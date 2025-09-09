Турската прокуратура разследва момичешка поп група за провокативни танци (ВИДЕО)

Истанбулската главна прокуратура съобщи, че е започнала официално разследване срещу популярната музикална група „Манифест“ заради концерта им на 6 септември в парка „Кючюкчфтлик“ в квартал Шишли.

Властите твърдят, че по време на събитието са били извършени „непристойни действия“ и „прояви на ексхибиционизъм“. В изявлението на прокуратурата се посочва, че сценичните изпълнения на групата „накърняват моралните устои и чувствата на скромност и срамежливост, оказвайки отрицателно влияние върху деца и младежи“. Полицията е получила указания да извърши проверки и да установи евентуални нарушения.

До момента нито групата, нито продуцентската компания Hypers New Media на Толга Акъш са направили официален коментар, съобщава турската редакция на BBC.

Концертът в Истанбул бе първият за „Манифест“ с въведена възрастова граница от 18 години поради продажба на алкохол. Според публикации в социалните мрежи всички 12 хиляди билета са били разпродадени.

Това не е първият случай, в който формацията предизвиква напрежение. Миналата седмица бе отменено тяхно участие в Ерзурум, като според местни източници причината били „неподходящи сценични облекла“. Групата тогава реагира с послание в платформата X: „Ерзурум, ние ви обичаме“.

В същото време турските медии съобщават, че част от приходите от концертите на „Манифест“ са дарявани за образование на момичета – жест, който получи широка подкрепа онлайн.

„Манифест“ е създадена след телевизионното шоу Big5 Türkiye и включва шест млади изпълнителки. Групата дебютира през февруари с два концерта в Истанбул, а през юни издаде първия си албум „Манифестивал“. В момента формацията е на национално турне, което включва изяви до края на ноември в Бурса, Измир, Коня, Анталия, Адана, Газиантеп, Ескишехир, Самсун, Трабзон и Анкара.

С близо 2 милиона последователи в Instagram, TikTok, X и YouTube и над 4,2 милиона месечни слушатели в Spotify, „Манифест“ бързо се превърна в една от най-обсъжданите млади групи в Турция. Случаят вече предизвика оживен обществен дебат за границите на артистичната свобода и ролята на властите в културния живот на страната.