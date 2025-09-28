Новини
Свят »
САЩ »
Напрежение между Белия дом и Сената! Доналд Тръмп търси изход от шътдауна
  Тема: Украйна

Напрежение между Белия дом и Сената! Доналд Тръмп търси изход от шътдауна

28 Септември, 2025 09:28 874 7

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство

Напрежение между Белия дом и Сената! Доналд Тръмп търси изход от шътдауна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява на 29 септември да се срещне с лидерите на двете партии в Конгреса, за да обсъдят мерки за предотвратяване на спирането на работата на федералното правителство - шътдаун. Това съобщи на 27 септември Associated Press.

Тръмп ще приеме в Белия дом председателя на Камарата на представителите на Конгреса Майк Джонсън (републиканец от щата Луизиана), лидера на републиканците в Сената Джон Тюн (от щата Южна Дакота), както и лидерите на демократическото малцинство в долната и горната камара на Конгреса - Хаким Джефрис и Чак Шумър (и двамата от щата Ню Йорк).

Още новини от Украйна

На 23 септември Тръмп написа в Truth Social, че не възнамерява да се среща с лидерите на демократите в Конгреса на САЩ, за да обсъдят мерки за предотвратяване на шатдауна. Главата на вашингтонската администрация отбеляза, че такава среща "не може да бъде продуктивна". Той подчерта, че демократите поставят "несериозни и абсурдни изисквания" за споразумения за по-нататъшно финансиране на правителството.

На 19 септември Тръмп допусна възможността за шътдаун, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус до 1 октомври по законопроекта, който предвижда продължаване на финансирането.

На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство. Законопроектът, разработен от републиканците и одобрен в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, а документът, разработен от демократите в Сената, беше подкрепен от 47 законодатели.

По този начин Сенатът не успя да приеме законопроект, който да предотврати шътдауна на 1 октомври.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    7 1 Отговор
    Този филм го гледаме всяка година от десетилетия.

    09:31 28.09.2025

  • 2 цербер

    6 1 Отговор
    Закривам, затварям, а не шътдаун. Пишете на български език!

    09:32 28.09.2025

  • 3 Шътдаун

    7 1 Отговор
    Браво на мисиркаша, въвеждат нови думи, ще бъдат наградени с един здрав ассфък

    09:34 28.09.2025

  • 4 демократ

    5 2 Отговор
    Европа си отива Сащ са Вечни

    09:35 28.09.2025

  • 5 Путин

    0 3 Отговор
    Западът забрани на джуджето да води война с Украйна и то маминото обяви "специална 3-дневна военна операция". Муахахахах

    09:36 28.09.2025

  • 6 Георги

    6 1 Отговор
    всяка година един и същи театър

    09:40 28.09.2025

  • 7 Дартс

    2 0 Отговор
    Импийчмънт на Шъттрампа

    09:53 28.09.2025