Новини
Любопитно »
Мария и Теодор на меден месец в разкошния "Четири сезона" в Мадрид след приказна сватба на Корфу

Мария и Теодор на меден месец в разкошния "Четири сезона" в Мадрид след приказна сватба на Корфу

9 Септември, 2025 12:14 1 627 22

  • мария и теодор-
  • сватба на корфу-
  • меден месец в мадрид-
  • луксозен хотел четири сезона-
  • поп-фолк звезда-
  • бизнесмен-
  • културни забележителности мадрид-
  • гурме изживявания-
  • ново начало

Изборът на испанската столица не е случаен

Мария и Теодор на меден месец в разкошния "Четири сезона" в Мадрид след приказна сватба на Корфу - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След като казаха заветното "да" на романтичния остров Корфу, попфолк звездата Мария и нейният избраник – успешният бизнесмен Теодор Петков – се потопиха в истинска приказка на лукса, избирайки за своя меден месец най-елитния хотел в сърцето на Мадрид. Двойката се настани в прочутия "Четири сезона", където цените на нощувките започват от внушителните 1900 лева, а удобствата и изисканата атмосфера са на световно ниво, пише woman.bg.


Гурме изкушения и културни разходки

Още от VIP залата на летище София, Мария и Теодор се отправиха към испанската столица, където ги очакваше просторен апартамент с всички възможни екстри. Влюбените се отдадоха на кулинарни приключения – дегустираха свежи стриди и се насладиха на изискани ястия, а след това се поглезиха с релаксиращи СПА процедури. Въпреки уюта на хотела, двамата не пропуснаха да се разходят из емблематичните забележителности на Мадрид, потапяйки се в богатата културна атмосфера на града.

Мадрид – нова дестинация за Мария

Изборът на испанската столица не е случаен – Мария планира да посещава Мадрид все по-често, тъй като дъщеря ѝ възнамерява да кандидатства в престижен университет там със специалност "Бизнес арт дизайн". Допълнителен стимул за бъдещите ѝ пътувания е и приятелят на дъщеря ѝ, Васил, който вече следва същата програма в Испания.

Корфу – островът на любовта и новото начало

Сватбената церемония на Корфу се проведе в семейната вила на Теодор, която носи името "Мария" – трогателен жест, направен още в началото на връзката им. Именно на този остров пламва любовта между двамата, там е и първото им съвместно пътуване, както и мястото, където Теодор прави романтичното предложение за брак.


След бурни преживявания в миналото, Мария днес сияе от щастие и споделя, че е открила истинската хармония до Теодор. За разлика от предишните си връзки, певицата сега се радва на стабилност, подкрепа и взаимно уважение. Тя категорично заявява, че гледа само напред – към бъдеще, изпълнено с любов, спокойствие и вдъхновяващи планове.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колата

    20 1 Отговор
    Нова, жената и з т ърбушена

    12:15 09.09.2025

  • 2 Сталин

    29 1 Отговор
    Още паразити мутри и проститтки

    12:17 09.09.2025

  • 3 Мара

    35 0 Отговор
    сега и следването на щерка ѝ ще му сложи на негова сметка , на тоя селски Умньо !

    12:19 09.09.2025

  • 4 пешо

    34 0 Отговор
    голема будала тоя

    12:19 09.09.2025

  • 5 Шофьорът

    30 1 Отговор
    Да вземеш кола на 2 милиона километра, и да и кажеш "докато смъртта ни раздели" е това е бате егати резила.

    12:20 09.09.2025

  • 6 честен ционист

    22 7 Отговор
    Това са снимки от фоайето на хотела със свободен достъп. Там всеки може да се врътне, да се щракне за спомен и да си излезе оттам, откъдето е влязъл. Щом не могат да си позволят дори и да седнат в кафето на Four Seasons са ми ясни що за меден месец карат.

    12:20 09.09.2025

  • 7 Млада

    20 1 Отговор
    булка с вехта ш.... ! Че и тате му я е поръчвал на всичко отгоре !

    12:20 09.09.2025

  • 8 Азз

    18 0 Отговор
    Не бих го взел това нещо с големите претенции и толкова бракувания ,сигурно съм изостанал

    12:21 09.09.2025

  • 9 Дървин

    17 0 Отговор
    Паразитна оса и гостоприемник, филмът епизод 5!

    12:22 09.09.2025

  • 10 Не че нещо ама..

    19 0 Отговор
    Кой ли не я мина… и пак кандидат да обере каймака

    12:24 09.09.2025

  • 11 665

    22 0 Отговор
    На това момче трябва му премерят температурата ! С всичките си възможности , да вземе се качи на избушен таралясник с няколко ремаркета.

    12:24 09.09.2025

  • 12 Селянката

    22 0 Отговор
    си обърнала чантата така , че да се вижда , че е Шанел !

    12:25 09.09.2025

  • 13 Андреа

    10 0 Отговор
    Въй въй въй колко румантичнооо. И ас искам успешен бизнесман ама се на неуспешни езмекяри попадам. Щот одъртях лииии?

    12:32 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 т.шумоф

    8 3 Отговор
    супер е момата, не е много ползвана, пък и да е ползвана поне няма задръжки в секса, къде иска младежа там ще работи в която си иска дупка, завиждате му нали?

    12:39 09.09.2025

  • 16 Спиро

    7 0 Отговор
    Ако платя 1900лв за нощувка, по време на нощувката няма да ми стане от яд..

    12:40 09.09.2025

  • 17 Ааа

    4 0 Отговор
    Със снимката на стридите, какво иска да ни каже🙄😉

    12:45 09.09.2025

  • 18 Цола

    3 0 Отговор
    Високо патриотична сватба...

    12:47 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 604

    1 0 Отговор
    Добрие чи съ мами и тати и чи тъъъ го ие свукълъ с гълтъни!

    12:57 09.09.2025

  • 21 Тирбушон

    4 0 Отговор
    Не се наигра тая. Отваря всички...сметки на мераклиите.

    12:58 09.09.2025

  • 22 Този

    2 0 Отговор
    ако знае какво го чака……

    13:20 09.09.2025