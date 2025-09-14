Емил Димитров: Трите клана, свързани с водите, се обединиха в това управление

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В управлението на водите има организираност, която наподобява точно определението за мафия. Сага се обединиха трите клана, свързани с водите, в това управление - четиристранната коалиция - едната партия, която винаги е във властта, но уж не е, другите, които бяха опозиция, но и те имаха ВЕЦ-ове, и едни, които си бяха управляващи дълги години - и те имаха ВЕЦ-ове - и аз се съмнявам, че те ще решат проблема. Това каза пред БНР Емил Димитров-Ревизоро, министър на околната среда и водите в кабинета "Борисов 3", като добави, че и съветници на президента Румен Радев са вече "в тази водна мафия":

"Когато дойде след мен служебният министър на екологията Асен Личев, веднага изключи камерите, които бях сложил за наблюдение на водите в цяла България. Премахна центъра за управление, който бях направил".

Как така в едни язовири има вода, за което ни обясняват, че са виновни климатичните промени, а в други - има и няма проблем с климатичните промени, а ВЕЦ-овете работят, коментира той.

Димитров посочи, че през януари е ходил в Общинския съвет в Плевен, за да им "разясни" как може да бъде решен проблемът с водоснабдяването:

"Пълна незаинтересованост. Аз им нося карти, за да им обясня, тях изобщо не ги интересува. Идеята ми беше да отида, за да им кажа, че 3 години стоят без вода, а имат решение и за 1 месец може да се реши въпросът".

По думите му Плевен се намира на река Вит, а не на река Осъм, а "в момента основното захранване с вода идва от Ловеч - от река Осъм, а резервното - от река Вит, а трябва да е точно обратното".

От години се говори за строеж на язовир "Черни Осъм", а има свободен готов язовир "Сопот", от който само водопровод и пречиствателна станция да му се направи, изтъкна Димитров и добави, че причината за това е, че "трябва да се наместват пари":

"Те твърдяха, че няма язовири и затова трябва да се построи нов. А всъщност имаме язовир "Сопот", който и в момента захранва други два язовира в Плевен - "Телиш" и "Горни Дъбник" - и от "Горни Дъбник", в продължение на десетки години, влиза една тръба в Плевен, която е с промишлена вода - сега захранва ТЕЦ-а. Казах на ОбС, че имат тръба с вода, която само трябва да се пречисти. ... Казах им, че основното им захранване трябва да е от Вит, те се смееха, а сега правят точно това. Но се загуби много време. ... Сега подават вода от язовир "Горни Дъбник" в едни изкопи около шахтовите кладенци, за да може да влезе в тях и да се подаде за града. 5 години Плевен пият вода от "Горни Дъбник", но уж се е пречистила и е влязла в шахтовите кладенци".

Емил Димитров-Ревизоро обясни, че при строежа на газопровода "Турски поток" е имало увреждане на брега на реката и водоизточниците на село Крушовица:

"Пета вода се налива около сондажите вода, за да може нещо да влезе вътре и да се подаде към Плевен. А преди си идваше подземно, бяха шахтови кладенци и си идваше водата. Разбра се навреме, че водата е отровена с бентонит и беше спряна, не е подавана към града. Това е производствена авария".