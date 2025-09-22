Денят на ЗАВИСИМОСТТА

Сигурно ще се шокирате, но основна характеристика на независимостта е това да си независим. Явно много хора се объркват от дължината на думата и приемат „независимостта“ като нещо банално и вече случило се. Все едно честваме рожден ден на някого, който не ни е много близък.
Наричаме се независими, но в случая това определение не буди гордост, а по-скоро обида. Това е все едно на най-тъпия в класа да му викат умника. Все едно на този, който не може да тича, да му казват бързия. Така и на нас – държавата, най-зависимата от какви ли не външни сили в Европа, бананова България, колонизирана България, България, тапицирана с чужди влияния – да наричаме независима.
Как сме независими, когато предаваме националната си валута въпреки желанието на народа?
Как сме независими, когато поставяме решенията на собствения си народ под решенията, вкарвани ни отвън?
Как сме независими, когато дори днес, на самия ден, се веят чужди знамена по националните ни институции?
Как сме независими, когато икономиката ни, или това, което е останало от нея, е прехвърлено в чужди ръце? Станало е притежание на чужди компании и се изстисква, докато може да пуска?
Как сме независими при положение, че селското ни стопанство е докарано до тотален погром и в момента едва ли имаме сили да се изхраним самостоятелно? Момент, не можем!
Каква независимост, по дяволите, при положение че трябва да сечем масиви с овощни дървета, за да могат да ни внасят ябълки от чужбина?
Как сме независими, когато на наша територия има чужди военни бази?
Каква независимост, когато правителството ни чака инструкции по най-важните и съкровени национални въпроси от други държави?
Каква независимост при положение, че партиите търчат по чуждите посолства, за да им одобрят кандидат-депутатските листи? И после тези същите наричаме народни избраници? Ще го повторя – народни!
Каква независимост, при положение че един референдум, произтекъл от народа, не можем да направим? Забранено ни е. От кого, бе, независими дами и господа?
Има още сто „как“, които оставям на вас.
В тази хубава страна независимостта е далечен спомен. Много далечен. Толкова далечен, че думата независимост вече е изгубила смисъл.
Скоро идва денят на ЗАВИСИМОСТТА, в който ще се черпи с безплатни кюфтета срещу правилно дадения ви глас. Защото по някаква непонятна за мен причина в най-широки граници продължаваме да имитираме нещо като свободна воля и независимост.
Прощавайте, ако съм ви развалил празника.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
12:04 22.09.2025
2 Последния Софиянец
12:04 22.09.2025
3 Дам
Ако Брюксел, НАТО или САЩ кажат нещо, трябва да изпълняваме,цирк,хаха
12:05 22.09.2025
4 альоха
Коментиран от #6
12:06 22.09.2025
5 Майна
Но по- голяма ти не си ми нужна.."
Достатъчна за Райнметал за да е превърне в нужник!
12:06 22.09.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "альоха":Значи трябва да си я върнем.
12:07 22.09.2025
7 Григор
12:08 22.09.2025
8 Ганя Путинофила
Не може робско племе от векове да стане независимо!
12:08 22.09.2025
9 Сталин
12:08 22.09.2025
10 Дааа
12:08 22.09.2025
11 Каква независимост?
Всички централни софийски улици на руски шпиони и окупатори!
Дори кметството ни се намира на ул. Московска"!
12:10 22.09.2025
12 да да
12:11 22.09.2025
13 имил гьотоф
12:11 22.09.2025
14 Сталин
Коментиран от #24
12:11 22.09.2025
15 Статията е лъч надежда,
12:12 22.09.2025
16 Сталин
Коментиран от #20
12:13 22.09.2025
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #23
12:13 22.09.2025
18 Мишел
12:16 22.09.2025
19 Ако Русия
Коментиран от #21
12:17 22.09.2025
20 Другарю Сталин
До коментар #16 от "Сталин":Ти изби 10 мил.от населението на СССР..Трай там.Знам ,че не си сталин проzто си една ку ха копейка.Що не ходиш в Русия да осетиш руска демокрация.Вчера една жена искаше да разпъне плакат против войната на ка Путин ,4 ма полицая я прибраха веднага,въпреки ,че синът и воюва за вожда.
12:17 22.09.2025
21 А ти прочети
До коментар #19 от "Ако Русия":Колко струва Асвабсждението,колко сме платили.И пак там чети.
12:18 22.09.2025
22 Аз съм
12:20 22.09.2025
23 Що слагате минуси
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":На коментара бе.Истината боли ли.Боли ви.
12:20 22.09.2025
24 За по лесно
До коментар #14 от "Сталин":Се Гръм ни,не се мъчи.
12:21 22.09.2025