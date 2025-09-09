Новини
Турската прокуратура разследва момичешка поп група за провокативни танци (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 14:31 1 092 24

Момичетата са обвинени в „непристойни действия“ и „прояви на ексхибиционизъм“

Турската прокуратура разследва момичешка поп група за провокативни танци (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Истанбулската главна прокуратура съобщи, че е започнала официално разследване срещу популярната музикална група „Манифест“ заради концерта им на 6 септември в парка „Кючюкчфтлик“ в квартал Шишли.

Властите твърдят, че по време на събитието са били извършени „непристойни действия“ и „прояви на ексхибиционизъм“. В изявлението на прокуратурата се посочва, че сценичните изпълнения на групата „накърняват моралните устои и чувствата на скромност и срамежливост, оказвайки отрицателно влияние върху деца и младежи“. Полицията е получила указания да извърши проверки и да установи евентуални нарушения.

Публикация, споделена от hilzey (@hilzoktay_)

До момента нито групата, нито продуцентската компания Hypers New Media на Толга Акъш са направили официален коментар, съобщава турската редакция на BBC.

Концертът в Истанбул бе първият за „Манифест“ с въведена възрастова граница от 18 години поради продажба на алкохол. Според публикации в социалните мрежи всички 12 хиляди билета са били разпродадени.

Това не е първият случай, в който формацията предизвиква напрежение. Миналата седмица бе отменено тяхно участие в Ерзурум, като според местни източници причината били „неподходящи сценични облекла“. Групата тогава реагира с послание в платформата X: „Ерзурум, ние ви обичаме“.

В същото време турските медии съобщават, че част от приходите от концертите на „Манифест“ са дарявани за образование на момичета – жест, който получи широка подкрепа онлайн.

„Манифест“ е създадена след телевизионното шоу Big5 Türkiye и включва шест млади изпълнителки. Групата дебютира през февруари с два концерта в Истанбул, а през юни издаде първия си албум „Манифестивал“. В момента формацията е на национално турне, което включва изяви до края на ноември в Бурса, Измир, Коня, Анталия, Адана, Газиантеп, Ескишехир, Самсун, Трабзон и Анкара.

С близо 2 милиона последователи в Instagram, TikTok, X и YouTube и над 4,2 милиона месечни слушатели в Spotify, „Манифест“ бързо се превърна в една от най-обсъжданите млади групи в Турция. Случаят вече предизвика оживен обществен дебат за границите на артистичната свобода и ролята на властите в културния живот на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    11 1 Отговор
    Малииии, ако отидат нашите чалгарки да правят концерт в Турция, направо им лепват по 10г. без право на обжалване.. 🤣

    14:38 09.09.2025

  • 2 Ишкембе чООООрба

    13 0 Отговор
    Хубави са кючекчийките, какво не им харесват?
    Ориентът е известен с кючекчийките.

    Коментиран от #6

    14:39 09.09.2025

  • 3 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Щом не са в ритъма на Бели данс с голо пъпче, значи вероятно може да са провокативни танци.

    14:39 09.09.2025

  • 4 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Тука трябва да разследват 90% от чалгарките значи

    14:44 09.09.2025

  • 5 Георги

    7 0 Отговор
    Там е много странно. На басейна може да видиш да вървят една до друга и да си говорят жена по прашки и таква на която и се виждат само очите и пръстите на краката, а в същото време не се допуска мъже с бански различен от шорти!

    Коментиран от #7

    14:45 09.09.2025

  • 6 И аз

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ишкембе чООООрба":

    тъй викам. Която да хванеш, все бива.

    Коментиран от #15

    14:46 09.09.2025

  • 7 Георги

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    може да видиш и жена, увита с всичките там традиционни чаршафи, на която и се вижда лицето и да има обица на носа ?! Мисълта ми е, това, че са увити и скрити не означава, че живеят в пещери. Съвсем нормални са си, просто някои спазват традицията с чаршафите по улицата.

    Коментиран от #19

    14:54 09.09.2025

  • 9 Авеее

    7 0 Отговор
    В Търкей само сериалите и филмите са "светски" за пред света😉

    Коментиран от #10, #23

    14:55 09.09.2025

  • 10 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Авеее":

    това определено не е вярно

    14:56 09.09.2025

  • 12 Машааала ханъма

    4 0 Отговор
    АШколсун, аферим ! Първите 3 мъжки да ги раждат !

    14:58 09.09.2025

  • 14 Гост

    3 0 Отговор
    Уонаби-султанчето бълнува държава отпреди Ататюрк. Зер, наплашеният миллет по-лесно се контролира. Дано не успее да ги върне векове назад, достатъчно ислямизъм има в и покрай Европа, трябва ни светска Турция!

    15:00 09.09.2025

  • 15 ЩО СТРИХТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "И аз":

    УРУС ПУ

    15:00 09.09.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Обичам малки куувета 😛🍑

    15:00 09.09.2025

  • 17 пет шоп бойс

    0 1 Отговор
    Имат хората поп групи, разследват ги ...

    15:01 09.09.2025

  • 18 Пич

    3 0 Отговор
    Много неадекватни коментари за красиви млади момичета ! Определено има какво да покажат , и то не е грозно. Искат да са като връстничките от Европа и това е нормално ! А и като цяло туркините са хубави жени !

    Коментиран от #24

    15:02 09.09.2025

  • 19 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Обеците по носовете в азиатските и африканските територии не са от вчера и хич не са нещо "модерно" или "светско".

    Коментиран от #21

    15:03 09.09.2025

  • 20 Спиро

    3 0 Отговор
    На наще ш..ндите им се виждат, на никой не му прави впечатление..

    15:06 09.09.2025

  • 21 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    предполагам същото важи и за джиповете, които карат. Полицайките някъде забрадени, някъде - не. Такситата Майбах от които излизат, че там са като дачиите тук. Телефоните, които ползват... и още много примери има.

    15:11 09.09.2025

  • 22 волан

    0 0 Отговор
    Много са готини мацките!

    15:15 09.09.2025

  • 23 с0лтан Ерд0ган

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Авеее":

    моят шерият си е бананова република . само на реклама го докарвам като цивилизован.

    15:18 09.09.2025

  • 24 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    "Определено има какво да покажат" - показва се стока на пазара. Редно е да се покаже и ценоразпис.

    15:20 09.09.2025