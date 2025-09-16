Новини
За връзки с Кремъл! ПЕС изключва партията на словашкия премиер Роберт Фицо
  Тема: Украйна

За връзки с Кремъл! ПЕС изключва партията на словашкия премиер Роберт Фицо

16 Септември, 2025 22:52 457 8

Фицо е във все по-голям конфликт с европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвиняван в подкопаване на върховенството на закона в Братислава

За връзки с Кремъл! ПЕС изключва партията на словашкия премиер Роберт Фицо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване от състава на словашката партия "Смер", водена от премиера Роберт Фицо, съобщава Politico, като цитира свои източници.

Ръководството е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.

Още новини от Украйна

Припомня се, че решението идва, след като Фицо се ръкува с руския президент Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.

Фицо обаче се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски.

Фицо е във все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвиняван в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.

Законодателите на Смер в ЕС и пресслужбата на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Фицо ще си разплете чорапите.

    22:55 16.09.2025

  • 2 Руслан

    14 1 Отговор
    Тури си ги на гуя бат Фицо!

    22:55 16.09.2025

  • 3 Антон

    7 6 Отговор
    Това е партията на европейските фашисти!

    22:55 16.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    Орбан го изхвърлиха от ЕНП. И какво от това?

    22:56 16.09.2025

  • 5 Възраждане

    9 0 Отговор
    Фицо, дръж се брат. Нацистите губят войната и скоро идва нашето време

    22:59 16.09.2025

  • 6 очевидно

    6 0 Отговор
    В ЕС няма демокрация, а само явен тоталитаризъм!
    Той трябва да се разпадне и да освободи държавите си - както се разпадна СССР!

    23:00 16.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тома

    0 0 Отговор
    А пък ние мислехме че социалистите мислят хората да живеят добре.А те за пари са готови на всичко

    23:04 16.09.2025