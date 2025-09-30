Новини
Свят »
САЩ »
Администрацията на Доналд Тръмп иска да изпрати армията в Илинойс

Администрацията на Доналд Тръмп иска да изпрати армията в Илинойс

30 Септември, 2025 09:17 637 5

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • чикаго-
  • илинойс-
  • национална гвардия

Чикаго се превърна в мишена на администрацията на Тръмп заради наредба на града, забраняваща на служителите на града, включително полицията, да съдействат на федералните имиграционни служби

Администрацията на Доналд Тръмп иска да изпрати армията в Илинойс - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер заяви, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Пентагона да изпрати 100 войници в щата, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Националната гвардия на Илинойс е получила меморандум от министерството на вътрешната сигурност, в който се посочва искането, уточни губернаторът, който е член на Демократическата партия.

Пентагонът заяви, че е получил искане за помощ за защита на федералния персонал, имущество и функции. "Всички решения ще бъдат взети в съответствие с установените процедури и ще бъдат обявени в подходящо време", се посочва в изявлението.

Засилените мерки на администрацията на Тръмп по отношение на имиграцията в Чикаго този месец, според Прицкер, са "претекст за разполагане на военни сили срещу" Чикаго.

Прицкер и кметът на Чикаго Брандън Джонсън заемат предизвикателна позиция, откакто Тръмп започна да заплашва с разполагане на Националната гвардия в Чикаго през август.

"Ще продължа да гарантирам, че нашата имигрантска и нелегална общност знае, че е защитена в този град", заяви Джонсън вчера в интервю за Ройтерс.

Но появата на маскирани федерални агенти в центъра на Чикаго в неделя - в нарушение на неотдавнашната заповед на Джонсън, забраняваща носенето на маски от всички служители на силите на реда - и стотиците имигранти, които федералното правителство твърди, че е задържало по време на акцията, подчертаха ограниченията на местните лидери срещу президентската власт.

Чикаго се превърна в мишена на администрацията на Тръмп заради наредба на града, забраняваща на служителите на града, включително полицията, да съдействат на федералните имиграционни служби, отбелязва Ройтерс. Републиканският президент има за цел да депортира рекорден брой имигранти, които са в САЩ незаконно, което според него е необходимо поради високия брой на незаконни преминавания на границата по времето на неговия предшественик от Демократическата партия, Джо Байдън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    2 1 Отговор
    Как може да забранят на служителите на града, включително полицията, да съдействат на федералните имиграционни служби? Тия демократи и либерали съвсем са изплискали легена.

    09:22 30.09.2025

  • 2 китайски балон

    3 0 Отговор
    Ще спрете ли БайДончо една гражданска войничка по стара краварска традиция това е въпрос за 1 цент😉

    09:23 30.09.2025

  • 3 смех

    3 1 Отговор
    Едно време се носеха легенди как в Американския пасоль биелинчербинпечати как не те пускали доживот в Сящ как в Сащ можеш да отидеш само ако имаш 20 медала от 2 олимпияди по астрофизико палеонтология. А то се оказа че Сащ е пълна с нелегални отр епки от кол и въ же събрани.

    09:24 30.09.2025

  • 4 @@@

    3 0 Отговор
    Доналд Тръмп Напуска НАТО, защото ще води война срещу Америка.
    След Ню Йорк и Чикаго, сега ще изпраща армията и в Илинойс.

    09:27 30.09.2025

  • 5 недоразумението Тръмпи

    1 1 Отговор
    САЩ са вековна Демокрация! Не става с руски приоми да се командва!

    09:38 30.09.2025