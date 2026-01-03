След 12 години Юксел Кадриев напусна общинското жилище и заживя при гаджето

След 12 години живот срещу символичен наем новинарят от bTV Юксел Кадриев реши да се нанесе в дома на младата си любима, а коментарите и за решението му, и за всичко останало, тепърва ще осеят социалните мрежи. Най-вече заради разликата във възрастта и реакцията на родителите на приятелката му, които вече влизат във фокуса на общественото внимание.
Звездата от bTV е направил рязък житейски завой, след като се е разделил с общинското жилище, което обитаваше повече от десетилетие срещу символичен наем.
След като бил принуден да напусне апартамента, в който плащал едва 93 лева месечно, водещият на централните новини по bTV се е нанесъл в дома на своята значително по-млада половинка – красавицата Венцислава, пише "Уикенд".
По информация, разпространена в светските среди, младата жена разполага със собствено просторно и луксозно жилище в един от елитните квартали на София – имот, закупен с помощта на семейството ѝ. Именно там Кадриев е заживял в момент, когато реалността на софийския имотен пазар се оказала твърде сурова – наеми от 500 евро нагоре и суми, които биха натоварили сериозно всеки бюджет.
Вместо да търси нов дом под наем, журналистът приел помощта на любимата си и без притеснение заживял при нея. По думите на близки до него, Юксел Кадриев не виждал нищо нередно в това – определял се като човек с модерни възгледи, за когото не е проблем жената във връзката да е по-заможна.
Ситуацията обаче далеч не се приема толкова спокойно от родителите на Венцислава. Те били силно обезпокоени както от голямата възрастова разлика – около 22 години, така и от факта, че Кадриев няма собствено жилище на тази възраст. Още по-чувствителна тема за тях е обстоятелството, че дъщерята на журналиста е почти връстничка на тяхната дъщеря.
Напрежението допълнително се засилило след слуховете, че новинарят вече е предложил брак на Венцислава по време на пътуване в Гърция. Това породило притеснения, че връзката няма да остане просто романтично увлечение, а ще прерасне в семейство – дори се заговори за бъдещо дете.
1 ЦКБ
11:50 03.01.2026
2 Той обича
Няма да се охарчва, я?!
Най сладко е общинското и държавното!
11:55 03.01.2026
3 ван мaaмy
11:56 03.01.2026
4 Моряка
11:58 03.01.2026
5 Любопитен
11:59 03.01.2026
6 симха
12:01 03.01.2026
7 Порно
Коментиран от #9
12:03 03.01.2026
8 Факти
12:10 03.01.2026
9 Булдог
До коментар #7 от "Порно":То и един министър обитаваше един апартамент на един бизнесмен ! Бадева!
Коментиран от #14
12:14 03.01.2026
10 ДългоИме
12:14 03.01.2026
11 Държава
12:15 03.01.2026
12 ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
12:20 03.01.2026
13 ООрана държава
12:25 03.01.2026
14 Дуньо простия
До коментар #9 от "Булдог":Ако се сещам правилно за този министър...... много го беше шубе от земетресения.
12:25 03.01.2026
15 Като се замисля...
12:33 03.01.2026
16 Врачанин
12:40 03.01.2026
18 Ой бедняка, в общинско живеел
12:49 03.01.2026
19 Той
13:01 03.01.2026
20 Кой го интересува
13:02 03.01.2026