследи ключови моменти, заложени в едноименната книга на Сюзан Колинс "Игрите на глада", която регистрира над 1,5 милиона продажби в първата седмица след излизането си.

Новината за възможното завръщане на екранните партньори предизвика силна реакция сред феновете в социалните мрежи, варираща от ентусиазъм до критики, че информацията е била разкрита твърде рано. Част от коментарите я определят като едно от най-значимите завръщания в популярната култура през последните години.

В актьорския състав на новия филм е потвърдено още завръщането на Маккена Грейс, Мая Хоук и Ралф Файнс. Премиерата е планирана за ноември 2026 г., като проектът е част от разширената филмова вселена на „Игрите на глада“, чиято глобална франчайз стойност надхвърля 3,3 милиарда долара. Поредицата продължава да привлича нова публика и чрез театрална адаптация, поставена наскоро в Лондон.