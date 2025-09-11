Новини
Свят »
Словакия »
Словакия ще подкрепи нов пакет от санкции срещу Москва, но само при определени условия
  Тема: Украйна

Словакия ще подкрепи нов пакет от санкции срещу Москва, но само при определени условия

11 Септември, 2025 19:05 789 41

  • владимир путин-
  • роберт фицо-
  • словакия-
  • украйна-
  • санкции

Фицо подчерта, че готовността на ЕС да намира решения по тези въпроси ще бъде решаваща за словашката позиция относно бъдещи санкции срещу Русия

Словакия ще подкрепи нов пакет от санкции срещу Москва, но само при определени условия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи нов пакет от санкции срещу Русия, освен ако Европейската комисия не предложи реалистични мерки за съгласуване на климатичните цели с нуждите на автомобилната и тежката промишленост, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Фицо подчерта след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че някои от амбициозните климатични цели на ЕС може да бъдат преразгледани, стига да има желание за това.

Още новини от Украйна

"Поставих въпроса как ЕС възнамерява да съчетае своите строги климатични цели с икономическата реалност. В случая на Словакия това означава, че страната произвежда над един милион автомобила годишно и планира да продължи, но е изправена пред изключително високи цени на енергията", каза той.

Фицо подчерта, че готовността на ЕС да намира решения по тези въпроси ще бъде решаваща за словашката позиция относно бъдещи санкции срещу Русия.

"Като премиер няма да подкрепя нов пакет санкции, докато ЕК не заяви конкретни и реалистични предложения как да се съгласуват климатичните изисквания с нуждите на автомобилостроенето", заяви той.

Освен това Фицо обвърза подкрепата си с въпроса за цените на електроенергията. "Второ, няма да подкрепя нови санкции срещу Русия, ако не получим реалистични предложения от страна на ЕК за решаване на проблема с високите цени на електроенергията в Европа", допълни той, като подчерта, че европейските институции имат ключова роля в тази област.

По отношение на дългосрочната финансова рамка на ЕС Фицо настоя, че трябва да се защитят националните интереси на Словакия. Сред основните приоритети той посочи запазването на финансирането по политиката на сближаване и преосмисляне на насоките в Общата селскостопанска политика, които според него не отговарят на нуждите на словашкото селско стопанство.

В заключение Фицо призова за по-активна роля на ЕС в мирните усилия, свързани с войната в Украйна. "Изразих надежда, че същата енергия и внимание, които ЕС влага във военната помощ за Украйна, ще бъдат насочени и към мирния процес", заяви той и добави, че е убеден, че ЕС може да играе много по-съществена роля в намирането на мирно решение, отколкото досега.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олеся

    4 8 Отговор
    Брат мого чоловіка — циган.

    19:07 11.09.2025

  • 2 Браво Фице

    15 4 Отговор
    Извий им ръцете. Защитавай си интереса .

    Коментиран от #8, #13

    19:08 11.09.2025

  • 3 От горе ми се казва

    2 12 Отговор
    Ще подкрепя и хоро ще играе.

    19:15 11.09.2025

  • 4 само при определени условия...

    16 1 Отговор
    А ние защо нямаме условия?

    Коментиран от #26, #35

    19:15 11.09.2025

  • 5 Реалист

    2 15 Отговор
    Най-спешните неща, с които Европейският съюз трябва да се заеме, са промяна в начина на вземане на решения и създаване на европейски военен съюз. Нищо друго не е по-важно от това.
    ЕС не може да продължи да функционира, докато за важните решения се изисква единодушие – това трябва да се промени на мнозинство от 2/3. Винаги ще има една, две или няколко държави, които ще бъдат пробити, за да блокират решенията и да правят ЕС слаб. Знам, че единодушието гарантира интересите на всички, но това просто ще унищожи Съюза. Виждате как чрез Унгария и Словакия Путин си гарантира блокиране на важни решения.
    Другото е незабавното организиране на отбранителната индустрия и създаването на общ европейски военен съюз. САЩ се показаха като ненадежден партньор с невъзможността да спрат действията на хора като Тръмп, които държат изпълнителната власт.
    Няма съмнение, че Путин ще нападне Европа. Няма съмнение, и че Тръмп няма да си мръдне пръста. Най-много да започне да изнудва ЕС.
    Колкото по-рано се осъзнаят тези неща, толкова по-силни ще бъдем и по-малко страдания ще има.

    Коментиран от #11, #38

    19:19 11.09.2025

  • 6 Хаха

    2 6 Отговор
    Фицо досега е подкрепил всички пакети санкции, но продължава да цоца руски газ.

    19:20 11.09.2025

  • 7 демократ

    3 8 Отговор
    Начина за претопяване на Рашия са два.
    1. Спиране ползването на рашистки газ и нефт и замяната им с геотермална енергия и атомни централи с уран от Канада и Австралия.
    2. Прихващане на руските балистични ракети от спътници камикадзе летящи в стратосферата и обратно бъхтане на Кремъл с ЯО докато не стане земята червена.
    Кой нениска това а ми самите западняци.
    Например геЙрмания и хора като Шрьодер Меркел и тн Сащ препродаващи рашистки газ и тн.

    Коментиран от #37

    19:23 11.09.2025

  • 8 Така де

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Браво Фице":

    Бъдещето на Словакия е да бъде руска губерния.

    Коментиран от #12

    19:24 11.09.2025

  • 9 Крък-Мрък

    1 4 Отговор
    Стреляните се подкрепят ... 🤭

    19:25 11.09.2025

  • 10 А ние ще подкрепим

    3 7 Отговор
    Санкции срещу бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:25 11.09.2025

  • 11 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    ЕС е слаб не заради държавите .Тръмп го каза най точно а именно :-" Проблема не е ,че Путин е умен,проблема е ,че лидерите (върхушката)на ЕС са глупави" !

    19:26 11.09.2025

  • 12 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Така де":

    Че тя и България заминава под орбитата на Русия! Ако това не си разбрал,значи си ....обратното на остър:))))

    Коментиран от #15, #17, #24

    19:28 11.09.2025

  • 13 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво Фице":

    И какъв е интереса ? Евра , много евра и - дядя Вова , мы с тобой ,ли ?!

    Коментиран от #14

    19:29 11.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Палавата ,

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    При менструация използвай Бусколизин ...🤭

    Коментиран от #18, #22

    19:32 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Адрес 4000

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Мда ето че лапада се появи
    Кардамски ти ли си бе
    Много разбираш от геополитика
    Няма що
    Ти от коя страна на тоалетната хартия остана при разделянето в Аляска

    Коментиран от #21

    19:34 11.09.2025

  • 18 Герге

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Палавата ,":

    Мерси. Щом ти го използваш и го рекламираш значи е пробвано от дама.😂😂😂🤣🤣🤣

    19:34 11.09.2025

  • 19 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Чети ще разбереш":

    Какво е Неграморний , бе ?

    Коментиран от #23

    19:35 11.09.2025

  • 20 Викам ако не му изнася при Асад викам.

    2 1 Отговор
    При Асад.Асад има и още от белото.

    Коментиран от #25

    19:37 11.09.2025

  • 21 Магаренко

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Адрес 4000":

    към Русия.

    19:37 11.09.2025

  • 22 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Палавата ,":

    Оле,оле докъде стигнахме :) ш.орошните форумци да ме насочват и то за медикаменти, а аз в тази сфера работя:)))

    Коментиран от #27

    19:37 11.09.2025

  • 23 Отговарям

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "да питам":

    Това си ти.

    19:38 11.09.2025

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    19:38 11.09.2025

  • 25 Кирил Петков

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Викам ако не му изнася при Асад викам.":

    Кой те пита кво викаш бе,πррррррдуеkkk ?

    Коментиран от #28

    19:39 11.09.2025

  • 26 Амадор Ривас

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "само при определени условия...":

    Защото мразим блатните фашисти безплатно.....

    Коментиран от #33, #36

    19:39 11.09.2025

  • 27 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #30, #32

    19:39 11.09.2025

  • 28 Отец Теофилий

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кирил Петков":

    Ще изследваш дъното на язовира.

    Коментиран от #31, #34

    19:40 11.09.2025

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    Как пък един коязки утре пак не замина за Осрайна .Оня Светльо Ултраса не се брои ,че отече още попътьом.Благодаря ви предварително за +овете .

    19:41 11.09.2025

  • 30 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкотрошач":

    Всекидневно това ми пишеш:) Хайде,ела да видим :)))

    19:41 11.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Q -Рестия

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкотрошач":

    Искаш ли да ми седнеш на дядовия и да пробваш да го чупиш,ааа мин дилл 3прррр ряссъл ?

    19:44 11.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "само при определени условия...":

    Защото България не произвежда един милион автомобили годишно като Словакия. Нищо не произвежда. Ние сме страна на пурковци и политикани. Нашите политикани умеят само да крадат!

    19:45 11.09.2025

  • 36 гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Амадор Ривас":

    Мрази ,щот като те закопаме после няма да мразиш ,чирпански 6ибба няkkk.

    19:47 11.09.2025

  • 37 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    Драги демократи и русофоби,
    Тук много се говори за замразените руски активи, които са наистина огромни. Над $300 милиарда! Но нищо не се казва за активите, които не са замразени, а те са около $4000 милиарда... Не се залъгвайте, че със санкции или по друг начин можете да попречите на Путин да постигне целите на СВО. Той ясно заяви, че СВО ще продължи, докато постигне целите си. 10 години, 20, 200 ако е нужно. Русия няма да се огъне от няколко счупени керемиди на Кремъл. Дори и Путин да се спомине, той вече не е млад, СВО ще продължи и следващия може да не е с толкова мек характер към малорусите в крайна. Съжалявам, че ви огорчих, но това е положението. ПАРИ ИМА И ТО МНОГО!

    19:48 11.09.2025

  • 38 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    Защо му е на Путин да напада Европа? Разкажи, да се посмеем.

    Коментиран от #39

    19:50 11.09.2025

  • 39 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Рублевка":

    Освен да й ( на Европа) плаща дълговете ,за друго не се сещам:) Защото ,освен дългове друго в Европа няма..

    19:55 11.09.2025

  • 40 Рублевка

    0 0 Отговор
    Словашкият премиер Роберт Фицо отказа подкуп от Зеленски и озвучи сумата. $200 милиона му е предложил Зеленски за подкрепа на укра. $200 милиона! Има ли български политикан, който да се откаже от такъв подкуп? Да отговорят русофобите.

    20:08 11.09.2025

  • 41 Факт

    0 0 Отговор
    Неизпълними условия!

    20:09 11.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания