За връзки с Кремъл! ПЕС изключва партията на словашкия премиер Роберт Фицо

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване от състава на словашката партия "Смер", водена от премиера Роберт Фицо, съобщава Politico, като цитира свои източници.
Ръководството е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.
Припомня се, че решението идва, след като Фицо се ръкува с руския президент Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.
Фицо обаче се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски.
Фицо е във все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвиняван в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.
Законодателите на Смер в ЕС и пресслужбата на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
22:55 16.09.2025
2 Руслан
22:55 16.09.2025
3 Антон
22:55 16.09.2025
4 Данко Харсъзина
22:56 16.09.2025
5 Възраждане
22:59 16.09.2025
6 очевидно
Той трябва да се разпадне и да освободи държавите си - както се разпадна СССР!
23:00 16.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тома
23:04 16.09.2025