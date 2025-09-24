Коментар на Станислав Тодоров
Политическата ни система цикли, повтаряйки един епизод няколко сезона. Епизодът започва с предсрочни избори и завършва с такива. В момента сякаш сме в края на поредния епизод. Нито протестните действия (уличната демокрация), нито вотовете на недоверие на настоящите политически играчи ще успеят да произведат различен политически сезон, те само затвърждават усещането за срочност и очакването за стария сценарии. Политическата ни система има нужда от идеологическо подмладяване. Не става въпрос обаче за навлизане просто на поредния нов политически проект, който да генерира електорална подкрепа с познатата риторика на национал популизма или с тази на класическия популизъм. Не става въпрос и за поредната либерална или неолиберална формация, която ще черпи енергия от пазарния фундаментализъм. В последните десетилетия доминираха политически партии само от такъв тип. Без алтернативната доминация на политическите наративи от последните десетилетия застари идеологически домашната политика. Политическата ни система се нуждае от политическа партия, която сме нямали в новата ни политическа история. Политическата ни система се нуждае спешно от модерна социалдемократическа партия (по скандинавски модел), иначе новият сезон ще започне по познатия начин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #4
16:00 24.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #5
16:02 24.09.2025
3 Не е въпрос на идеология
16:07 24.09.2025
4 А ти си
До коментар #1 от "оня с коня":Б.0.К.Л.У.К!
16:08 24.09.2025
5 Таман тъй
До коментар #2 от "честен ционист":Колко злоба има в тъпата ти юдейска тиква?
Коментиран от #7
16:08 24.09.2025
6 Трол
Коментиран от #8
16:08 24.09.2025
7 мда
До коментар #5 от "Таман тъй":Всеки тъ.п.ак си мисли, че светът се върти около него.
16:09 24.09.2025
8 тролдоктор
До коментар #6 от "Трол":Теб отдавна те вкараха там.
16:11 24.09.2025
9 Ляв+
Коментиран от #10
16:15 24.09.2025
10 хе хе
До коментар #9 от "Ляв+":Атлантическата демокрация сама си го причини като ви прие.
16:28 24.09.2025
11 Ето така!
И защо отново ни заглавикват със скандинавската социалдемокрация?
Този филм пак ни го прожектират, но ние си ручем жабетата.
Напред към феодалима и средновековното невежество... и въобще не е невъзможно да реализират античовешките си намерения.
16:45 24.09.2025