Денят на ЗАВИСИМОСТТА

22 Септември, 2025 12:01 569 24

  • емил йотовски-
  • българия-
  • независимост-
  • зависимост-
  • българския манталитет

Прощавайте, ако съм ви развалил празника

Денят на ЗАВИСИМОСТТА - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сигурно ще се шокирате, но основна характеристика на независимостта е това да си независим. Явно много хора се объркват от дължината на думата и приемат „независимостта“ като нещо банално и вече случило се. Все едно честваме рожден ден на някого, който не ни е много близък.

Наричаме се независими, но в случая това определение не буди гордост, а по-скоро обида. Това е все едно на най-тъпия в класа да му викат умника. Все едно на този, който не може да тича, да му казват бързия. Така и на нас – държавата, най-зависимата от какви ли не външни сили в Европа, бананова България, колонизирана България, България, тапицирана с чужди влияния – да наричаме независима.

Как сме независими, когато предаваме националната си валута въпреки желанието на народа?

Как сме независими, когато поставяме решенията на собствения си народ под решенията, вкарвани ни отвън?

Как сме независими, когато дори днес, на самия ден, се веят чужди знамена по националните ни институции?

Как сме независими, когато икономиката ни, или това, което е останало от нея, е прехвърлено в чужди ръце? Станало е притежание на чужди компании и се изстисква, докато може да пуска?

Как сме независими при положение, че селското ни стопанство е докарано до тотален погром и в момента едва ли имаме сили да се изхраним самостоятелно? Момент, не можем!

Каква независимост, по дяволите, при положение че трябва да сечем масиви с овощни дървета, за да могат да ни внасят ябълки от чужбина?

Как сме независими, когато на наша територия има чужди военни бази?

Каква независимост, когато правителството ни чака инструкции по най-важните и съкровени национални въпроси от други държави?

Каква независимост при положение, че партиите търчат по чуждите посолства, за да им одобрят кандидат-депутатските листи? И после тези същите наричаме народни избраници? Ще го повторя – народни!

Каква независимост, при положение че един референдум, произтекъл от народа, не можем да направим? Забранено ни е. От кого, бе, независими дами и господа?

Има още сто „как“, които оставям на вас.

В тази хубава страна независимостта е далечен спомен. Много далечен. Толкова далечен, че думата независимост вече е изгубила смисъл.

Скоро идва денят на ЗАВИСИМОСТТА, в който ще се черпи с безплатни кюфтета срещу правилно дадения ви глас. Защото по някаква непонятна за мен причина в най-широки граници продължаваме да имитираме нещо като свободна воля и независимост.

Прощавайте, ако съм ви развалил празника.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    4 1 Отговор
    Може ли някой да направи списък на държавите, празнуващи ден на своята независимост?

    12:04 22.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    Една държава се определя от три признака -валута,граници и армия.Ние нямаме и трите.

    12:04 22.09.2025

  • 3 Дам

    12 2 Отговор
    Я кажете сега от кого сме независими? 😁
    Ако Брюксел, НАТО или САЩ кажат нещо, трябва да изпълняваме,цирк,хаха

    12:05 22.09.2025

  • 4 альоха

    5 12 Отговор
    Ало умньо , националната ни валута се изгуби още с въвеждането на валутния борд , и престани да напяваш разни глупави балалайчици .

    Коментиран от #6

    12:06 22.09.2025

  • 5 Майна

    13 4 Отговор
    ,,Земя като една човешка длан...,
    Но по- голяма ти не си ми нужна.."

    Достатъчна за Райнметал за да е превърне в нужник!

    12:06 22.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "альоха":

    Значи трябва да си я върнем.

    12:07 22.09.2025

  • 7 Григор

    9 2 Отговор
    Не е нужно да се извинявате. Пред фактите и боговете мълчат!

    12:08 22.09.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    11 3 Отговор
    Автора е прав!
    Не може робско племе от векове да стане независимо!

    12:08 22.09.2025

  • 9 Сталин

    12 4 Отговор
    Лошите комунисти оставиха една просперираща и модерна държава и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това и докараха западните окупанти в България с 5 военни бази,които България никога не е имала през цялата история на държавата

    12:08 22.09.2025

  • 10 Дааа

    4 9 Отговор
    Клоун с източен уклон.

    12:08 22.09.2025

  • 11 Каква независимост?

    4 9 Отговор
    Хиляди тотеми на руския окупатор стърчат в територията, като Гальоша, например!
    Всички централни софийски улици на руски шпиони и окупатори!
    Дори кметството ни се намира на ул. Московска"!

    12:10 22.09.2025

  • 12 да да

    3 8 Отговор
    Всички знаят , че автора е русофилистичноувреден, та му е простена простотията ...

    12:11 22.09.2025

  • 13 имил гьотоф

    4 3 Отговор
    пак се иzтропка на вентилатора.

    12:11 22.09.2025

  • 14 Сталин

    6 3 Отговор
    През цялата история на България е била суверенна държава само през периода 1944-1989 , след това е най жалката бананова република,окупирана колония на краварите

    Коментиран от #24

    12:11 22.09.2025

  • 15 Статията е лъч надежда,

    2 4 Отговор
    за съдраните бг галоши, маскалите пак да върнат Ганя в Кремиковци!

    12:12 22.09.2025

  • 16 Сталин

    7 1 Отговор
    За 30 години западна демокрация,българина беше превърнат в жалък безправен и нещастен роб който само обслужва дебелите з@ дници на западните мародери

    Коментиран от #20

    12:13 22.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    България е член на ЕС и НАТО, на Шенгенското пространство и на Еврозоната. Взема участие във всички дискусии и от нейната воля зависят всички важни решения на общостта и НАТО. Българинът от крепостен селянин на Тодор Живков, който не може свободно да отиде до Петрич и Гоцев Делчев, се превърна в свободен гражданин на Европа. А България в момента не е на 3ри морета, а на седем морета и два океана.

    Коментиран от #23

    12:13 22.09.2025

  • 18 Мишел

    2 0 Отговор
    Толкова сме независими, че идва деня, когато тази държава няма да я има.

    12:16 22.09.2025

  • 19 Ако Русия

    1 0 Отговор
    Не беше ПЛАТИЛА за нашата независимост, Турция щеше да ни сгази през 1908 г.! Напишете в гугъл "българо-руски протокол 1909" и четете! Ама не генерираното от AI , прочетете в Уикепедия.

    Коментиран от #21

    12:17 22.09.2025

  • 20 Другарю Сталин

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Ти изби 10 мил.от населението на СССР..Трай там.Знам ,че не си сталин проzто си една ку ха копейка.Що не ходиш в Русия да осетиш руска демокрация.Вчера една жена искаше да разпъне плакат против войната на ка Путин ,4 ма полицая я прибраха веднага,въпреки ,че синът и воюва за вожда.

    12:17 22.09.2025

  • 21 А ти прочети

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ако Русия":

    Колко струва Асвабсждението,колко сме платили.И пак там чети.

    12:18 22.09.2025

  • 22 Аз съм

    0 0 Отговор
    Ей, автора, ама ако се веят руски знамена по институциите, и се монтират сърпове и чукове ще си щастливо зависим, нали? Оттичате в канала на историята, попей за последно....

    12:20 22.09.2025

  • 23 Що слагате минуси

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    На коментара бе.Истината боли ли.Боли ви.

    12:20 22.09.2025

  • 24 За по лесно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Се Гръм ни,не се мъчи.

    12:21 22.09.2025