Защо препоръката на МВФ за замяна на плоския данък в България с прогресивен данък е неподходяща

26 Септември, 2025 16:01 827 26

  • мвф-
  • подмяна-
  • плосък данък-
  • данъци

Плоските данъци се свързват с простота, прозрачност и предвидимост, което минимизира изкривяванията на пазарите на труда и капитала

Защо препоръката на МВФ за замяна на плоския данък в България с прогресивен данък е неподходяща - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Международният валутен фонд (МВФ) многократно е препоръчвал България да се откаже от плоския си данък върху доходите в полза на прогресивна данъчна система. Икономическият контекст на България и ефективността на плоския данък в продължение на две десетилетия обаче показват, че подобна препоръка е неподходяща. Анализът на икономическата структура, инвестиционния климат и фискалните баланси на България подчертава защо запазването на плоския данък е предимство.

Плоският данък в България, въведен през 2008 г., допринесе за период на висок икономически растеж в сравнение с регионалните конкуренти. Плоските данъци се свързват с простота, прозрачност и предвидимост, което минимизира изкривяванията на пазарите на труда и капитала. Чрез поддържането на ниска и единна данъчна ставка от 10%, България създаде стимули за предприемачество, инвестиции и формализиране на икономическата дейност. Преминаването към прогресивна система би могло да подкопае тези ползи.

Единната ставка намалява възможностите за укриване на данъци и опростява прилагането на закона. Въвеждането на многостепенна прогресивна данъчна система увеличава административната сложност, повишава разходите за съответствие и създава „вратички“, които могат да намалят реалното събиране на приходи. Анализи от държави, които са преминали от плоско към прогресивно данъчно облагане, често показват краткосрочно увеличение на номиналните приходи, но дългосрочен риск от загуба на приходи поради избягване на данъци и преместване на лицата с високи доходи.

България се конкурира с други икономики от Централна и Източна Европа за инвестиции. Плоският данък е ключов аргумент за инвеститорите, сигнализиращ за благоприятна за бизнеса среда. Прогресивното данъчно облагане ще доведе до изтичане на капитали, изтичане на мозъци и намаляване на вътрешните инвестиции във високодоходни сектори.

Препоръките на МВФ наблягат на преразпределението и намаляването на неравенството в доходите. Плоският данък в България, комбиниран със социални трансфери и целенасочени програми за социално подпомагане, постига степен на справедливост без изкривяванията на прогресивното данъчно облагане.

МВФ твърди, че прогресивното данъчно облагане осигурява дългосрочна фискална устойчивост. Напротив, дестабилизирането на данъчната система би могло да намали спазването на данъчното законодателство и инвестициите, подкопавайки приходите и устойчивостта.

За България запазването на плоския данък, докато се усъвършенстват целенасочените социални политики, предлага по-добър подход от приемането на прогресивното данъчно предписание на МВФ. Въвеждането на прогресивно облагане би разместило цялата данъчна система – от промяна на пропорции между преки/косвени данъци до промяна в печалбата, различни ставки на ДДС и др.

Изграждането на социална политика през данъци е ниско ефективно, води до значителни изкривявания в структурата и в стимулите за плащане на данъци. Това е базисен принцип в публичните финанси. Основният проблем за преминаване към прогресивно облагане е за прехвърляне на тежестта на облагане. Защото основната тежест на тази реформа ще падне върху хората от средната класа с висококвалифициран труд за сметка на хората с ниска квалификация. Затова първостепенният проблем е не борбата с неравенствата, а каква икономика развиваме и стимулираме.

д-р Симеон Дянков, Любомир Дацов


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    17 0 Отговор
    Четете статията отзад напред, гарантирано след имената на авторите в дъното няма да ви се чете нищо повече.

    16:06 26.09.2025

  • 2 хъхъ

    21 1 Отговор
    Трябва да има необлагаем минимум, а над определена сума - данък 20%
    Освен това и печалбите на банките трябва да се обложат.

    Коментиран от #15

    16:07 26.09.2025

  • 3 провинциалист

    5 3 Отговор
    Най-икономически обоснованата защита на плоския данък даде г-н "ще има забогатяване в еврозоната" Николай Василев в един диспут с Григор Сарийски, където Василев каза "да изгоним богатите ли"...

    Коментиран от #14

    16:08 26.09.2025

  • 4 Запознат

    21 2 Отговор
    "замяна на плоския данък в България с прогресивен данък е неподходяща"

    Ами неподходяща е защото господин Симеон Дянков и господин Любомир Дацов ще трябва да плащат големи данъци а сега къде по лесно е тези пари да ги вземат от тези с минимална работна заплата. Иначе плоския данък до нищо не е довел в България и приказките за икономически растеж или пък инвестиции за за заблуда на стадото.

    Тези нищоправци ако може ще прокарат закон тези с високите доходи нищо да не плащат а само да стрижат стадото.

    Коментиран от #12

    16:09 26.09.2025

  • 5 Някой

    9 2 Отговор
    Аз пък смятам, че плоския данък трябва да се премахне и да се въведе прогресивен данък доход и НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ.
    Всички развити държави са с НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ и прогресивен данък доход. Даже трябва да се отиде още по-далеч и да се въведе семейно облагане. Когато вече има НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ трябва да почнат да се облагат енсиите. Минималната пенсия и ниските пенсии ще продължат да са необлагаеми за НЕОБЛАГАЕМ минимум, който е по-високи от тях.

    16:11 26.09.2025

  • 6 Тома

    14 0 Отговор
    Не е подходяща за България защото от милиардери ще станат милионери бизнесмените

    16:11 26.09.2025

  • 7 Дориана

    18 1 Отговор
    Напротив , въвеждането на плоския данък беше с цел да се облагодетелстват богатите хора в България . Затова политици като Борисов , Пеевски и техните патерици ще говорят шумно против прогресивния данък Така, че МВФ са прави, но политиците няма да се съобразят, защото си пазят милионите. не ги е грижа за народа.

    16:13 26.09.2025

  • 8 Някой

    16 0 Отговор
    Плоския данък трябва да се премахне, заради него България е държавата с най-големо неравенство в ЕС.

    16:13 26.09.2025

  • 9 604

    12 0 Отговор
    Щот че бръкне у жобът на кукловодите!

    16:16 26.09.2025

  • 10 Лост

    11 0 Отговор
    Ами тогава направете ДДС -то 10%.Хем по лесно ще се смята и фирмите тогава няма крадат фиктивно ДДС.Е , хазната нямало да се напълни,ама и вие , ако не крадете толкова ще стига за нормален бюджет при съкращение на чиновниците.

    16:22 26.09.2025

  • 11 Много си е подходяща даже

    11 0 Отговор
    Огромните заплати на дупетатите и милиционерите ще ги облагат с по-голям данък, кое е лошото

    16:22 26.09.2025

  • 12 Някой

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    Съгласен съм, че плоския данък трябва да бъде премахнат.

    Не е вярно, че плоския данък у нас не е довел до нищо. Доведе до това данъчните да продължават да си клатят краката, а богаташите сами доброволно да престанат да укриват доходи си и доброволно да декларират всичките си дохжди. Плоският данък доведе до изсветляване на икономиката. Но в същото време доведе до укриване на пенсионни и здравни осигуровки. Дълго е да обяснявам как, който е работил в частна фирма официално на ниска заплата ще ме разбере.
    Данъчните ги мързи да работят, ако се въведе прогресивен данък ще трябва да почнат да работят и да откриват тези, които укриват данъци.

    Коментиран от #20

    16:24 26.09.2025

  • 13 Мишел

    10 1 Отговор
    Да се чуди човек, защо при толкова хубави резултати от плоския данък, 180 държави в света ползват прогресивния данък (изключенията са Албания, България и още 12 държави плюс 7 щата в САЩ. )

    Коментиран от #18

    16:25 26.09.2025

  • 14 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Как ще изгоним богатите? Та в целия ЕС данък доход е прогресивен и много по-висок за богатите отколкото у нас. Ако у нас се направи 40% ставката данък доход за най-богатите, където и да отидат в ЕС няма да е по-нисък данъка. Николай Василев лъже, Няма място в ЕС, където данъка да нисък за богатите.

    Данък доход е нисък за богатите в Близкия Изток, Русия ... смятам, че не е нужно да обяснявам защо богатите българи няма да отидат там.

    16:32 26.09.2025

  • 15 Съгласен съм,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    всички доходи над 1000 лева да се облагат с 20%.
    Мисля, че ти първи ще започнеш да укриваш доходи.

    16:39 26.09.2025

  • 18 Готов ли си да започнеш да плащаш

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    20-30% данък върху доходите ти, или веднага ще започнеш да ги криеш.
    Само приказки.

    16:42 26.09.2025

  • 19 Пицахът

    1 0 Отговор
    Дянков явно е решил да облажва като лобист на "инвеститори". И какви са инвестициите в България в последните няколко години (без да броим мутренската акция на Баце с потенциалната все още инвестиция на Райнметал)? И кога ще се "усъвършенстват целенасочените социално политики"? Риторичен въпрос, защото предполагам никой не е видял такива тук. С други думи, Дянков и сие ви казват - МВФ може да си препоръчва каквото си иска, но тук е така, богатите ще стават още по-богати (защото плащат данъци наравно с бедните), а бедните ще стават още по-бедни! Или както каза и Кокорчо - бедните да го ...

    16:42 26.09.2025

  • 20 Този който се е осигурявал

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    на МРЗ от 2000г. досега има ИК 0,463. При 39г. 8м стаж и 1745,04лв среден осигурителен доход(06.2025г.) за последните 12м. се получава - (39,66/100)Х1,35Х0,463Х1745,04 = 432,59лв. приблизително 433лв. Да, но минималната пенсия е 580,87лв. и той ще получава с 148,28лв. незаслужено по-висока пенсия. Затова хората с пълен трудов стаж и имайки по-висока пенсия(примерно 575лв.) ще вземат също 580,87лв. От 1.07.2025г. минималната пенсия става 636лв. и взимащия досега 157,61лв незаслужено ще взема вече 203,41лв. в повече.По тази причина голям брой пенсионери са на минималната пенсия за пълен трудов стаж което е крайно несправедливо.

    16:48 26.09.2025

  • 21 Някой

    1 0 Отговор
    Недоказани твърдения, няма доказателства, че плоския данък е това, което е довело до икономическият ръст. Въвеждането на плоския данък съвпадна с влизането на България в ЕС. Аз пък твърдя, че икономическият ръст на България се дължи на милиардите грантове от Брюксел, а не на плоския данък. Също така твърдя, че плоския данък не е довел до икономически ръст, а е довел до изсветляване на икономиката. Изсветляване на икономиката и ръст на икономиката са съвсем различни неща, но ръста на БВП ги отразява по един и същ тачин. Преди плоския данък сивата икономика у нас беше над 50%, плоския данък изсветли икономиката до около 20% сива икономика. Изсветляването на икономиката е задължение на данъчните инспектори, които трябва да хващат укриващите данъци, а не на плоския данък.

    16:57 26.09.2025

  • 22 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Нека е плоскопредвидим - 15%

    16:59 26.09.2025

  • 23 Перо

    3 0 Отговор
    Плоският данък устройва само държавните милионери и най-малко е в интерес на работниците! Доказан факт е, че този данък не е довел никакви чуждестранни инвеститори и хазната се пълни от населението с измислени и нарастващи данъци и такси, а не от данък печалба!

    16:59 26.09.2025

  • 24 инж. Ганчо Илков

    2 0 Отговор
    Понеже Данъчната ни Система и Данъчното Облагане в България е добре, Българинът е най-бедният Работещ Европеец, а Бълтарският Пенсионер, най-бедният Европейски Пенсионер. Няма по-широка Разлика в Приходите между Нормално, Средно Статично, Работещ на Минимална Работна Заплата и Депутати, Министри, Шефове на БНБ. Диапазона на Приходите е в границите от 600 до 60000 €/месец. Това е за Работещите. За Пенсионерите, е от 270 до 1700 €/месец, като Депутати, Президентство, се Водят по друга Методика, със Значително по-висока Ставка. Олигарсите са Силно Притеснени от Опасноста Комфорта им да бъде Нарушен, ако си Премине от Олигархична в Конкурентно Способна Икономика. За това е и този Политически Хаос и Липсата на Икономически и Социални Реформи. Дянков, тясно Обвързан с Олигарсите, "Съветва" Примирение, Подчинение и Съгласие на Пролетаризираните Българи със Съществуващата Система. Нещо повече, Гуцанов Примамва Работещите в Чужбина, да Прехвърлят Осигуровките си в България, срещу 10000 лева, отпуснати по Програма от Държавният Бюджет. Защо не се Създаде Нормална Бизнес Среда, чрез Реформи Спомагащи и Улесняващи Възможноста за Инвестиции и Създаване на Собствен Бизнес?

    17:03 26.09.2025

  • 25 Някой

    1 0 Отговор
    Добре!

    Бих се съгласил да има плоска ставка за данък доход, но само ако, се въведе необлагаем минимум, същевременно се вдигне данъчната ставка и всички доходи кото пенсии, бонуси ... бъдат включени в облагаемият доход, предлагам 2 варианта:

    Първи вариант, 1500 лева необлагаем минимум и плоска данъчна ставка от 25% за всички доходи над 1500лева месечно. Искам пенсионерите с ниските пенсии и работещите бедни да се успокоят, да помислят малко и да осъзнаят, че така техните доходи няма да намалеят, защото ще са под необлагаемия минимум.

    Втори вариант, необлагаем минимум 1000 и плоска данъчна ставка от 20% за всички доходи над 1000лева месечно.


    Тези двама подръжници на "плаския данък", ще се съгласят да има необлагаем минимум и 25% ПЛОСКА данъчна ставка?

    17:07 26.09.2025

  • 26 анонимен

    0 0 Отговор
    Неподходяща е защото богатите ще получават по малко.

    17:13 26.09.2025