Жената на Юксел Кадриев стана бизнесдама, отваря магазин за корсети СНИМКИ

Mладото гадже на новинаря Юксел Кадриев вече е бизнесдама. По данни от Търговския регистър на 16.07.2025 г. Венцислава Велчева е открила собствена фирма, която е кръстила „Сен Венее“. Фирмата на изгората на Юксел е регистрирана като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в гр. София.

Официално като предмет на дейност Венцислава е посочила широка гама от възможности, включително производство и продажба на дрехи, импорт-експорт на стоки, социални мрежи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

От социалните мрежи на младата дама обаче стана ясно, че Венцислава е отворила онлайн бутик за дрехи. До момента в магазина ѝ има само два артикула - черни сексапилни корсети. Първият носи името „Дамски корсет Париж", а според описанието, посочено от самата Венцислава, той е изработен от висококачествени материали с фина дубайска дантела. Подходящ е само за фини, слабички дами, тъй като се предлага единствено в размери 36, 38 и 40. Другият, който силно наподобява стилистиката на първия, носи звучното име „Казабланка".

Прохождащата бизнесдама е решила сама да представя корсетите и да бъде модел. На снимките тя е с прибрана коса вероятно за да изпъкнат тоалетите. Дългокраката брюнетка е още в началото на пътя си като търговец и все още няма нито физически магазин, нито уебсайт. За да се поръчат сексапилните ѝ корсети с дубайска дантела, трябва да се пише лично съобщение. На пощата учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като все още няма данни за други служители, пише "Ретро".

Бизнесът на брюнетката е активно подкрепян от половинката ѝ Юксел, който сън не спи, за да харесва всяка публикация на бутика, и активно я рекламира и в собствения си профил.

„Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, пише Кадриев и публикува снимка на красивата си приятелка, облечена в корсета.

Решението на Венцислава да направи бутик за дрехи не е изненадващо. Луксозният вкус на красивата брюнетка стана обект на интерес и тема на разпалени дискусии още когато се разбра за връзката ѝ с Юксел Кадриев. На почти всичките си снимки тя позира с луксозни чанти и облекла на скъпарски марки.

Тогава в интернет пространството се прокрадна мълвата, че новата на Юки май не е толкова по любов с него и е доста меркантилна. Това обаче се оказаха само зли слухове, а любовта между Венцислава и Юксел устоява все още.