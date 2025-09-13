Новини
Популярна марка пусна парфюм с аромат на кучешки лапи

13 Септември, 2025 11:51 565 12

Парфюмът Puppy се предлага в изключително оригинален флакон, оформен като кучешка лапичка

Популярна марка пусна парфюм с аромат на кучешки лапи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В света на парфюмерията често се появяват нестандартни аромати, но този път южнокорейската марка Tamburins надмина всички очаквания, представяйки лимитирана серия парфюми, вдъхновени от... кучешки лапи!

Новият продукт, носещ името Puppy, вече предизвиква истински фурор сред любителите на уникалните ухания. Парфюмът Puppy се предлага в изключително оригинален флакон, оформен като кучешка лапичка – истинско бижу за всяка колекция. Цената на този ексклузивен аромат достига 215 000 вона, което го прави не само рядък, но и луксозен аксесоар.

Съставът на парфюма е внимателно подбран, за да пресъздаде усещането за топлина и уют, което изпитваме, когато галим пухкава кучешка лапа. В композицията се преплитат деликатни нотки на орех и синя лайка, които създават усещане за мекота и спокойствие. Според описанието на Tamburins, ароматът напомня на топлината на спящо кученце, а флоралните нюанси и алдехидите придават слънчево, ведро настроение – като усмивката на любимия домашен любимец.

Този иновативен парфюм вече се превръща в истински хит сред ценителите на необичайните аромати и оригиналния дизайн.



  • 1 Хасковски каунь

    2 5 Отговор
    Аромат на кучифъшкия ще има по-добър успех

    11:57 13.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 A скоро и бестсейлър

    2 4 Отговор
    Войнишки чорап 🤣

    11:59 13.09.2025

  • 4 Кучезащитник

    4 0 Отговор
    Сигурно целта е да бъде успокоено и предразположено малкото кученце, което току що сте си взели за домашен любимец и сте го довели у дома за първи път. То не познава обстановката, нито хората в новия дом и се налага да направим така, че да се чувства в безопасност.

    12:00 13.09.2025

  • 5 А аз много обичам

    5 1 Отговор
    Аромат на дълги женски бедра.

    Коментиран от #8

    12:00 13.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    1 3 Отговор
    Очаквайте парфюм с аромат на кучешки г©вна

    12:11 13.09.2025

  • 8 ???

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "А аз много обичам":

    А между тях??!!

    Коментиран от #11

    12:18 13.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сега

    1 0 Отговор
    на лапи... по-нататък... и на дynи.

    12:25 13.09.2025

  • 11 Там

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "???":

    Е парфюма.

    12:32 13.09.2025

  • 12 Само

    0 0 Отговор
    да попитам, парфюма эа кучета ли е или и эа хора 🦧

    12:47 13.09.2025