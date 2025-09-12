Вашингтон: Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ и ядрена енергия

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт призова останалите купувачи на руски изкопаеми горива от ЕС да се откажат от кампанията си срещу усилията на блока за прекратяване на зависимостта от Москва и вместо това да купуват от Америка, цитира думите му "Политико".
Говорейки в петък на събитие в Брюксел, където тази седмица е провел срещи с официални лица относно това как да се увеличи вносът на американски втечнен природен газ и да се прекъсне потокът от средства за войната на Русия срещу Украйна, Райт заяви, че би било за предпочитане Европа да получава доставките си от "своите приятели".
На въпрос на "Политико" дали страни като Унгария и Словакия, които се противопоставиха на усилията на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ, трябва най-накрая да прекратят отношенията си с Кремъл, Райт отговори "абсолютно".
"Искаме да изместим целия руски газ. Президент Тръмп, Америка и всички държави от ЕС, искаме да сложим край на руско-украинската война", каза Райт. "Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази кървава война, толкова по-добре за всички нас. Така че отговорът на въпроса ви е да, абсолютно.
Същевременно Райт призова европейските страни да намерят алтернативи на руската атомна енергия, заявявайки, че "искаме да видим ядрени технологии, идващи от Съединените щати или от самия ЕС".
В четвъртък Върховният съд на ЕС постанови, че Комисията е сгрешила, като е позволила на Унгария да предостави държавна помощ за финансиране на голямо разширение на своите ядрени електроцентрали с "руска подкрепа". Съдът на ЕС заяви, че длъжностните лица е трябвало да определят дали изграждането на централата Пакш II, в партньорство с руската държавна компания "Росатом", нарушава правилата за обществени поръчки.
Унгарският популистки премиер и съюзник на Тръмп, Виктор Орбан, отдавна води кампания в подкрепа на проекта Пакш II - и против санкциите на ЕС срещу Русия, включително плана на комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен за постепенно спиране на целия внос на газ от страната до 2027 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #5
15:23 12.09.2025
2 Синухе
15:24 12.09.2025
3 тъй тъй
Коментиран от #20, #30, #42
15:25 12.09.2025
4 хихих
Коментиран от #23, #43
15:26 12.09.2025
5 Ще купуваш!
До коментар #1 от "Боруна Лом":И хоро ще играеш.Ако не -в Донецк на евтиният бензин дето го няма .Му ха ха
Коментиран от #17
15:26 12.09.2025
6 Пора
Коментиран от #16
15:26 12.09.2025
8 Верно?
Коментиран от #51
15:26 12.09.2025
9 таксиджия 🚖
15:27 12.09.2025
10 Хехе
15:27 12.09.2025
11 Антон
15:28 12.09.2025
12 Перо
15:28 12.09.2025
13 Трябва да си хептен глупак!
Но както казва народът... :
,,Не е виновен тоя ,който е изял баницата...а тоя,който му я е дал...!"...!
15:29 12.09.2025
14 Ето как се прави бизнес
Коментиран от #46
15:29 12.09.2025
15 САЩ са прагматични....
А розовите понита хрупът зелена енергия изпускат санкция след санкция.
15:30 12.09.2025
16 Ами айде де...🤣😂😝!
До коментар #6 от "Пора":Откога ,,умира" и все жива ходи...👍!
15:30 12.09.2025
17 Боруна Лом
До коментар #5 от "Ще купуваш!":ДУ. ХАЙ!И НИЕ МИЛИАРДИ ДАДОХМЕ НА ОБОРА И НАСРЕЩА НИЩОООО!ПАНИМАЕШ ОЛГОФРЕНИИИИИИИ?
15:32 12.09.2025
18 Всичко е по план
В списъка са включени „Артек“, ОЕЗ „Алабуга“, фондът на името на Ахмат-Хаджи Кадиров, „УралАЗ“ и Тулският оръжеен завод. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за износ на технологии.
Нова Зеландия също се присъедини към ограничението на цената на петрола и въведе мерки срещу 11 физически лица, осем компании и 19 кораба от „сенчестия флот“ на Руската федерация.
Коментиран от #41
15:32 12.09.2025
19 ООрана държава
Коментиран от #26
15:32 12.09.2025
20 Атина Палада
До коментар #3 от "тъй тъй":Договора с Шел е смешен...Ще купуват 1% от цялото си потреблението ! Но не това е важно!
Важното е ,че министърът на енергетиката каза заповеднически:-"ЕС ще купува от нас петрол и втечнен газ и точка"! А Тръмп се разгневи на Индия защо купувала руски петрол и го препродавала н Европа от където печелила от това! Затова Тръмп се мъчи да пренасочи руския петрол от Индия към САЩ ,та САЩ да правят онова,което прави Индия.Да препродават на Европа.Предвид изказването на министърът им на енергетиката става ясно,че Тръмп се е договорил с Путин..
15:32 12.09.2025
21 Приключване
15:34 12.09.2025
22 Лелее
Апропо търсят ли се ГАЗ-ките, КАМАЗ.-ките и УАЗ-ките?!!!
Добре че имаме ВАЗ-ките за топъл спомен от Светлото минало!
Коментиран от #29
15:34 12.09.2025
23 Атина Палада
До коментар #4 от "хихих":Най прости казано...Заповедта от Вашингтон е,целият ЕС да купува петрол и втечнен газ от САЩ .Няма Орбан,няма Фицо....Нищо лично,всичко е бизнес ..
15:35 12.09.2025
24 Божеее
15:35 12.09.2025
25 Тъпи
15:36 12.09.2025
27 Я пък тоя
15:38 12.09.2025
28 злати
15:38 12.09.2025
29 Недей да ми лелечиш
До коментар #22 от "Лелее":Не зная как са Газките, Уазките, но куфалницата ти смила ли, че нямаш дори домати, мухльо?!
15:39 12.09.2025
30 Е-е-е-
До коментар #3 от "тъй тъй":чак пък бензина на рашистите да не достигал и да купували с долари?!?!!?!
Айде да няма дизел, защото Танковете са на нафтата, ама бензина защо!!!!
Апропо докъде стигна победоносната Втора армия на Светот, поне за Покровск не се чува.....
15:39 12.09.2025
31 Архимандрисандрит Бибиан
15:44 12.09.2025
32 Да Копуват от Америка на 2-3по висока
15:44 12.09.2025
33 Пламен
В историята няма друга по прецакваща се държава
15:45 12.09.2025
34 604
Коментиран от #39
15:45 12.09.2025
35 ГЕЛЕ
15:45 12.09.2025
36 Да кажем че
15:47 12.09.2025
37 Сега
15:48 12.09.2025
38 Тиражира се Дезинформация!
15:49 12.09.2025
39 Я пък тоя
До коментар #34 от "604":Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите.
15:51 12.09.2025
40 стоян георгиев
Коментиран от #45, #49
15:52 12.09.2025
41 Леле - леле ?! 😜
До коментар #18 от "Всичко е по план":Не знаех , че Нова Зеландия и Япония някога са купували руски петрол . Голяма загуба .
15:52 12.09.2025
42 Българин
До коментар #3 от "тъй тъй":Вие сте българско джудже атанасоф -148 см.
15:56 12.09.2025
43 Всеки се бори
До коментар #4 от "хихих":за пари.
15:58 12.09.2025
44 Иван
16:02 12.09.2025
45 Иван
До коментар #40 от "стоян георгиев":Овцо, не е ядрена, а атомна.
Коментиран от #50, #53
16:03 12.09.2025
47 Настана
16:06 12.09.2025
48 Някой
16:07 12.09.2025
49 666
До коментар #40 от "стоян георгиев":ХА ХА ХА ТОВА САМО БУЛГАР ТЪПАНАР МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ ДА КУПИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТРАЛА ПОСЛЕ ДА ГО ПОГРЕБЕ и КАТО ИСТИНСКИ ПОСЛЕШКОВЦИ ЩЕ КУПУВА НОВО ТРИПАТИ ПО СКЪПО АМА ОТ НАШ ЧОВЕК
ужас ужас
16:09 12.09.2025
50 Копейкотрошач
До коментар #45 от "Иван":Вратлето ти няма да издържи и две минути.
16:11 12.09.2025
51 Напомнящ
До коментар #8 от "Верно?":ДА!!! Кравария внася от РУСИЯ не само уран, внася и огромни количества природен газ и петрол!!! За 2024 год. вносът на петрол се е увеличил с цели 40%!!! Купува от РУСИЯ и го продава на петорни цени на Европа,която бързотечно залязва!!!
16:11 12.09.2025
52 Уса
16:12 12.09.2025
53 На май...
До коментар #45 от "Иван":ка...ти ѝ пръснах атома.Даже си плати.
16:12 12.09.2025
54 Някой
16:13 12.09.2025