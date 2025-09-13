Популярна марка пусна парфюм с аромат на кучешки лапи

В света на парфюмерията често се появяват нестандартни аромати, но този път южнокорейската марка Tamburins надмина всички очаквания, представяйки лимитирана серия парфюми, вдъхновени от... кучешки лапи!
Новият продукт, носещ името Puppy, вече предизвиква истински фурор сред любителите на уникалните ухания. Парфюмът Puppy се предлага в изключително оригинален флакон, оформен като кучешка лапичка – истинско бижу за всяка колекция. Цената на този ексклузивен аромат достига 215 000 вона, което го прави не само рядък, но и луксозен аксесоар.
Съставът на парфюма е внимателно подбран, за да пресъздаде усещането за топлина и уют, което изпитваме, когато галим пухкава кучешка лапа. В композицията се преплитат деликатни нотки на орех и синя лайка, които създават усещане за мекота и спокойствие. Според описанието на Tamburins, ароматът напомня на топлината на спящо кученце, а флоралните нюанси и алдехидите придават слънчево, ведро настроение – като усмивката на любимия домашен любимец.
Този иновативен парфюм вече се превръща в истински хит сред ценителите на необичайните аромати и оригиналния дизайн.
