Юксел Кадриев събра милиони гледания с поетично ВИДЕО

12 Септември, 2025 14:29 354 1

Журналистът често използва социалните мрежи, за да споделя свои стихове и размисли

Юксел Кадриев събра милиони гледания с поетично ВИДЕО - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новинарят на bTV, Юксел Кадриев, отново разкри поетичната си страна. В профила си той публикува кратко видео, заснето сред природата, придружено от стих:

"Понякога, когато искам да се моля – отивам горе в планината. Присядам. Знам, че Бог ме чува. Понеже Той шуми в листата!"

Кадриев използва момента, за да напомни на последователите си, че септември е идеалният месец за разходки и почивка сред планинската природа. Според него именно този сезон предлага благоприятно време и възможност да се прекарат повече часове навън, сред свежия въздух и зеленината.

Журналистът допълни, че видеото вече е натрупало милиони гледания във Фейсбук и в Инстаграм, превръщайки се в едно от най-гледаните му онлайн творения.

Юксел Кадриев често използва социалните мрежи, за да споделя свои стихове и размисли, като по този начин печели сърцата на публиката и извън новинарската студия, пише marica.bg.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 вече е натрупало милиони гледания

    3 0 Отговор
    брей то цяла бг
    бая повече от тиквените миряни

    14:33 12.09.2025