Новини
Мнения »
Ивайло Мирчев: Нелегитимен център управлява страната

Ивайло Мирчев: Нелегитимен център управлява страната

14 Септември, 2025 16:00 919 26

  • ивайло мирчев-
  • нелегитимен център-
  • росен желязков

Желязков е формален премиер, каза съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Нелегитимен център управлява страната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи, няма антикорупционна политика и мерки срещу корупцията, ние говорим за завладяна държава. Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, в уточнение на формулировката на внесения вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.

По думите му Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски":

"Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център, който управлява страната. ... Борисов вчера смъмри министър Даниел Митов за случая в Русе, а днес, явно му се е обадил ортакът му в управлението - Пеевски, и той веднага каза, че не трябва да се подава оставка. По същия начин се случи преди време и във Варна, когато след гафа на МВР Борисов излезе и намекна, че министърът трябва да се оттегли, след което Пеевски веднага излезе и каза, че министърът никъде няма да ходи. Това е най-ясният симптом на завладяната държава. Нещо, срещу което ние се борим".

Предсрочни избори сега няма да има, защото Делян Пеевски не иска избори, понеже има да се харчат милиарди - рекорден бюджетен дефицит, а не защото мотивите на вота на недоверие са слаби и няма достатъчно ясни аргументи, че това правителството трябва да си ходи, коментира Ивайло Мирчев.

"Кметове и бивши министри на ГЕРБ, които имат грешки в корупционен план, или отиват да се снимат пред герба с Пеевски, или знаят какво ги чака през институциите, които той владее. Както КПК сега работи за кметовете на опозицията, много бързо може да се разработи за предишните грешки на хората в ГЕРБ. Те го знаят много добре това. И тъй като не искат, да поздравят бай Ставри в Централния софийски затвор, правят каквото им каже Пеевски. Има процес в ГЕРБ в цялата страна - последният пример е от Разград, където областният координатор на ГЕРБ отиде в ДПС-Ново начало при Пеевски".

По тези теми вот на недоверие не е имало, подчерта Мирчев във връзка с коментара на премиера Желязков, че внесеният от ПП-ДБ вот повтаря теми, по които вече е имало внасяни и гласувани вотове.

"Възраждане" продуцират вотове на недоверие, които укрепват правителството, каза той в отговор на въпрос дали ПП-ДБ ще подкрепи заявения пореден техен вот на недоверие, който ще бъде заради безводието.

Има рекорден бюджетен дефицит и твърде вероятно е да излезем над 3%, посочи депутатът от ПП-ДБ и коментира:

"Няма сфера от обществения живот на страната, където има обществени поръчки и определени интереси, в които този нелегитимен център на власт да не е ударил по масата и да не е казал коя поръчка къде трябва да отиде".

Ивайло Мирчев подчерта, че "трябва да се мисли за бъдещето на България, което не е само с борбата с корупцията и завладяната държава, а да мислим и за сигурността си, като преосмислим много добре къде е Русия в тази наша сигурност и доколко тя не допринася за нашата дестабилизация".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокошката 🐔🐔🐔

    14 2 Отговор
    И така да е, вече никой няма да ви повярва, особено след като и вие деляхте софрата със същите тези хора 🤞❗🤞

    Коментиран от #12

    16:04 14.09.2025

  • 2 Майна

    6 3 Отговор
    Нали няма да гласувате ота на недоверие?
    Вие не сте лицемери, вие сте малоумници
    Ние не сме

    16:05 14.09.2025

  • 3 Мирча Кришан

    12 2 Отговор
    Ивайло ,Мирчев .. на Бимбарицата ти , както и на краставицата , съдържанието им е 78%вода ..

    16:06 14.09.2025

  • 4 батСали

    8 3 Отговор
    .... каза неонациста, последовател на "Азов" и техен посредник тук!

    16:08 14.09.2025

  • 5 факт

    9 3 Отговор
    И Мирч добре усеща нещата и добре ги вижда, но за съжаление много олекнаха като партия и вече не са фактор.

    16:11 14.09.2025

  • 6 Бочко

    7 3 Отговор
    Формалният премиер ни вкара в Еврозоната, без много да плямпа

    16:14 14.09.2025

  • 7 ПП-ДБ

    6 2 Отговор
    И ие искахме да се набутаме в тоя център, затова се хванахме с боко и шишо, ама ни преметнаха и си останахме само с парите по УСАИД.

    16:15 14.09.2025

  • 8 Благодарение на

    6 3 Отговор
    вас, кашкавалените пръсти, загърбихте корупцията да спасявате украйна, са нито украйна е спасена, вие сте шеста глуха.

    Пито, платено.😁

    16:15 14.09.2025

  • 9 Кин дза дза

    5 3 Отговор
    Последният шанс за ППДБ, беше да подкрепи този кабонет. Сега от влакчето за политическото сметище, никой не чува писъците им

    Коментиран от #11

    16:18 14.09.2025

  • 10 Толупа елф Мирчев,

    8 4 Отговор
    иска да е на софрата с ГЕРБ!

    16:19 14.09.2025

  • 11 Намат дори и такъв,

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кин дза дза":

    последен!

    16:20 14.09.2025

  • 12 Не са на Софрата с Прасе N-2,

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кокошката 🐔🐔🐔":

    ако бяха щяха да целуват праха под подметките ме, само и само да да на Софрата но Прасе N-1 и Прасе N-2 ги изхвърлиха на улицата и си взеха така усърдни Патерици от ИТН и БСП - Ново Начало?🤣

    16:35 14.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 нннн

    4 3 Отговор
    Ама нали вие ги легитимирахте Борисов и Пеевски! Върнахте ги на бял кон, щото, видиш ли, били евроатлантици. Как видяхте идеология у тия мафиоти е загадка за мен.

    16:38 14.09.2025

  • 15 просто киро

    5 1 Отговор
    а бе факти стига сте давали ката ден думата на това комунистическо недоразумение мирчев син на секретар на бкп в крушаре добричко повремето на комунизма в България

    16:40 14.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Мили деца и младежи.Никога не правете като бате си Ивайло ! Ако сте внук или син на хипер-дебелоглав комунист,не ставайте ултра-либералдрмократ,ще заприличате на бате си Ивайло.

    16:45 14.09.2025

  • 18 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    Аман бе от тоа селоникаквец-нищоправец "Мирчо-Кришан"!

    16:52 14.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Трайчо

    2 0 Отговор
    И ако има избори сега, ще изберат пак същите и те пак ще са нелигитимни според вас

    16:59 14.09.2025

  • 21 НА МИРЧЕВ ЩЕ КАЖА

    1 1 Отговор
    Вкупом съгрешихте
    И вкупом ненужни станахте.

    17:05 14.09.2025

  • 22 кой да знае

    1 1 Отговор
    Определено е, България да се урпавялва от ДС. Всеки, който не служи на ДС, се бори срещу България и нейното законно правителство. Това е измяна и се наказва с разтрел във всяко време!

    17:05 14.09.2025

  • 23 Доктор

    0 1 Отговор
    Соросоидно прасе

    17:07 14.09.2025

  • 24 000

    2 2 Отговор
    Долу ръцете от господин Пеевски. Той ни вкара в клуба на на богатите. Аман от жълтопаветници.

    17:11 14.09.2025

  • 25 Геро

    2 0 Отговор
    Мирчев, Мирчев, като лъжеш накъде гледаш бе момче!!. Тия приказки ги говори на баба си. На следващите избори сте в коша не разбра ли?. Аман от такива "харвардци" като вас. Няма разлика между вас, крадците от ГЕРБ и ДПС, пък и останалите са същото подобие. Всички сте за при бай Ставри и построяването на АЕЦ Белене, само там по 24 часа на арбайт както го каза оня с мустака. Поне работа ще свършите.

    17:15 14.09.2025

  • 26 уахахаха

    0 0 Отговор
    нискочелия, що ли помним ваше изказване че ДПС е системна, мъдра и дълголетна партия, че Делян Пеевски се е променил за добро на цялата страна, че е станал говорител на европейските ценности .

    17:19 14.09.2025