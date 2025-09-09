Турската прокуратура разследва момичешка поп група за провокативни танци (ВИДЕО)

Истанбулската главна прокуратура съобщи, че е започнала официално разследване срещу популярната музикална група „Манифест“ заради концерта им на 6 септември в парка „Кючюкчфтлик“ в квартал Шишли.
Властите твърдят, че по време на събитието са били извършени „непристойни действия“ и „прояви на ексхибиционизъм“. В изявлението на прокуратурата се посочва, че сценичните изпълнения на групата „накърняват моралните устои и чувствата на скромност и срамежливост, оказвайки отрицателно влияние върху деца и младежи“. Полицията е получила указания да извърши проверки и да установи евентуални нарушения.
До момента нито групата, нито продуцентската компания Hypers New Media на Толга Акъш са направили официален коментар, съобщава турската редакция на BBC.
Концертът в Истанбул бе първият за „Манифест“ с въведена възрастова граница от 18 години поради продажба на алкохол. Според публикации в социалните мрежи всички 12 хиляди билета са били разпродадени.
Това не е първият случай, в който формацията предизвиква напрежение. Миналата седмица бе отменено тяхно участие в Ерзурум, като според местни източници причината били „неподходящи сценични облекла“. Групата тогава реагира с послание в платформата X: „Ерзурум, ние ви обичаме“.
В същото време турските медии съобщават, че част от приходите от концертите на „Манифест“ са дарявани за образование на момичета – жест, който получи широка подкрепа онлайн.
„Манифест“ е създадена след телевизионното шоу Big5 Türkiye и включва шест млади изпълнителки. Групата дебютира през февруари с два концерта в Истанбул, а през юни издаде първия си албум „Манифестивал“. В момента формацията е на национално турне, което включва изяви до края на ноември в Бурса, Измир, Коня, Анталия, Адана, Газиантеп, Ескишехир, Самсун, Трабзон и Анкара.
С близо 2 милиона последователи в Instagram, TikTok, X и YouTube и над 4,2 милиона месечни слушатели в Spotify, „Манифест“ бързо се превърна в една от най-обсъжданите млади групи в Турция. Случаят вече предизвика оживен обществен дебат за границите на артистичната свобода и ролята на властите в културния живот на страната.
1 Даааа
14:38 09.09.2025
2 Ишкембе чООООрба
Ориентът е известен с кючекчийките.
Коментиран от #6
14:39 09.09.2025
3 Хипотетично
14:39 09.09.2025
4 ООрана държава
14:44 09.09.2025
5 Георги
Коментиран от #7
14:45 09.09.2025
6 И аз
До коментар #2 от "Ишкембе чООООрба":тъй викам. Която да хванеш, все бива.
Коментиран от #15
14:46 09.09.2025
7 Георги
До коментар #5 от "Георги":може да видиш и жена, увита с всичките там традиционни чаршафи, на която и се вижда лицето и да има обица на носа ?! Мисълта ми е, това, че са увити и скрити не означава, че живеят в пещери. Съвсем нормални са си, просто някои спазват традицията с чаршафите по улицата.
Коментиран от #19
14:54 09.09.2025
9 Авеее
Коментиран от #10, #23
14:55 09.09.2025
10 Георги
До коментар #9 от "Авеее":това определено не е вярно
14:56 09.09.2025
12 Машааала ханъма
14:58 09.09.2025
14 Гост
15:00 09.09.2025
15 ЩО СТРИХТЕ
До коментар #6 от "И аз":УРУС ПУ
15:00 09.09.2025
16 таксиджия 🚖
15:00 09.09.2025
17 пет шоп бойс
15:01 09.09.2025
18 Пич
Коментиран от #24
15:02 09.09.2025
19 Гост
До коментар #7 от "Георги":Обеците по носовете в азиатските и африканските територии не са от вчера и хич не са нещо "модерно" или "светско".
Коментиран от #21
15:03 09.09.2025
20 Спиро
15:06 09.09.2025
21 Георги
До коментар #19 от "Гост":предполагам същото важи и за джиповете, които карат. Полицайките някъде забрадени, някъде - не. Такситата Майбах от които излизат, че там са като дачиите тук. Телефоните, които ползват... и още много примери има.
15:11 09.09.2025
22 волан
15:15 09.09.2025
23 с0лтан Ерд0ган
До коментар #9 от "Авеее":моят шерият си е бананова република . само на реклама го докарвам като цивилизован.
15:18 09.09.2025
24 провинциалист
До коментар #18 от "Пич":"Определено има какво да покажат" - показва се стока на пазара. Редно е да се покаже и ценоразпис.
15:20 09.09.2025