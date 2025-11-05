Гинеколог обясни кога жената мирише лошо "там долу"

Неприятна миризма от гениталиите може да се появи при жени с проблеми с интимното здраве, заяви докторът по гинекология Илона Агрба. Лекарката обясни пред Lenta.ru на какви заболявания може да е признак тя.

Агрба обясни, че обикновено миризмата от гениталиите трябва да е неутрална или леко кисела. Ако стане силна и напомня на развалена риба, това може да е признак на бактериална вагиноза, която нарушава баланса на вагиналната микрофлора. В допълнение към миризмата, рядко, пенливо или сивкаво течение ще показва състоянието. Най-често няма да има зачервяване, сърбеж или болка.

Друга причина за неприятна миризма от гениталиите при жените е кандидозата, известна още като млечница, отбеляза гинекологът. В този случай проблемът лесно се разпознава по специфична, силна, кисела миризма и сиренено течение, придружено от сърбеж, зачервяване и дразнене.

„Специфична генитална миризма може да бъде причинена и от някои полово предавани инфекции. Например, при трихомониаза, обилното зеленикаво-пенесто течение може да има неприятна миризма, докато при гонорея то ще бъде направо гнойно и с лоша миризма“, предупреди Агрба.

Тя посочи изтичане на урина, недостатъчна или прекомерна хигиена, алергични реакции към определени лекарства и рак като други причини за неприятна миризма от гениталната област. „Ракът на маточната шийка в напреднали стадии произвежда отличителна миризма, подобна на развалено месо. Тя е толкова интензивна, че другите могат да я усетят“, добави гинекологът.