Нов рекорд: "Заклинанието 4" стана филмът на ужасите с най-касова премиера

Филмът „Заклинанието 4: Последно причастие“ стартира с впечатляващи приходи и вече е най-успешният дебют в световен мащаб за хорър продукция. Деветият филм от франчайза на Warner Bros. и New Line събра 194 милиона долара глобално в премиерния си уикенд – сума, която надхвърли предварителните прогнози от 187 милиона долара и надмина рекорда на „То“ от 2017 г., донесъл 190 милиона.

Лентата постави и нов международен рекорд за жанра, отчитайки 110 милиона долара от чуждестранния боксофис. Досегашният връх принадлежеше на „То: Глава втора“ (2019) с 92 милиона долара. В САЩ филмът е реализирал 84 милиона долара – третият по големина старт за хорър, след „То“ (123 милиона) и „То: Глава втора“ (91 милиона).

Режисьор е Майкъл Чавес, ветеран във франчайза, а в главните роли отново се завръщат Патрик Уилсън и Вера Фармига като паранормалните изследователи Ед и Лорейн Уорън. Продуценти са създателят на поредицата Джеймс Уан и Питър Сафран. Вселената „Заклинанието“, която включва и спинофите „Анабел“ и „Монахинята“, е най-касовият хорър франчайз в историята с общи приходи над 2,3 милиарда долара. Това е последният филм, който се фокусира върху двойката и разглежда последният им паранормален случай, който се оказва съдбоносен за семейството им.

С бюджет от 55 милиона долара новото продължение вече е категоричен финансов успех за Warner Bros. Студиото постави и собствен рекорд, превръщайки се в първото в историята, което пуска седем поредни филма с премиерен уикенд над 40 милиона долара. След серия от неуспехи с „Жокера: Лудост за двама“, „Mickey 17“ и „The Alto Knights“, Warner Bros. се радва на силна поредица с хитове като „Майнкрафт: Филмът“, „Грешници“, „Последен изход: Кръвни връзки“, „F1: Филмът“ (разпространяван за Apple), „Супермен“ и „Оръжия“.