Емил Димитров: Трите клана, свързани с водите, се обединиха в това управление

14 Септември, 2025 13:00 1 785 12

Плевен е на река Вит и от нея трябва да идва основното захранване с вода, каза бившият екоминистър

Емил Димитров: Трите клана, свързани с водите, се обединиха в това управление - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В управлението на водите има организираност, която наподобява точно определението за мафия. Сага се обединиха трите клана, свързани с водите, в това управление - четиристранната коалиция - едната партия, която винаги е във властта, но уж не е, другите, които бяха опозиция, но и те имаха ВЕЦ-ове, и едни, които си бяха управляващи дълги години - и те имаха ВЕЦ-ове - и аз се съмнявам, че те ще решат проблема. Това каза пред БНР Емил Димитров-Ревизоро, министър на околната среда и водите в кабинета "Борисов 3", като добави, че и съветници на президента Румен Радев са вече "в тази водна мафия":

"Когато дойде след мен служебният министър на екологията Асен Личев, веднага изключи камерите, които бях сложил за наблюдение на водите в цяла България. Премахна центъра за управление, който бях направил".

Как така в едни язовири има вода, за което ни обясняват, че са виновни климатичните промени, а в други - има и няма проблем с климатичните промени, а ВЕЦ-овете работят, коментира той.

Димитров посочи, че през януари е ходил в Общинския съвет в Плевен, за да им "разясни" как може да бъде решен проблемът с водоснабдяването:

"Пълна незаинтересованост. Аз им нося карти, за да им обясня, тях изобщо не ги интересува. Идеята ми беше да отида, за да им кажа, че 3 години стоят без вода, а имат решение и за 1 месец може да се реши въпросът".

По думите му Плевен се намира на река Вит, а не на река Осъм, а "в момента основното захранване с вода идва от Ловеч - от река Осъм, а резервното - от река Вит, а трябва да е точно обратното".

От години се говори за строеж на язовир "Черни Осъм", а има свободен готов язовир "Сопот", от който само водопровод и пречиствателна станция да му се направи, изтъкна Димитров и добави, че причината за това е, че "трябва да се наместват пари":

"Те твърдяха, че няма язовири и затова трябва да се построи нов. А всъщност имаме язовир "Сопот", който и в момента захранва други два язовира в Плевен - "Телиш" и "Горни Дъбник" - и от "Горни Дъбник", в продължение на десетки години, влиза една тръба в Плевен, която е с промишлена вода - сега захранва ТЕЦ-а. Казах на ОбС, че имат тръба с вода, която само трябва да се пречисти. ... Казах им, че основното им захранване трябва да е от Вит, те се смееха, а сега правят точно това. Но се загуби много време. ... Сега подават вода от язовир "Горни Дъбник" в едни изкопи около шахтовите кладенци, за да може да влезе в тях и да се подаде за града. 5 години Плевен пият вода от "Горни Дъбник", но уж се е пречистила и е влязла в шахтовите кладенци".

Емил Димитров-Ревизоро обясни, че при строежа на газопровода "Турски поток" е имало увреждане на брега на реката и водоизточниците на село Крушовица:

"Пета вода се налива около сондажите вода, за да може нещо да влезе вътре и да се подаде към Плевен. А преди си идваше подземно, бяха шахтови кладенци и си идваше водата. Разбра се навреме, че водата е отровена с бентонит и беше спряна, не е подавана към града. Това е производствена авария".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Путинее, памаги!

    7 2 Отговор
    Ние в Плевня сме все русофили, да ге !

    13:02 14.09.2025

  • 2 3х3

    7 0 Отговор
    БЯЛ ДЕН ДА НЕ ВИДЯТ! ЖАБА ДА ГИ ИЗПИЕ!

    13:03 14.09.2025

  • 3 си дзън

    2 9 Отговор
    Емил да тропа хоро, каквото му е образованието.

    13:03 14.09.2025

  • 4 И теб

    3 6 Отговор
    не те включиха , а ? Но пък натрупа милиони !

    13:07 14.09.2025

  • 5 Шпек Салам Народен

    22 1 Отговор
    Ревизоро е единственият,който си вършеше работата,те затова го и разкараха.В случая говори истината.
    Знам,че единствено той е ходил по всички язовири и е проверявал,защо няма вода.Ама не мижи да те лажем,а съвсем истински.

    13:07 14.09.2025

  • 6 БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА

    13 1 Отговор
    Остава да изчисти тукашните "палестинци"

    Коментиран от #7, #9, #10

    13:12 14.09.2025

  • 7 Град Козлодуй

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА":

    3 милиона ги изчистиха..останаха 5 милиона...евреите работят по план!

    13:15 14.09.2025

  • 9 територията не е негова

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА":

    "Палестинците" ще го изчистят тогава.

    13:23 14.09.2025

  • 10 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА":

    9.04.2021
    Решение 332 на Министерски съвет обнародвано в Държавен вестник
    Премиера РазБОЙКО и неговата ГЕРБ регионална министърка Петя Аврамова(еврейска фамилия) по прякор БУТАФОРНАТА сключват тайна ПРОДАЖБА на БГ ЯЗОВИРИ ,ВиК инфраструктура и 200 горещи минерални извори на ИЗРАЕЛ и Израелски граждани и компании.
    От ИЗРАЕЛска страна договорката е подписана от посланик Израел Йорам Елрам.
    В замяна подарък БГязпвири на Израел ,на РазБОЙКО му е ОБЕЩАНО израелски хакери да НЕ пипат и зануляват крадените му от БГ народ от Асвалт и Спортни зали кинти в чужди банки

    13:26 14.09.2025

