Застрашената Амазонска джунгла e лек за десетки болести

Международен екип от еколози е открил доказателства, че региони на Амазонка с големи площи девствени гори страдат значително по-малко от набор от 27 заболявания, свързани с горски пожари и зоонозни инфекции. Това говори в полза на възстановяването на вече унищожени гори и ограниченията върху дърводобива им, съобщи пресслужбата на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

„Отдавна знаем, че в тропическите гори растат много лечебни растения, чиито екстракти се използват за производство на лекарства. Нашият анализ показва също, че самите тези гори са бариера за много белодробни и кръвоносни заболявания, свързани с пожари, както и за много инфекции като малария, болест на Чагас и рикетсиоза“, каза Паула Прийст, координатор на програмата за изследване на горите и пасищата в IUCN, чиито думи са цитирани от пресслужбата на организацията.

Изследователите стигнали до това заключение, като анализирали данни, събрани от екологични и здравни служби в осем страни от Амазония между 2001 и 2019 г. Общо над 28,4 милиона пациенти са потърсили помощ за развиващи се инфекции или хронични заболявания на дихателната или кръвоносната система през това време, което позволило на учените да оценят въздействието на обезлесяването върху честотата на тези заболявания.

За да направят това, еколозите анализирали как се е променила горската площ във всички изследвани страни, както и честотата на пожарите, причинени от незаконни дейности на местни престъпници, и размера на унищожените гори. Боливия е пострадала най-много от тези процеси, като около 30% от регионите на Амазония са засегнати от пожари и незаконна сеч през последните две десетилетия, както и Бразилия, за която тази цифра е около 15%.

Изчисления, проведени от учени, показват, че обезлесяването и свързаните с него пожари рязко са увеличили концентрацията на аерозолни частици във въздуха, което е оказало изключително негативно влияние върху честотата на 27 хронични и инфекциозни заболявания. Така в бразилската Амазония пациентите са започнали да се оплакват от хронични белодробни и сърдечно-съдови заболявания с 38% и 27% по-често, а честотата на малария, болест на Чагас и рикетсиоза се е увеличила в онези общини, където повече от 40% от площта преди това е била заета от гори.

Подобни наблюдения, смятат учените, говорят в полза на засилване на мерките, насочени към защита на амазонските гори от дърводобив и възстановяване на вече унищожени горски площи, както и за укрепване на специалния правен статут на така наречените „индиански земи“ - горски райони, където живеят коренни групи от Южна Америка. Тези мерки, надяват се учените, ще помогнат за предотвратяване на развитието на приблизително 15 милиона случая на респираторни и сърдечно-съдови заболявания всяка година.