Древна форма на тиф покосила отстъпващата армия на Наполеон през 1812 г.

25 Октомври, 2025 13:12, обновена 25 Октомври, 2025 13:22 731 9

Учени анализирали останките на 13 войници, ексхумирани през 2002 г.

Древна форма на тиф покосила отстъпващата армия на Наполеон през 1812 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Наскоро открити ДНК фрагменти от патогени на рецидивираща треска, присъстващи в останките на войници, убити в отстъпващата армия на Наполеон в Руската империя, принадлежат към много древен вариант на това заболяване, което е било широко разпространено в Европа преди повече от 2000 години и вече не се среща, според европейски палеогенетици.

Констатациите на учените са публикувани в списанието Current Biology.

„Нашият филогенетичен анализ показва, че щамът Borrelia, който е причинил рецидивираща треска в армията на Наполеон, е бил забележително подобен по своята ДНК структура на бактерии, които са засягали жителите на Англия през желязната епоха. Това предполага, че този вариант на инфекцията е циркулирал в Европа поне две хилядолетия, но впоследствие е бил заменен от съвременни щамове на тези микроби“, се казва в проучването.

До това заключение е стигнал екип от учени, ръководен от Никола Раскован, ръководител на отдела по палеогеномика в Института „Пастьор“ (Франция), докато изучавал останките на 13 войници от армията на Наполеон, погребани през декември 1812 г. във Вилнюс и ексхумирани през 2002 г. Преди това изследователите били открили възможни следи от тиф и окопна треска, както и техните вектори, в тези останки, но те все още не бяха изследвани с помощта на съвременни палеогенетични методи.

Наскоро учените запълнили тази празнина и открили, че фрагменти от ДНК от патогена на паратиф (Salmonella enterica) присъстват в телата на четирима починали френски войници, а фрагменти от генома на Borrelia recurrentis, бактерията, която причинява рецидивираща треска, са открити в костите на още двама войници. Преди това учените не подозирали, че и двете заболявания са често срещани в армията на Наполеон, което прави тези открития особено интересни.

Водени от тези съображения, палеогенетиците сравнили ДНК структурата на „наполеоновата“ Borrelia recurrentis с геномите на други древни варианти на рецидивираща треска. Този анализ неочаквано разкрил, че войниците от отстъпващата армия на Наполеон са били заразени с много древна форма на това заболяване, чиито аналози са били често срещани преди около 2000 години в Англия от желязната епоха и други региони на Северна Европа.

Учените отбелязват, че тези варианти на рецидивираща треска сами по себе си не са били силно смъртоносни, но в комбинация с хронично изтощение, настинка и други заболявания, включително паратиф, те биха могли да отнемат голям брой животи сред френските войници. Това служи като допълнително доказателство, че значителна част от бившата „Велика армия“ на Наполеон е загинала от болести през зимата на 1812 г., заключили учените.

Така наречената Велика армия на Наполеон се е състояла от приблизително 500 000-600 000 войници от цяла Европа, като французите са представлявали приблизително половината от силите. През юни 1812 г. тя нахлува в Руската империя и е почти напълно унищожена до декември 1812 г., губейки приблизително 300 000 мъже само по време на отстъплението поради ниски температури, недостиг на храна и инфекции.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
