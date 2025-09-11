Словакия ще подкрепи нов пакет от санкции срещу Москва, но само при определени условия

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи нов пакет от санкции срещу Русия, освен ако Европейската комисия не предложи реалистични мерки за съгласуване на климатичните цели с нуждите на автомобилната и тежката промишленост, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.
Фицо подчерта след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че някои от амбициозните климатични цели на ЕС може да бъдат преразгледани, стига да има желание за това.
"Поставих въпроса как ЕС възнамерява да съчетае своите строги климатични цели с икономическата реалност. В случая на Словакия това означава, че страната произвежда над един милион автомобила годишно и планира да продължи, но е изправена пред изключително високи цени на енергията", каза той.
Фицо подчерта, че готовността на ЕС да намира решения по тези въпроси ще бъде решаваща за словашката позиция относно бъдещи санкции срещу Русия.
"Като премиер няма да подкрепя нов пакет санкции, докато ЕК не заяви конкретни и реалистични предложения как да се съгласуват климатичните изисквания с нуждите на автомобилостроенето", заяви той.
Освен това Фицо обвърза подкрепата си с въпроса за цените на електроенергията. "Второ, няма да подкрепя нови санкции срещу Русия, ако не получим реалистични предложения от страна на ЕК за решаване на проблема с високите цени на електроенергията в Европа", допълни той, като подчерта, че европейските институции имат ключова роля в тази област.
По отношение на дългосрочната финансова рамка на ЕС Фицо настоя, че трябва да се защитят националните интереси на Словакия. Сред основните приоритети той посочи запазването на финансирането по политиката на сближаване и преосмисляне на насоките в Общата селскостопанска политика, които според него не отговарят на нуждите на словашкото селско стопанство.
В заключение Фицо призова за по-активна роля на ЕС в мирните усилия, свързани с войната в Украйна. "Изразих надежда, че същата енергия и внимание, които ЕС влага във военната помощ за Украйна, ще бъдат насочени и към мирния процес", заяви той и добави, че е убеден, че ЕС може да играе много по-съществена роля в намирането на мирно решение, отколкото досега.
1 Олеся
19:07 11.09.2025
2 Браво Фице
Коментиран от #8, #13
19:08 11.09.2025
3 От горе ми се казва
19:15 11.09.2025
4 само при определени условия...
Коментиран от #26, #35
19:15 11.09.2025
5 Реалист
ЕС не може да продължи да функционира, докато за важните решения се изисква единодушие – това трябва да се промени на мнозинство от 2/3. Винаги ще има една, две или няколко държави, които ще бъдат пробити, за да блокират решенията и да правят ЕС слаб. Знам, че единодушието гарантира интересите на всички, но това просто ще унищожи Съюза. Виждате как чрез Унгария и Словакия Путин си гарантира блокиране на важни решения.
Другото е незабавното организиране на отбранителната индустрия и създаването на общ европейски военен съюз. САЩ се показаха като ненадежден партньор с невъзможността да спрат действията на хора като Тръмп, които държат изпълнителната власт.
Няма съмнение, че Путин ще нападне Европа. Няма съмнение, и че Тръмп няма да си мръдне пръста. Най-много да започне да изнудва ЕС.
Колкото по-рано се осъзнаят тези неща, толкова по-силни ще бъдем и по-малко страдания ще има.
Коментиран от #11, #38
19:19 11.09.2025
6 Хаха
19:20 11.09.2025
7 демократ
1. Спиране ползването на рашистки газ и нефт и замяната им с геотермална енергия и атомни централи с уран от Канада и Австралия.
2. Прихващане на руските балистични ракети от спътници камикадзе летящи в стратосферата и обратно бъхтане на Кремъл с ЯО докато не стане земята червена.
Кой нениска това а ми самите западняци.
Например геЙрмания и хора като Шрьодер Меркел и тн Сащ препродаващи рашистки газ и тн.
Коментиран от #37
19:23 11.09.2025
8 Така де
До коментар #2 от "Браво Фице":Бъдещето на Словакия е да бъде руска губерния.
Коментиран от #12
19:24 11.09.2025
9 Крък-Мрък
19:25 11.09.2025
10 А ние ще подкрепим
19:25 11.09.2025
11 Атина Палада
До коментар #5 от "Реалист":ЕС е слаб не заради държавите .Тръмп го каза най точно а именно :-" Проблема не е ,че Путин е умен,проблема е ,че лидерите (върхушката)на ЕС са глупави" !
19:26 11.09.2025
12 Атина Палада
До коментар #8 от "Така де":Че тя и България заминава под орбитата на Русия! Ако това не си разбрал,значи си ....обратното на остър:))))
Коментиран от #15, #17, #24
19:28 11.09.2025
13 да питам
До коментар #2 от "Браво Фице":И какъв е интереса ? Евра , много евра и - дядя Вова , мы с тобой ,ли ?!
Коментиран от #14
19:29 11.09.2025
15 Палавата ,
До коментар #12 от "Атина Палада":При менструация използвай Бусколизин ...🤭
Коментиран от #18, #22
19:32 11.09.2025
17 Адрес 4000
До коментар #12 от "Атина Палада":Мда ето че лапада се появи
Кардамски ти ли си бе
Много разбираш от геополитика
Няма що
Ти от коя страна на тоалетната хартия остана при разделянето в Аляска
Коментиран от #21
19:34 11.09.2025
18 Герге
До коментар #15 от "Палавата ,":Мерси. Щом ти го използваш и го рекламираш значи е пробвано от дама.😂😂😂🤣🤣🤣
19:34 11.09.2025
19 да питам
До коментар #14 от "Чети ще разбереш":Какво е Неграморний , бе ?
Коментиран от #23
19:35 11.09.2025
20 Викам ако не му изнася при Асад викам.
Коментиран от #25
19:37 11.09.2025
21 Магаренко
До коментар #17 от "Адрес 4000":към Русия.
19:37 11.09.2025
22 Атина Палада
До коментар #15 от "Палавата ,":Оле,оле докъде стигнахме :) ш.орошните форумци да ме насочват и то за медикаменти, а аз в тази сфера работя:)))
Коментиран от #27
19:37 11.09.2025
23 Отговарям
До коментар #19 от "да питам":Това си ти.
19:38 11.09.2025
24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "Атина Палада":Как пък един пумияр не замина за руският рай?
19:38 11.09.2025
25 Кирил Петков
До коментар #20 от "Викам ако не му изнася при Асад викам.":Кой те пита кво викаш бе,πррррррдуеkkk ?
Коментиран от #28
19:39 11.09.2025
26 Амадор Ривас
До коментар #4 от "само при определени условия...":Защото мразим блатните фашисти безплатно.....
Коментиран от #33, #36
19:39 11.09.2025
27 Копейкотрошач
До коментар #22 от "Атина Палада":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.
Коментиран от #30, #32
19:39 11.09.2025
28 Отец Теофилий
До коментар #25 от "Кирил Петков":Ще изследваш дъното на язовира.
Коментиран от #31, #34
19:40 11.09.2025
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
19:41 11.09.2025
30 Атина Палада
До коментар #27 от "Копейкотрошач":Всекидневно това ми пишеш:) Хайде,ела да видим :)))
19:41 11.09.2025
32 Q -Рестия
До коментар #27 от "Копейкотрошач":Искаш ли да ми седнеш на дядовия и да пробваш да го чупиш,ааа мин дилл 3прррр ряссъл ?
19:44 11.09.2025
35 Рублевка
До коментар #4 от "само при определени условия...":Защото България не произвежда един милион автомобили годишно като Словакия. Нищо не произвежда. Ние сме страна на пурковци и политикани. Нашите политикани умеят само да крадат!
19:45 11.09.2025
36 гробар
До коментар #26 от "Амадор Ривас":Мрази ,щот като те закопаме после няма да мразиш ,чирпански 6ибба няkkk.
19:47 11.09.2025
37 Рублевка
До коментар #7 от "демократ":Драги демократи и русофоби,
Тук много се говори за замразените руски активи, които са наистина огромни. Над $300 милиарда! Но нищо не се казва за активите, които не са замразени, а те са около $4000 милиарда... Не се залъгвайте, че със санкции или по друг начин можете да попречите на Путин да постигне целите на СВО. Той ясно заяви, че СВО ще продължи, докато постигне целите си. 10 години, 20, 200 ако е нужно. Русия няма да се огъне от няколко счупени керемиди на Кремъл. Дори и Путин да се спомине, той вече не е млад, СВО ще продължи и следващия може да не е с толкова мек характер към малорусите в крайна. Съжалявам, че ви огорчих, но това е положението. ПАРИ ИМА И ТО МНОГО!
19:48 11.09.2025
38 Рублевка
До коментар #5 от "Реалист":Защо му е на Путин да напада Европа? Разкажи, да се посмеем.
Коментиран от #39
19:50 11.09.2025
39 Атина Палада
До коментар #38 от "Рублевка":Освен да й ( на Европа) плаща дълговете ,за друго не се сещам:) Защото ,освен дългове друго в Европа няма..
19:55 11.09.2025
40 Рублевка
20:08 11.09.2025
41 Факт
20:09 11.09.2025