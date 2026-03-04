Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер. Това установи проверка на TravelNews в сайта на международното летище в емирството. Самолетът е излетял в 20:53 ч местно време, т.е. 18,53 ч. българско време. От авиокомпанията коментираха пред TravelNews, че това не е редовен полет и не е ясно от кого е платен и кой превозва. Разписанието му излезе и на информация на Летище “Васил Левски” в София, като се очаква да кацне в 1,34 часа на терминал 2 тази нощ. Засега Fly Dubai не е обявила да е възобновила редовните си полети до София.
Полетът е с номер FZ1719, който се изпълнява от Boеing 737 Max 8 със 166 места.
От външно министерство и правителството в изявленията през последните дни също не споменаваха за подобен полет. От TravelNews изпратихме запитване до външно министерство какъв е този полет, евакуационен ли е, кой превозва и от кого е платен.
През нощта се очаква да пристигнат още два самолета от Обединените арабски емирства. Единият е правителственият, който в момента извършва полет с 90 пътници на борда от Абу Даби. Той трябва да кацне в 1,10 ч. Другият е от Дубай – на българската авиокомпания Gullivair, който трябва да превози 326 българи и се очаква да кацне в 3,30 ч. през нощта на Терминал 2.
Утре сутринта се очаква да бъде изпълнен и един полет от Салала, Оман, до София от националния превозвач “България Еър”. С него обратно у нас трябва да се върнат 148 българи, които са по програма на туроператора “Емералд травел”.
Днес успешно пристигна първият полет на “България Еър” с български граждани от Дубай до Летище Варна, който беше с туристи на туроператора “Абакс”.
