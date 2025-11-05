Новини
Гинеколог обясни кога жената мирише лошо "там долу"

5 Ноември, 2025 21:44 1 810 25

  • миризма-
  • гинеколог-
  • илона агрба-
  • жени-
  • интимно здраве-
  • болести-
  • кандидоза

Обикновено миризмата от гениталиите трябва да е неутрална или леко кисела

Гинеколог обясни кога жената мирише лошо "там долу" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неприятна миризма от гениталиите може да се появи при жени с проблеми с интимното здраве, заяви докторът по гинекология Илона Агрба. Лекарката обясни пред Lenta.ru на какви заболявания може да е признак тя.

Агрба обясни, че обикновено миризмата от гениталиите трябва да е неутрална или леко кисела. Ако стане силна и напомня на развалена риба, това може да е признак на бактериална вагиноза, която нарушава баланса на вагиналната микрофлора. В допълнение към миризмата, рядко, пенливо или сивкаво течение ще показва състоянието. Най-често няма да има зачервяване, сърбеж или болка.

Друга причина за неприятна миризма от гениталиите при жените е кандидозата, известна още като млечница, отбеляза гинекологът. В този случай проблемът лесно се разпознава по специфична, силна, кисела миризма и сиренено течение, придружено от сърбеж, зачервяване и дразнене.

„Специфична генитална миризма може да бъде причинена и от някои полово предавани инфекции. Например, при трихомониаза, обилното зеленикаво-пенесто течение може да има неприятна миризма, докато при гонорея то ще бъде направо гнойно и с лоша миризма“, предупреди Агрба.

Тя посочи изтичане на урина, недостатъчна или прекомерна хигиена, алергични реакции към определени лекарства и рак като други причини за неприятна миризма от гениталната област. „Ракът на маточната шийка в напреднали стадии произвежда отличителна миризма, подобна на развалено месо. Тя е толкова интензивна, че другите могат да я усетят“, добави гинекологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мазньо

    31 2 Отговор
    Машала.Напишете сега за сиренето по чеповете.

    21:51 05.11.2025

  • 3 Деса Дуловска

    28 2 Отговор
    Вени ,и моята щунда мирише на ферментирала черноморска хамсия...
    Друго което мога да пиша е,г-жо Маринова мийте ги тея щунди, целия редакторски екип ,засмъдя на очите.

    Коментиран от #23

    21:51 05.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да попитам

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Мен ме изстри. Щото тая тема от личен опит е знае!

    Коментиран от #13

    21:55 05.11.2025

  • 7 Помак

    5 3 Отговор
    Не съм пробвал , ...но се е случвало да се сваляме , но аз я отказвам...широк.ите съшто.познаеам ги ако имат голяма и широки уста

    Коментиран от #9

    21:57 05.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гнусна статия

    10 3 Отговор
    Топ 1 от всички, които съм чел!

    Коментиран от #16

    22:06 05.11.2025

  • 11 Баба попадия

    16 2 Отговор
    Ако жената мирише на лошо ,направете следното. Запалете огън, накарайте е да се разкрачи над пушека за 1 час.И,след това време, ще имате вкус на пушена скумрия, може и с един лимон за свежест..

    22:10 05.11.2025

  • 12 Всичко

    14 1 Отговор
    е статията е вярно и вярно е също, че днешните девойки са абсолютно невежи на тема полова система и хигиена!

    Резултатът е, че много от тях миришат!

    Това може да го потвърди всеки гинеколог.

    Няма какво да се прецвъквате тук, това е положението!

    Коментиран от #17

    22:14 05.11.2025

  • 13 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да попитам":

    Учи граматика пейзан

    22:14 05.11.2025

  • 14 маке

    10 3 Отговор
    Това ,,там долу" и мандра за сирене колкото и да ги миеш, винаги миришат)))

    22:15 05.11.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Да ,има вкус на кисела краставичка.💋🥳🤣👍

    22:21 05.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти остави

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Всичко":

    Че миришат, ами болести носят.
    Даже сифилис има...

    22:25 05.11.2025

  • 18 Затова

    5 0 Отговор
    Е най-добре, Мара Шеппова с петте бълдъра.
    Няма миризма, няма болест

    22:27 05.11.2025

  • 19 Златен мъж

    3 0 Отговор
    А бе жени мийте се миришите на 7 8 метра , как работите с хора не знам миришите та се не трае 🤭🤭🤭🤣

    22:27 05.11.2025

  • 20 Елизабет Цветанова

    3 0 Отговор
    Много се харесвам не къпана да си посмръдвам по малко да си понамирисвам на развалени яйца 🤣🤣🤣🤣🤭

    22:28 05.11.2025

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Проблемите на лизача!

    22:29 05.11.2025

  • 22 Лили Иванова

    0 2 Отговор
    Мале недейте с такива статии, че току виж изскочи от някъде джери и го направи и тук и там и да вземе да стане страшно. 😀

    22:29 05.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шпек

    0 0 Отговор
    Демек, "Сиренясала " и смърди на прокиснало.Много възбуждащо да ти мирише на разгонена п@тка

    22:42 05.11.2025