Политическата ни система има нужда от идеологическо подмладяване

Политическата ни система има нужда от идеологическо подмладяване

24 Септември, 2025 16:00 578 11

Не става въпрос обаче за навлизане просто на поредния нов политически проект

Коментар на Станислав Тодоров

Политическата ни система цикли, повтаряйки един епизод няколко сезона. Епизодът започва с предсрочни избори и завършва с такива. В момента сякаш сме в края на поредния епизод. Нито протестните действия (уличната демокрация), нито вотовете на недоверие на настоящите политически играчи ще успеят да произведат различен политически сезон, те само затвърждават усещането за срочност и очакването за стария сценарии. Политическата ни система има нужда от идеологическо подмладяване. Не става въпрос обаче за навлизане просто на поредния нов политически проект, който да генерира електорална подкрепа с познатата риторика на национал популизма или с тази на класическия популизъм. Не става въпрос и за поредната либерална или неолиберална формация, която ще черпи енергия от пазарния фундаментализъм. В последните десетилетия доминираха политически партии само от такъв тип. Без алтернативната доминация на политическите наративи от последните десетилетия застари идеологически домашната политика. Политическата ни система се нуждае от политическа партия, която сме нямали в новата ни политическа история. Политическата ни система се нуждае спешно от модерна социалдемократическа партия (по скандинавски модел), иначе новият сезон ще започне по познатия начин.


  • 1 оня с коня

    2 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #4

    16:00 24.09.2025

  • 2 честен ционист

    1 13 Отговор
    Ганчо ще търпи, докато унукът на Баце стане пълнолетен и после той му поема юздите.

    Коментиран от #5

    16:02 24.09.2025

  • 3 Не е въпрос на идеология

    3 0 Отговор
    Морал няма! Морал!

    16:07 24.09.2025

  • 4 А ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Б.0.К.Л.У.К!

    16:08 24.09.2025

  • 5 Таман тъй

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Колко злоба има в тъпата ти юдейска тиква?

    Коментиран от #7

    16:08 24.09.2025

  • 6 Трол

    0 1 Отговор
    Политическата ни система трябва да премине към тикток формат.

    Коментиран от #8

    16:08 24.09.2025

  • 7 мда

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Таман тъй":

    Всеки тъ.п.ак си мисли, че светът се върти около него.

    16:09 24.09.2025

  • 8 тролдоктор

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Теб отдавна те вкараха там.

    16:11 24.09.2025

  • 9 Ляв+

    0 1 Отговор
    Друго си беше при социализма с комунистическата идеология - всичко беше здраво идеологически построено - мир, справедливост, свобода, равенство, братство. Днес, да се прекланяш и фаворизираш Атлантическата Демонкрацията, Капитала, Неоколониалните войни, не изглежда никак атрактивно.

    Коментиран от #10

    16:15 24.09.2025

  • 10 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ляв+":

    Атлантическата демокрация сама си го причини като ви прие.

    16:28 24.09.2025

  • 11 Ето така!

    0 0 Отговор
    Голямо идеологическо подмладяване са ни замислили с религията в училище. Така се започва с идеологиите - на работното място, в училище.
    И защо отново ни заглавикват със скандинавската социалдемокрация?
    Този филм пак ни го прожектират, но ние си ручем жабетата.
    Напред към феодалима и средновековното невежество... и въобще не е невъзможно да реализират античовешките си намерения.

    16:45 24.09.2025