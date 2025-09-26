Пълен oтĸaз oт pycĸи пeтpoл! Индия пocтaви условията си пред CAЩ

Тръмп след срещата с Ердоган: Вярвам, че Турция ще спре да купува руски петрол. Можем да отменим ембаргото върху Анкара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи ...