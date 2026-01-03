Новини
След 12 години Юксел Кадриев напусна общинското жилище и заживя при гаджето

3 Януари, 2026 11:48 1 805 20

Водещият обитаваше огромно жилище за символичен наем досега

След 12 години Юксел Кадриев напусна общинското жилище и заживя при гаджето - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След 12 години живот срещу символичен наем новинарят от bTV Юксел Кадриев реши да се нанесе в дома на младата си любима, а коментарите и за решението му, и за всичко останало, тепърва ще осеят социалните мрежи. Най-вече заради разликата във възрастта и реакцията на родителите на приятелката му, които вече влизат във фокуса на общественото внимание.

Звездата от bTV е направил рязък житейски завой, след като се е разделил с общинското жилище, което обитаваше повече от десетилетие срещу символичен наем.

След като бил принуден да напусне апартамента, в който плащал едва 93 лева месечно, водещият на централните новини по bTV се е нанесъл в дома на своята значително по-млада половинка – красавицата Венцислава, пише "Уикенд".

По информация, разпространена в светските среди, младата жена разполага със собствено просторно и луксозно жилище в един от елитните квартали на София – имот, закупен с помощта на семейството ѝ. Именно там Кадриев е заживял в момент, когато реалността на софийския имотен пазар се оказала твърде сурова – наеми от 500 евро нагоре и суми, които биха натоварили сериозно всеки бюджет.

Вместо да търси нов дом под наем, журналистът приел помощта на любимата си и без притеснение заживял при нея. По думите на близки до него, Юксел Кадриев не виждал нищо нередно в това – определял се като човек с модерни възгледи, за когото не е проблем жената във връзката да е по-заможна.

Ситуацията обаче далеч не се приема толкова спокойно от родителите на Венцислава. Те били силно обезпокоени както от голямата възрастова разлика – около 22 години, така и от факта, че Кадриев няма собствено жилище на тази възраст. Още по-чувствителна тема за тях е обстоятелството, че дъщерята на журналиста е почти връстничка на тяхната дъщеря.

Напрежението допълнително се засилило след слуховете, че новинарят вече е предложил брак на Венцислава по време на пътуване в Гърция. Това породило притеснения, че връзката няма да остане просто романтично увлечение, а ще прерасне в семейство – дори се заговори за бъдещо дете.


  • 1 ЦКБ

    34 0 Отговор
    Явно му е малко по 15 000лв заплата на месец, щом е живял в общинско жилище...

    11:50 03.01.2026

  • 2 Той обича

    23 0 Отговор
    Да живее по общински…
    Няма да се охарчва, я?!
    Най сладко е общинското и държавното!

    11:55 03.01.2026

  • 3 ван мaaмy

    20 0 Отговор
    Голем стиснат бил тоя. Туй неговото, артък аванта. При тая, барем тока, или водата дали ще плаща.

    11:56 03.01.2026

  • 4 Моряка

    4 4 Отговор
    Ами да им е честито на младите.Щом се искат......

    11:58 03.01.2026

  • 5 Любопитен

    6 0 Отговор
    Той е хoмoсексуалист и на картинката той да е в прегръдките на мъж.

    11:59 03.01.2026

  • 6 симха

    11 0 Отговор
    Сега ще може да спести някой лев от мизерната си заплата.

    12:01 03.01.2026

  • 7 Порно

    12 0 Отговор
    Някой може да се учуди, че с неговата огромна заплата е живял в общинско жилище, което по принцип е за социално слаби, които не могат да плащат свободен наем. Но като си спомним, че в началото на кариерата си е живял с Евгени Миндч , става ясно по каква линия се е уредил.

    Коментиран от #9

    12:03 03.01.2026

  • 8 Факти

    11 0 Отговор
    Най-некадърният водещ в историята на България. От 30 години е на екран и продължава всеки път да се запъва и прави грешки. Явно има много солиден гръб.

    12:10 03.01.2026

  • 9 Булдог

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Порно":

    То и един министър обитаваше един апартамент на един бизнесмен ! Бадева!

    Коментиран от #14

    12:14 03.01.2026

  • 10 ДългоИме

    9 0 Отговор
    "Бедни ми, бедни" Юкселе това bTV не те ли направи богат за толкова години "екранно лице"? Язък за телевизията- "хранилка"! По-силна "реклама" за нея едва ли може!

    12:14 03.01.2026

  • 11 Държава

    5 0 Отговор
    на айшетата…

    12:15 03.01.2026

  • 12 ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

    7 0 Отговор
    На един който работи за хилядарки толкова години там. Облъчва ни от екрана. А хората под мостовите.

    12:20 03.01.2026

  • 13 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Връзкарче с часовник за десетки хиляди и символичен наем, наглост сиг@нзка. Народа му плаща наема

    12:25 03.01.2026

  • 14 Дуньо простия

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Булдог":

    Ако се сещам правилно за този министър...... много го беше шубе от земетресения.

    12:25 03.01.2026

  • 15 Като се замисля...

    2 0 Отговор
    Най-вероятно му е голем...мерака...

    12:33 03.01.2026

  • 16 Врачанин

    2 0 Отговор
    Който го може,го може!Иначе мацката ми прилича на Ким Кардашиян.

    12:40 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ой бедняка, в общинско живеел

    3 0 Отговор
    Гаджето му не беше ли един мустакат педлерастин

    12:49 03.01.2026

  • 19 Той

    1 0 Отговор
    все у чужди гнезда ! Първото му при Евгени Минчев .

    13:01 03.01.2026

  • 20 Кой го интересува

    0 0 Отговор
    Къде заживял фъфлекът дето две думи не може да каже без да си върже езика на фльонга

    13:02 03.01.2026