Емил Димитров: Трите клана, свързани с водите, се обединиха в това управление

В управлението на водите има организираност, която наподобява точно определението за мафия. Сага се обединиха трите клана, свързани с водите, в това управление - четиристранната коалиция - едната партия, която винаги е във властта, но уж не е, другите, които бяха опозиция, но и те имаха ВЕЦ-ове, и едни, които си бяха управляващи дълги години - и те имаха ВЕЦ-ове - и аз се съмнявам, че те ще решат проблема. Това каза пред БНР Емил Димитров-Ревизоро, министър на околната среда и водите в кабинета "Борисов 3", като добави, че и съветници на президента Румен Радев са вече "в тази водна мафия":
"Когато дойде след мен служебният министър на екологията Асен Личев, веднага изключи камерите, които бях сложил за наблюдение на водите в цяла България. Премахна центъра за управление, който бях направил".
Как така в едни язовири има вода, за което ни обясняват, че са виновни климатичните промени, а в други - има и няма проблем с климатичните промени, а ВЕЦ-овете работят, коментира той.
Димитров посочи, че през януари е ходил в Общинския съвет в Плевен, за да им "разясни" как може да бъде решен проблемът с водоснабдяването:
"Пълна незаинтересованост. Аз им нося карти, за да им обясня, тях изобщо не ги интересува. Идеята ми беше да отида, за да им кажа, че 3 години стоят без вода, а имат решение и за 1 месец може да се реши въпросът".
По думите му Плевен се намира на река Вит, а не на река Осъм, а "в момента основното захранване с вода идва от Ловеч - от река Осъм, а резервното - от река Вит, а трябва да е точно обратното".
От години се говори за строеж на язовир "Черни Осъм", а има свободен готов язовир "Сопот", от който само водопровод и пречиствателна станция да му се направи, изтъкна Димитров и добави, че причината за това е, че "трябва да се наместват пари":
"Те твърдяха, че няма язовири и затова трябва да се построи нов. А всъщност имаме язовир "Сопот", който и в момента захранва други два язовира в Плевен - "Телиш" и "Горни Дъбник" - и от "Горни Дъбник", в продължение на десетки години, влиза една тръба в Плевен, която е с промишлена вода - сега захранва ТЕЦ-а. Казах на ОбС, че имат тръба с вода, която само трябва да се пречисти. ... Казах им, че основното им захранване трябва да е от Вит, те се смееха, а сега правят точно това. Но се загуби много време. ... Сега подават вода от язовир "Горни Дъбник" в едни изкопи около шахтовите кладенци, за да може да влезе в тях и да се подаде за града. 5 години Плевен пият вода от "Горни Дъбник", но уж се е пречистила и е влязла в шахтовите кладенци".
Емил Димитров-Ревизоро обясни, че при строежа на газопровода "Турски поток" е имало увреждане на брега на реката и водоизточниците на село Крушовица:
"Пета вода се налива около сондажите вода, за да може нещо да влезе вътре и да се подаде към Плевен. А преди си идваше подземно, бяха шахтови кладенци и си идваше водата. Разбра се навреме, че водата е отровена с бентонит и беше спряна, не е подавана към града. Това е производствена авария".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путинее, памаги!
13:02 14.09.2025
2 3х3
13:03 14.09.2025
3 си дзън
13:03 14.09.2025
4 И теб
13:07 14.09.2025
5 Шпек Салам Народен
Знам,че единствено той е ходил по всички язовири и е проверявал,защо няма вода.Ама не мижи да те лажем,а съвсем истински.
13:07 14.09.2025
6 БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА
Коментиран от #7, #9, #10
13:12 14.09.2025
7 Град Козлодуй
До коментар #6 от "БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА":3 милиона ги изчистиха..останаха 5 милиона...евреите работят по план!
13:15 14.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 територията не е негова
До коментар #6 от "БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА":"Палестинците" ще го изчистят тогава.
13:23 14.09.2025
10 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #6 от "БОКО Е ПРОДАЛ ТЕРИТОРИЯТА":9.04.2021
Решение 332 на Министерски съвет обнародвано в Държавен вестник
Премиера РазБОЙКО и неговата ГЕРБ регионална министърка Петя Аврамова(еврейска фамилия) по прякор БУТАФОРНАТА сключват тайна ПРОДАЖБА на БГ ЯЗОВИРИ ,ВиК инфраструктура и 200 горещи минерални извори на ИЗРАЕЛ и Израелски граждани и компании.
От ИЗРАЕЛска страна договорката е подписана от посланик Израел Йорам Елрам.
В замяна подарък БГязпвири на Израел ,на РазБОЙКО му е ОБЕЩАНО израелски хакери да НЕ пипат и зануляват крадените му от БГ народ от Асвалт и Спортни зали кинти в чужди банки
13:26 14.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.