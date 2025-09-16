За връзки с Кремъл! ПЕС изключва партията на словашкия премиер Роберт Фицо

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване от състава на словашката партия "Смер", водена от премиера Роберт Фицо, съобщава Politico, като цитира свои източници.

Ръководството е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.

Припомня се, че решението идва, след като Фицо се ръкува с руския президент Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.

Фицо обаче се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски.

Фицо е във все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвиняван в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.

Законодателите на Смер в ЕС и пресслужбата на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.