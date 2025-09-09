Мария и Теодор на меден месец в разкошния "Четири сезона" в Мадрид след приказна сватба на Корфу

След като казаха заветното "да" на романтичния остров Корфу, попфолк звездата Мария и нейният избраник – успешният бизнесмен Теодор Петков – се потопиха в истинска приказка на лукса, избирайки за своя меден месец най-елитния хотел в сърцето на Мадрид. Двойката се настани в прочутия "Четири сезона", където цените на нощувките започват от внушителните 1900 лева, а удобствата и изисканата атмосфера са на световно ниво, пише woman.bg.
Гурме изкушения и културни разходки
Още от VIP залата на летище София, Мария и Теодор се отправиха към испанската столица, където ги очакваше просторен апартамент с всички възможни екстри. Влюбените се отдадоха на кулинарни приключения – дегустираха свежи стриди и се насладиха на изискани ястия, а след това се поглезиха с релаксиращи СПА процедури. Въпреки уюта на хотела, двамата не пропуснаха да се разходят из емблематичните забележителности на Мадрид, потапяйки се в богатата културна атмосфера на града.
Мадрид – нова дестинация за Мария
Изборът на испанската столица не е случаен – Мария планира да посещава Мадрид все по-често, тъй като дъщеря ѝ възнамерява да кандидатства в престижен университет там със специалност "Бизнес арт дизайн". Допълнителен стимул за бъдещите ѝ пътувания е и приятелят на дъщеря ѝ, Васил, който вече следва същата програма в Испания.
Корфу – островът на любовта и новото начало
Сватбената церемония на Корфу се проведе в семейната вила на Теодор, която носи името "Мария" – трогателен жест, направен още в началото на връзката им. Именно на този остров пламва любовта между двамата, там е и първото им съвместно пътуване, както и мястото, където Теодор прави романтичното предложение за брак.
След бурни преживявания в миналото, Мария днес сияе от щастие и споделя, че е открила истинската хармония до Теодор. За разлика от предишните си връзки, певицата сега се радва на стабилност, подкрепа и взаимно уважение. Тя категорично заявява, че гледа само напред – към бъдеще, изпълнено с любов, спокойствие и вдъхновяващи планове.
