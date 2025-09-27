Най-малко 51 убити в събота при израелски атаки в ивицата Газа

Най-малко 51 души са били убити при израелски атаки в ивицата Газа от тази сутрин насам, 27 от тях - в град Газа, съобщи палестинската информационна агенция УАФА, цитирана от ДПА и БТА.
Израелската армия съобщи, че военните операции срещу "местни терористични организации" са продължили в крайбрежния район, като офанзивата в град Газа е била разширена.
Израелските сили са открили множество оръжия, сред които противотанкови оръжия, ракети и експлозиви, се казва в информация от израелската армия.
"Бяха ликвидирани редица терористи, които представляваха заплаха за военните", се казва в информацията. В нея се уточнява, че израелските въздушни сили са атакували около 120 цели, включително военни съоръжения и подземна терористична инфраструктура.
По данни на контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа от началото на войната през октомври 2023 г. в ивицата Газа са убити над 65 900 души.
Според УАФА по-голямата част от тях са жени и деца. "Това не е пълният брой на загиналите, тъй като много жертви остават затрупани под развалините, недостъпни за линейките и спасителните екипи", подчертава палестинската информационна агенция.
Войната избухна, след като "Хамас" и други групировки убиха около 1200 души в Израел и отведоха над 250 души като заложници в ивицата Газа.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че в момента се водят интензивни преговори за уреждане на конфликта около сектора Газа, в които участват всички страни от региона.
"Интенсивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешен резултат с сключването на споразумение", написа той в социалната мрежа Truth Social.
Президентът отбеляза, че в преговорите участват всички страни от региона, движението ХАМАС "е много добре запознато с тези дискусии, Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху".
"След толкова десетилетия никога преди не съм виждал толкова добра воля и ентусиазъм по отношение на сключването на сделка", добави Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЗОРО
09:54 27.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъъъъъъъъ
Бе видяхме го Нетаняху пред ООН. В момента, в който се качи на трибуната, всички напуснаха залата....Стана за смях.😂
09:59 27.09.2025
5 ЗОРО
Коментиран от #13
10:00 27.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
10:04 27.09.2025
8 Мишел
10:04 27.09.2025
9 САМО ПРИКАЗКИ НА КИЛОГРАМ
10:06 27.09.2025
10 дядо поп
10:07 27.09.2025
11 Жалък старец
10:09 27.09.2025
12 Валерия
10:13 27.09.2025
13 Соваж бейби
До коментар #5 от "ЗОРО":Да се махат от Европа тукашните и да не идват други евреи .В Америка Дони кукото ще им намери място , в Африка се върнат от къде са дошли Украйна и Лондон става също те не са в Европа.
10:28 27.09.2025
14 боги
11:46 27.09.2025
15 Анализатор
13:54 27.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пешо
18:10 27.09.2025
18 Иван
18:25 27.09.2025
19 сичкуту палесвин
18:44 27.09.2025
20 БАНко
18:51 27.09.2025