Най-малко 51 убити в събота при израелски атаки в ивицата Газа

Най-малко 51 убити в събота при израелски атаки в ивицата Газа

27 Септември, 2025 09:48, обновена 27 Септември, 2025 18:08

  газа
  израел
  доналд тръмп
  хамас
  бенямин нетаняху

Доналд Тръмп преговарял за мир в Газа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Най-малко 51 души са били убити при израелски атаки в ивицата Газа от тази сутрин насам, 27 от тях - в град Газа, съобщи палестинската информационна агенция УАФА, цитирана от ДПА и БТА.

Израелската армия съобщи, че военните операции срещу "местни терористични организации" са продължили в крайбрежния район, като офанзивата в град Газа е била разширена.

Израелските сили са открили множество оръжия, сред които противотанкови оръжия, ракети и експлозиви, се казва в информация от израелската армия.

"Бяха ликвидирани редица терористи, които представляваха заплаха за военните", се казва в информацията. В нея се уточнява, че израелските въздушни сили са атакували около 120 цели, включително военни съоръжения и подземна терористична инфраструктура.

По данни на контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа от началото на войната през октомври 2023 г. в ивицата Газа са убити над 65 900 души.

Според УАФА по-голямата част от тях са жени и деца. "Това не е пълният брой на загиналите, тъй като много жертви остават затрупани под развалините, недостъпни за линейките и спасителните екипи", подчертава палестинската информационна агенция.

Войната избухна, след като "Хамас" и други групировки убиха около 1200 души в Израел и отведоха над 250 души като заложници в ивицата Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че в момента се водят интензивни преговори за уреждане на конфликта около сектора Газа, в които участват всички страни от региона.

"Интенсивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешен резултат с сключването на споразумение", написа той в социалната мрежа Truth Social.

Президентът отбеляза, че в преговорите участват всички страни от региона, движението ХАМАС "е много добре запознато с тези дискусии, Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху".

"След толкова десетилетия никога преди не съм виждал толкова добра воля и ентусиазъм по отношение на сключването на сделка", добави Тръмп.


САЩ
  • 2 ЗОРО

    15 4 Отговор
    Трампича е мрсен фаш и ст!

    09:54 27.09.2025

  • 4 Ъъъъъъъъ

    17 2 Отговор
    "....Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху"."

    Бе видяхме го Нетаняху пред ООН. В момента, в който се качи на трибуната, всички напуснаха залата....Стана за смях.😂

    09:59 27.09.2025

  • 5 ЗОРО

    18 4 Отговор
    Известният американски професор Норман Филкенщайн, който е евреин, каза, че единственото решение на палестинския въпрос, е израелците да стягат куфарите и да се прибират в Полша, Германия, Украйна, Лондон и Ню Йорк, откъдето дойдоха преди 75 години!!!

    10:00 27.09.2025

  • 7 Путин

    4 8 Отговор
    И аз Бомбандирам Украйна за Мир

    10:04 27.09.2025

  • 8 Мишел

    11 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:04 27.09.2025

  • 9 САМО ПРИКАЗКИ НА КИЛОГРАМ

    16 1 Отговор
    ГОВОРИ НО НА ДЕЛА ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО.ТО НЕ БЯХА ПАНАМСКИ КАНАЛ,ГРЕНЛАНДИЯ,УКРАЙНА ЗА 24 ЧАСА ,МИТА И ОЩЕ И ОЩЕ ЩУРОТИИ. ШОУМЕН.

    10:06 27.09.2025

  • 10 дядо поп

    5 1 Отговор
    Ти да видиш!

    10:07 27.09.2025

  • 11 Жалък старец

    13 2 Отговор
    А 90% от оръжието на еврейте е американско

    10:09 27.09.2025

  • 12 Валерия

    13 2 Отговор
    Нетаняху е на път да бъде поставен в историята редом с Хитлер и Сталин!!!нагъл убиец на деца в Палестина!!! Израел ще плати цената рано или късно

    10:13 27.09.2025

  • 13 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЗОРО":

    Да се махат от Европа тукашните и да не идват други евреи .В Америка Дони кукото ще им намери място , в Африка се върнат от къде са дошли Украйна и Лондон става също те не са в Европа.

    10:28 27.09.2025

  • 14 боги

    0 3 Отговор
    Интенсивните трумпета е велик

    11:46 27.09.2025

  • 15 Анализатор

    4 1 Отговор
    Оранжевият клоун нали ще строи курортна Ривиера на мястото на ивицата Газа и му трябва празно място за целта. 2 млн. души да се махат- изселят или избият, да се разчисти терена и да започне весело строителство на казина,хотели и голф игрища. Нетаняху е получил това нареждане и го изпълнява безогледно, а миротворецът в Белия дом чака награда за мир.

    13:54 27.09.2025

  • 17 Пешо

    2 0 Отговор
    Ако това е божият народ,тогава трябва да преосмисли всичко

    18:10 27.09.2025

  • 18 Иван

    4 0 Отговор
    Ако ционистките психопати убиват само по 51 на ден, ще отнеме дълго време. Ционисткият педофил Доналд Тръмп иска да строи там, преди две седмици каза на евреите да изтребват и разчистват по-бързо.

    18:25 27.09.2025

  • 19 сичкуту палесвин

    1 0 Отговор
    дица и кадъни.мъже нема🤡

    18:44 27.09.2025

  • 20 БАНко

    2 0 Отговор
    ПУТИН , КОГА ЩЕ НАСТИГНЕШ АМЕРИКАНЦИТЕ И ИЗРАЕЛ , ЗА ДА СИ ОТДЪХНЕ СКАПАНАТА ЕВРОПА ОТ КИЕВ И ФАШИЗМА ???

    18:51 27.09.2025