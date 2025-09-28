Словакия: как Фицо настрои всички срещу себе си

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В последните две седмици в Братислава и в цяла Словакия се провеждат масови протести срещу правителството. От какво са недоволни хората?

Недоволството срещу словашкия премиер Роберт Фицо започна още с връщането му на власт през 2023 година. Но днес проблемите на министър-председателя, който се опитва да управлява с железен юмрук, нарастват лавинообразно - както вътре в страната, така и в сферата на външната политика.

ПЕС ще изключи партията на Фицо

Близките отношения на словашкия премиер с Русия и Китай продължават да пораждат напрежение и недоволство. Европейците се ядосаха от срещите на Фицо с Владимир Путин и Си Дзинпин в началото на септември, както и от отказа му да спре да купува руска енергия и упорството му да промени конституцията, за да даде предимство на словашкото законодателство пред това на ЕС.

Всичко това, заедно с авторитарните репресии срещу медиите и неправителствения сектор, явно е убедило Партията на европейските социалисти да изключи трайно "Смер" на Фицо от фракцията си.

Михал Симечка, лидер на опозиционната либерална "Прогресивна Словакия", коментира пред ДВ, че това решение, което се очаква ПЕС официално да приеме в средата на октомври, "нанася сериозен удар върху репутацията на Фицо".

Словаците са против икономиите

В същото време дълбоката политическа поляризация в самата Словакия занимава хората повече от външнополитическите проблеми. Последните демонстрации на опозицията се водят под надслова "Протест срещу обедняването!" и са насочени срещу икономическата политика на правителството. Те са в отговор на новия пакет от мерки, обявен от управляващите - третия набор от строги икономии, откакто са на власт.

Пакетът, който беше одобрен от словашкия парламент в сряда вечерта, е опит да се овладее икономическата криза в страната, подсилена и от американските мита върху ключовата за Словакия автомобилна промишленост.

Целта е до 2026 година бюджетният дефицит да бъде намален с 2,7 милиарда евро. Макар никой да не оспорва нуждата от действия, акцентът върху увеличаването на данъците и таксите, съкращаването на заплатите и работните места в публичния сектор и намаляването на социалните помощи предизвиква гняв. Критиците твърдят, че пакетът ще засегне обикновените граждани, но ще пощади олигарсите, свързани с партията "Смер" на Фицо. Бизнес организациите в страната се оплакват, че конкурентоспособността ще отслабне.

Ще падне ли правителството?

Новите протести вероятно ще засилят нестабилността, в която управляващата коалиция пребивава в последните близо две години.

След като по-рано тази година правителството загуби мнозинството си, Фицо си върна лоялността на напусналите депутати с министерски постове. Гласуването на новите мерки отново ще тества стабилността на това мнозинство.

Ситуацията в момента дава шанс на опозицията, но падането на правителството е под въпрос. Според Симечка, "сега представителите на всяка партия публично спорят за пакета" от мерки, но младшите коалиционни партньори на "Смер" - лявоцентристката партия "Хлас" и радикалната дясна Словашка национална партия - се страхуват да разклатят лодката, тъй като са видели как спада подкрепата им след последните избори.

Избирателите пък не са забравили управлението на либералните партии, което също доведе до хаос. Симечка казва, че с екипа си обикаля регионите и разговаря с разочаровани хора, които са гласували за коалицията на Фицо, но според експертите много от тези избиратели, които са от по-бедната част от населението, по-скоро биха подкрепили крайнодясната "Република", отколкото либералите.

Словакия не е същата като през 1989 година

Осъзнавайки тази заплаха, либералната опозиция се опитва да обвърже проруската позиция на Фицо със споровете около пакета с икономически мерки.

Може би най-спорната част от него е предложението да се премахнат два национални празника, единият от които е 17 ноември - денят, в който се чества въстанието, сложило началото на краха на комунистическия режим в бивша Чехословакия.

Някои опозиционни партии призоваха за обща стачка в този ден, както се случи преди 36 години. Други обаче се опасяват от провал.

Радослав Стефанчик от Икономическия университет в Братислава отбелязва, че настроенията в страната днес са много различни от тези през 1989 година: "Тогава мнозинството искаше демокрация, политически свободи и пазарна икономика", казва той. "Сега страната е поляризирана и много хора не биха се присъединили към протеста."

Симечка предполага, че партията му ще запази търпение и настоява, че тя е "готова да се изправи срещу г-н Фицо в предстоящите избори, независимо дали те ще се състоят след две години или утре".

Наблюдателите смятат, че е слабо вероятно да има предсрочни избори, а следващите са насрочени за 2027 година. Фицо вече се отказа веднъж от властта през 2018-а след убийството на журналиста Ян Куциак и това му създаде проблеми с правосъдието. Той надали ще повтори този ход, гласят прогнозите.