Напрежение между Белия дом и Сената! Доналд Тръмп търси изход от шътдауна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява на 29 септември да се срещне с лидерите на двете партии в Конгреса, за да обсъдят мерки за предотвратяване на спирането на работата на федералното правителство - шътдаун. Това съобщи на 27 септември Associated Press.

Тръмп ще приеме в Белия дом председателя на Камарата на представителите на Конгреса Майк Джонсън (републиканец от щата Луизиана), лидера на републиканците в Сената Джон Тюн (от щата Южна Дакота), както и лидерите на демократическото малцинство в долната и горната камара на Конгреса - Хаким Джефрис и Чак Шумър (и двамата от щата Ню Йорк).

На 23 септември Тръмп написа в Truth Social, че не възнамерява да се среща с лидерите на демократите в Конгреса на САЩ, за да обсъдят мерки за предотвратяване на шатдауна. Главата на вашингтонската администрация отбеляза, че такава среща "не може да бъде продуктивна". Той подчерта, че демократите поставят "несериозни и абсурдни изисквания" за споразумения за по-нататъшно финансиране на правителството.

На 19 септември Тръмп допусна възможността за шътдаун, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус до 1 октомври по законопроекта, който предвижда продължаване на финансирането.

На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство. Законопроектът, разработен от републиканците и одобрен в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, а документът, разработен от демократите в Сената, беше подкрепен от 47 законодатели.

По този начин Сенатът не успя да приеме законопроект, който да предотврати шътдауна на 1 октомври.