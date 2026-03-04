Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София

4 Март, 2026

Полетът е с номер FZ1719, който се изпълнява от Boеing 737 Max 8 със 166 места

Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер. Това установи проверка на TravelNews в сайта на международното летище в емирството. Самолетът е излетял в 20:53 ч местно време, т.е. 18,53 ч. българско време. От авиокомпанията коментираха пред TravelNews, че това не е редовен полет и не е ясно от кого е платен и кой превозва. Разписанието му излезе и на информация на Летище “Васил Левски” в София, като се очаква да кацне в 1,34 часа на терминал 2 тази нощ. Засега Fly Dubai не е обявила да е възобновила редовните си полети до София.

Полетът е с номер FZ1719, който се изпълнява от Boеing 737 Max 8 със 166 места.

От външно министерство и правителството в изявленията през последните дни също не споменаваха за подобен полет. От TravelNews изпратихме запитване до външно министерство какъв е този полет, евакуационен ли е, кой превозва и от кого е платен.

През нощта се очаква да пристигнат още два самолета от Обединените арабски емирства. Единият е правителственият, който в момента извършва полет с 90 пътници на борда от Абу Даби. Той трябва да кацне в 1,10 ч. Другият е от Дубай – на българската авиокомпания Gullivair, който трябва да превози 326 българи и се очаква да кацне в 3,30 ч. през нощта на Терминал 2.

Утре сутринта се очаква да бъде изпълнен и един полет от Салала, Оман, до София от националния превозвач “България Еър”. С него обратно у нас трябва да се върнат 148 българи, които са по програма на туроператора “Емералд травел”.

Днес успешно пристигна първият полет на “България Еър” с български граждани от Дубай до Летище Варна, който беше с туристи на туроператора “Абакс”.


  • 1 Шишилизация

    16 1 Отговор
    Шиши го е платил, че ще изтърве изборите😅

    Коментиран от #15

    20:42 04.03.2026

  • 2 хаха

    6 2 Отговор
    Това според пислямистките ватнишки подлоги е защото иранските пислямисти били много страшни и имали 87263487264823 ракети.

    хахаха

    20:44 04.03.2026

  • 3 Ахахаха

    7 7 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна и му окупираха части от Русия, Иран веднага му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования". 🙈🙈🙈

    20:47 04.03.2026

  • 4 Анонимен

    9 0 Отговор
    Да се прибират и друг път да следят ситуацията, преди да заминат!

    Дано пристигнат живи и здрави!

    20:48 04.03.2026

  • 5 Помак

    15 3 Отговор
    В България може би 50 % от хората едвам свързват двата края ..а екскурзия е до общинското градче (Казанлък ,Кубрат, Тутракан,лом ...) с тези Дубай Мумбай ореваха орталъка ..нали са паралии и баровци..снимки кълчене кифли ..като имат пари плащат и ги возят или там да спят ...за пореден път български екскурзианти молят като просяци за превоз от от Азия и Африка ....на екскурзия с кредити е така !

    20:48 04.03.2026

  • 6 ФАКТ

    9 5 Отговор
    Дугин: "Ако Путин и сега не помогне на Иран, той ще е следващият"

    Коментиран от #7

    20:49 04.03.2026

  • 7 Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Не мога ве, бункерът е целия кафяв.

    20:50 04.03.2026

  • 8 Е , хайде сега

    9 1 Отговор
    кого превозва ? Такива , на които им треперят по партенките за мизерните им животи и за заграбеното !

    20:52 04.03.2026

  • 9 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    4 13 Отговор
    След Иран идва ред и на Турция.....
    Колко е силна Турция????
    Турция е силна колкото една ядрена ракета и една земетръсна бомба, а Израел ги има в изобилие .
    Ако вие българите сте забравили 500 те години турско робство ние евреите те сме забравили 400 те год турски геноцид и робство до 1917 год . Господ прощава но евреите не........

    Коментиран от #19

    20:53 04.03.2026

  • 10 Знайко

    5 0 Отговор
    Трея а прибираме към тон,тон и половина силиконови ка.р.а.ч.к.и.И към 20/30 тона шк ем б аци на чичков ци с дебели портфейли.За което плащаме аз и ти.

    Коментиран от #20

    20:54 04.03.2026

  • 11 Боко ,

    4 0 Отговор
    Ема де я дяна ?

    20:56 04.03.2026

  • 12 Сигурно

    8 1 Отговор
    Истинското правителство на България ,състоящо се от...Таки,Де.лян,Петьо ЕВрото,и други ъндърграунд герои...се намира в Дубай....да си пуснат частните самолети и да приберат сънародниците си,.....

    Коментиран от #14

    20:58 04.03.2026

  • 13 Един

    12 0 Отговор
    А какво ще кажете за жалния рев на българчетата на Малдивите.Или тези на Сейшелите.Или тези на Мавриции.И те ревът,че нямало коъ да ги прибере.Че вземете и тези бедняци да погалите.Ето това е държава,която ще чака от хора свързващи едва бюджета си да язащитават.А тези де.б.е.л.а.ц.и при криза първи ще си плюят на цървулите.

    21:01 04.03.2026

  • 14 Промяна

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сигурно":

    РУДИ ГЕЛА Е ТАМ

    21:06 04.03.2026

  • 15 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шишилизация":

    РУДИ ГЕЛА Е ТАМ

    21:07 04.03.2026

  • 16 Лого

    2 0 Отговор
    Щото емирствата летят по-добре :)

    21:10 04.03.2026

  • 17 Дядо Ставри

    3 0 Отговор
    Браво, нашата работна сила се връща от Дубай!
    и като дойде лятото, по курортите на черноморието отново ще имаме работна ръка, за да могат собствениците на хотели да изкарват пак парички!

    Коментиран от #18, #21

    21:24 04.03.2026

  • 18 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дядо Ставри":

    Ще викат на туристите и на работниците, момче искаш ли с...кс а батките ще се изсипят да ги пазят.

    21:55 04.03.2026

  • 19 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Пошло плагиатство: "Бог прощава, Жаго не!" (Джаго Трайков, орк. "Джипси авер")

    21:58 04.03.2026

  • 20 А къде е моята печалба

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Знайко":

    Че след 2-3 години може да имам фирма за роклички и да ги продавам на силиконките ли? Абе махай ги, не ми трябват, ще си ги продавам онлайн

    21:59 04.03.2026

  • 21 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дядо Ставри":

    Адаш, защо сиекса все на политика го убръщате. И защо има "сигригация" по "полув признак" у пандизо. Тоз мунчета от 1988 до днес умръзва. Трябва да докарат тоз германки да посетят пандизо, 13 група. Килия 213, южното крило.

    22:01 04.03.2026

Новини по градове:
