Защо препоръката на МВФ за замяна на плоския данък в България с прогресивен данък е неподходяща

Международният валутен фонд (МВФ) многократно е препоръчвал България да се откаже от плоския си данък върху доходите в полза на прогресивна данъчна система. Икономическият контекст на България и ефективността на плоския данък в продължение на две десетилетия обаче показват, че подобна препоръка е неподходяща. Анализът на икономическата структура, инвестиционния климат и фискалните баланси на България подчертава защо запазването на плоския данък е предимство.
Плоският данък в България, въведен през 2008 г., допринесе за период на висок икономически растеж в сравнение с регионалните конкуренти. Плоските данъци се свързват с простота, прозрачност и предвидимост, което минимизира изкривяванията на пазарите на труда и капитала. Чрез поддържането на ниска и единна данъчна ставка от 10%, България създаде стимули за предприемачество, инвестиции и формализиране на икономическата дейност. Преминаването към прогресивна система би могло да подкопае тези ползи.
Единната ставка намалява възможностите за укриване на данъци и опростява прилагането на закона. Въвеждането на многостепенна прогресивна данъчна система увеличава административната сложност, повишава разходите за съответствие и създава „вратички“, които могат да намалят реалното събиране на приходи. Анализи от държави, които са преминали от плоско към прогресивно данъчно облагане, често показват краткосрочно увеличение на номиналните приходи, но дългосрочен риск от загуба на приходи поради избягване на данъци и преместване на лицата с високи доходи.
България се конкурира с други икономики от Централна и Източна Европа за инвестиции. Плоският данък е ключов аргумент за инвеститорите, сигнализиращ за благоприятна за бизнеса среда. Прогресивното данъчно облагане ще доведе до изтичане на капитали, изтичане на мозъци и намаляване на вътрешните инвестиции във високодоходни сектори.
Препоръките на МВФ наблягат на преразпределението и намаляването на неравенството в доходите. Плоският данък в България, комбиниран със социални трансфери и целенасочени програми за социално подпомагане, постига степен на справедливост без изкривяванията на прогресивното данъчно облагане.
МВФ твърди, че прогресивното данъчно облагане осигурява дългосрочна фискална устойчивост. Напротив, дестабилизирането на данъчната система би могло да намали спазването на данъчното законодателство и инвестициите, подкопавайки приходите и устойчивостта.
За България запазването на плоския данък, докато се усъвършенстват целенасочените социални политики, предлага по-добър подход от приемането на прогресивното данъчно предписание на МВФ. Въвеждането на прогресивно облагане би разместило цялата данъчна система – от промяна на пропорции между преки/косвени данъци до промяна в печалбата, различни ставки на ДДС и др.
Изграждането на социална политика през данъци е ниско ефективно, води до значителни изкривявания в структурата и в стимулите за плащане на данъци. Това е базисен принцип в публичните финанси. Основният проблем за преминаване към прогресивно облагане е за прехвърляне на тежестта на облагане. Защото основната тежест на тази реформа ще падне върху хората от средната класа с висококвалифициран труд за сметка на хората с ниска квалификация. Затова първостепенният проблем е не борбата с неравенствата, а каква икономика развиваме и стимулираме.
д-р Симеон Дянков, Любомир Дацов
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
16:06 26.09.2025
2 хъхъ
Освен това и печалбите на банките трябва да се обложат.
Коментиран от #15
16:07 26.09.2025
3 провинциалист
Коментиран от #14
16:08 26.09.2025
4 Запознат
Ами неподходяща е защото господин Симеон Дянков и господин Любомир Дацов ще трябва да плащат големи данъци а сега къде по лесно е тези пари да ги вземат от тези с минимална работна заплата. Иначе плоския данък до нищо не е довел в България и приказките за икономически растеж или пък инвестиции за за заблуда на стадото.
Тези нищоправци ако може ще прокарат закон тези с високите доходи нищо да не плащат а само да стрижат стадото.
Коментиран от #12
16:09 26.09.2025
5 Някой
Всички развити държави са с НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ и прогресивен данък доход. Даже трябва да се отиде още по-далеч и да се въведе семейно облагане. Когато вече има НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ трябва да почнат да се облагат енсиите. Минималната пенсия и ниските пенсии ще продължат да са необлагаеми за НЕОБЛАГАЕМ минимум, който е по-високи от тях.
16:11 26.09.2025
6 Тома
16:11 26.09.2025
7 Дориана
16:13 26.09.2025
8 Някой
16:13 26.09.2025
9 604
16:16 26.09.2025
10 Лост
16:22 26.09.2025
11 Много си е подходяща даже
16:22 26.09.2025
12 Някой
До коментар #4 от "Запознат":Съгласен съм, че плоския данък трябва да бъде премахнат.
Не е вярно, че плоския данък у нас не е довел до нищо. Доведе до това данъчните да продължават да си клатят краката, а богаташите сами доброволно да престанат да укриват доходи си и доброволно да декларират всичките си дохжди. Плоският данък доведе до изсветляване на икономиката. Но в същото време доведе до укриване на пенсионни и здравни осигуровки. Дълго е да обяснявам как, който е работил в частна фирма официално на ниска заплата ще ме разбере.
Данъчните ги мързи да работят, ако се въведе прогресивен данък ще трябва да почнат да работят и да откриват тези, които укриват данъци.
Коментиран от #20
16:24 26.09.2025
13 Мишел
Коментиран от #18
16:25 26.09.2025
14 Някой
До коментар #3 от "провинциалист":Как ще изгоним богатите? Та в целия ЕС данък доход е прогресивен и много по-висок за богатите отколкото у нас. Ако у нас се направи 40% ставката данък доход за най-богатите, където и да отидат в ЕС няма да е по-нисък данъка. Николай Василев лъже, Няма място в ЕС, където данъка да нисък за богатите.
Данък доход е нисък за богатите в Близкия Изток, Русия ... смятам, че не е нужно да обяснявам защо богатите българи няма да отидат там.
16:32 26.09.2025
15 Съгласен съм,
До коментар #2 от "хъхъ":всички доходи над 1000 лева да се облагат с 20%.
Мисля, че ти първи ще започнеш да укриваш доходи.
16:39 26.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Готов ли си да започнеш да плащаш
До коментар #13 от "Мишел":20-30% данък върху доходите ти, или веднага ще започнеш да ги криеш.
Само приказки.
16:42 26.09.2025
19 Пицахът
16:42 26.09.2025
20 Този който се е осигурявал
До коментар #12 от "Някой":на МРЗ от 2000г. досега има ИК 0,463. При 39г. 8м стаж и 1745,04лв среден осигурителен доход(06.2025г.) за последните 12м. се получава - (39,66/100)Х1,35Х0,463Х1745,04 = 432,59лв. приблизително 433лв. Да, но минималната пенсия е 580,87лв. и той ще получава с 148,28лв. незаслужено по-висока пенсия. Затова хората с пълен трудов стаж и имайки по-висока пенсия(примерно 575лв.) ще вземат също 580,87лв. От 1.07.2025г. минималната пенсия става 636лв. и взимащия досега 157,61лв незаслужено ще взема вече 203,41лв. в повече.По тази причина голям брой пенсионери са на минималната пенсия за пълен трудов стаж което е крайно несправедливо.
16:48 26.09.2025
21 Някой
16:57 26.09.2025
22 Хасковски каунь
16:59 26.09.2025
23 Перо
16:59 26.09.2025
24 инж. Ганчо Илков
17:03 26.09.2025
25 Някой
Бих се съгласил да има плоска ставка за данък доход, но само ако, се въведе необлагаем минимум, същевременно се вдигне данъчната ставка и всички доходи кото пенсии, бонуси ... бъдат включени в облагаемият доход, предлагам 2 варианта:
Първи вариант, 1500 лева необлагаем минимум и плоска данъчна ставка от 25% за всички доходи над 1500лева месечно. Искам пенсионерите с ниските пенсии и работещите бедни да се успокоят, да помислят малко и да осъзнаят, че така техните доходи няма да намалеят, защото ще са под необлагаемия минимум.
Втори вариант, необлагаем минимум 1000 и плоска данъчна ставка от 20% за всички доходи над 1000лева месечно.
Тези двама подръжници на "плаския данък", ще се съгласят да има необлагаем минимум и 25% ПЛОСКА данъчна ставка?
17:07 26.09.2025
26 анонимен
17:13 26.09.2025