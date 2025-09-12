Новини
Вашингтон: Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ и ядрена енергия
  Тема: Украйна

Вашингтон: Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ и ядрена енергия

12 Септември, 2025 15:20

В четвъртък Върховният съд на ЕС постанови, че Комисията е сгрешила, като е позволила на Унгария да предостави държавна помощ за финансиране на голямо разширение на своите ядрени електроцентрали с руска подкрепа

Вашингтон: Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ и ядрена енергия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт призова останалите купувачи на руски изкопаеми горива от ЕС да се откажат от кампанията си срещу усилията на блока за прекратяване на зависимостта от Москва и вместо това да купуват от Америка, цитира думите му "Политико".

Говорейки в петък на събитие в Брюксел, където тази седмица е провел срещи с официални лица относно това как да се увеличи вносът на американски втечнен природен газ и да се прекъсне потокът от средства за войната на Русия срещу Украйна, Райт заяви, че би било за предпочитане Европа да получава доставките си от "своите приятели".

Още новини от Украйна

На въпрос на "Политико" дали страни като Унгария и Словакия, които се противопоставиха на усилията на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ, трябва най-накрая да прекратят отношенията си с Кремъл, Райт отговори "абсолютно".

"Искаме да изместим целия руски газ. Президент Тръмп, Америка и всички държави от ЕС, искаме да сложим край на руско-украинската война", каза Райт. "Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази кървава война, толкова по-добре за всички нас. Така че отговорът на въпроса ви е да, абсолютно.

Същевременно Райт призова европейските страни да намерят алтернативи на руската атомна енергия, заявявайки, че "искаме да видим ядрени технологии, идващи от Съединените щати или от самия ЕС".

В четвъртък Върховният съд на ЕС постанови, че Комисията е сгрешила, като е позволила на Унгария да предостави държавна помощ за финансиране на голямо разширение на своите ядрени електроцентрали с "руска подкрепа". Съдът на ЕС заяви, че длъжностните лица е трябвало да определят дали изграждането на централата Пакш II, в партньорство с руската държавна компания "Росатом", нарушава правилата за обществени поръчки.

Унгарският популистки премиер и съюзник на Тръмп, Виктор Орбан, отдавна води кампания в подкрепа на проекта Пакш II - и против санкциите на ЕС срещу Русия, включително плана на комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен за постепенно спиране на целия внос на газ от страната до 2027 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    58 5 Отговор
    И КАКВО...КАТО НАШИТЕ БУНАЦИ ДА КУПУВАТ СКЪПО И ПРЕ СКЪПО ОТ ВАС ЛИ?И ПАК РУСКИ....?

    Коментиран от #5

    15:23 12.09.2025

  • 2 Синухе

    28 2 Отговор
    А дълъг пръст!

    15:24 12.09.2025

  • 3 тъй тъй

    12 45 Отговор
    Унгария вече се отказаха - подписват договор с Шел. Скоро и Словакия. Още един голям геополитически успех за кремълското кърваво джудже. А най-странното е, че в Русия бензинът вече недостига и се пазарува в долари.

    Коментиран от #20, #30, #42

    15:25 12.09.2025

  • 4 хихих

    20 2 Отговор
    Орбан и Фицо не бяха ли най-големите приятели на Тръмп и Путин :) вече се обърках напълно, кой за какво се бори

    Коментиран от #23, #43

    15:26 12.09.2025

  • 5 Ще купуваш!

    4 27 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    И хоро ще играеш.Ако не -в Донецк на евтиният бензин дето го няма .Му ха ха

    Коментиран от #17

    15:26 12.09.2025

  • 6 Пора

    7 36 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #16

    15:26 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Верно?

    42 4 Отговор
    Когато вие се откажете от руския уран!!!

    Коментиран от #51

    15:26 12.09.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    43 4 Отговор
    Честита ви демокрация по краварски! Ще купувате само неработещи 10-кратно по-скъпи реактори от сащ и американска втечнена шистова газ през тръбата в Александрополус.

    15:27 12.09.2025

  • 10 Хехе

    42 4 Отговор
    Кои са ФАЩ, да казват кой как, ще живее?

    15:27 12.09.2025

  • 11 Антон

    40 4 Отговор
    И как така краварите ще казват кой какво да прави? Що не си видят скапаната държава и тогава да раздават акъл!

    15:28 12.09.2025

  • 12 Перо

    19 2 Отговор
    Който има пари, да внася газ и от Марс!

    15:28 12.09.2025

  • 13 Трябва да си хептен глупак!

    30 4 Отговор
    За да не видиш огромната разлика в цените между Руските енергоносители и Американските...!
    Но както казва народът... :
    ,,Не е виновен тоя ,който е изял баницата...а тоя,който му я е дал...!"...!

    15:29 12.09.2025

  • 14 Ето как се прави бизнес

    28 3 Отговор
    Намираш си група слабохарактерни, казваш им какво от кого и на каква цена да купят и те бързо се съгласяват. Американците си гонят интересите, а европейците са много добри да им помагат в това. С войната в Украйна, откачиха Русия от Европа и я дадоха на Китай.

    Коментиран от #46

    15:29 12.09.2025

  • 15 САЩ са прагматични....

    23 3 Отговор
    Ще вземат от руската федерация и ще го препродават на нас. Разделяй и владей и трупай парички.
    А розовите понита хрупът зелена енергия изпускат санкция след санкция.

    15:30 12.09.2025

  • 16 Ами айде де...🤣😂😝!

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пора":

    Откога ,,умира" и все жива ходи...👍!

    15:30 12.09.2025

  • 17 Боруна Лом

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ще купуваш!":

    ДУ. ХАЙ!И НИЕ МИЛИАРДИ ДАДОХМЕ НА ОБОРА И НАСРЕЩА НИЩОООО!ПАНИМАЕШ ОЛГОФРЕНИИИИИИИ?

    15:32 12.09.2025

  • 18 Всичко е по план

    4 20 Отговор
    От 12 септември Токио намали тавана на цените за внос на руски петрол от $60 на $47,6 за барел. Паралелно с това Япония въведе санкции срещу 14 руснаци, 48 компании от Руската федерация, както и срещу организации от Сейшелските острови, ОАЕ, Турция, Китай и Маршаловите острови, които са помагали за заобикаляне на ограниченията.



    В списъка са включени „Артек“, ОЕЗ „Алабуга“, фондът на името на Ахмат-Хаджи Кадиров, „УралАЗ“ и Тулският оръжеен завод. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за износ на технологии.

    Нова Зеландия също се присъедини към ограничението на цената на петрола и въведе мерки срещу 11 физически лица, осем компании и 19 кораба от „сенчестия флот“ на Руската федерация.

    Коментиран от #41

    15:32 12.09.2025

  • 19 ООрана държава

    23 2 Отговор
    Тия във Фашингтон кога станаха босове ,че и заповеди раздават?

    Коментиран от #26

    15:32 12.09.2025

  • 20 Атина Палада

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "тъй тъй":

    Договора с Шел е смешен...Ще купуват 1% от цялото си потреблението ! Но не това е важно!
    Важното е ,че министърът на енергетиката каза заповеднически:-"ЕС ще купува от нас петрол и втечнен газ и точка"! А Тръмп се разгневи на Индия защо купувала руски петрол и го препродавала н Европа от където печелила от това! Затова Тръмп се мъчи да пренасочи руския петрол от Индия към САЩ ,та САЩ да правят онова,което прави Индия.Да препродават на Европа.Предвид изказването на министърът им на енергетиката става ясно,че Тръмп се е договорил с Путин..

    15:32 12.09.2025

  • 21 Приключване

    10 2 Отговор
    Демек да фалирва.

    15:34 12.09.2025

  • 22 Лелее

    3 19 Отговор
    Как ще се справи СССР-то без износа?!?
    Апропо търсят ли се ГАЗ-ките, КАМАЗ.-ките и УАЗ-ките?!!!
    Добре че имаме ВАЗ-ките за топъл спомен от Светлото минало!

    Коментиран от #29

    15:34 12.09.2025

  • 23 Атина Палада

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "хихих":

    Най прости казано...Заповедта от Вашингтон е,целият ЕС да купува петрол и втечнен газ от САЩ .Няма Орбан,няма Фицо....Нищо лично,всичко е бизнес ..

    15:35 12.09.2025

  • 24 Божеее

    12 3 Отговор
    СССР Янкия забранява това, онова...

    15:35 12.09.2025

  • 25 Тъпи

    11 2 Отговор
    Америк идио

    15:36 12.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Я пък тоя

    23 1 Отговор
    Да попитам Вашингтон: - А вие защо не се откажете от руския газ и ядрена енергия?

    15:38 12.09.2025

  • 28 злати

    26 2 Отговор
    ние от Вашингтон ви заповядвам да не купувате руски газ,ще купувате пт нас демократичен и изчистен руски газ на тройна цена,и европейските пудели почват да пикват от кеф,така се убиват икономиките им браво

    15:38 12.09.2025

  • 29 Недей да ми лелечиш

    19 2 Отговор

    До коментар #22 от "Лелее":

    Не зная как са Газките, Уазките, но куфалницата ти смила ли, че нямаш дори домати, мухльо?!

    15:39 12.09.2025

  • 30 Е-е-е-

    2 15 Отговор

    До коментар #3 от "тъй тъй":

    чак пък бензина на рашистите да не достигал и да купували с долари?!?!!?!
    Айде да няма дизел, защото Танковете са на нафтата, ама бензина защо!!!!

    Апропо докъде стигна победоносната Втора армия на Светот, поне за Покровск не се чува.....

    15:39 12.09.2025

  • 31 Архимандрисандрит Бибиан

    1 10 Отговор
    Онгариа и Словакиа га че имат по две дупки!? Нема, требе да си изберат един- краварски или татароменгянски! Инък че стане дабъл пенетрейшън и отиват у вишета лига! Внетен ли сме?

    15:44 12.09.2025

  • 32 Да Копуват от Америка на 2-3по висока

    16 1 Отговор
    Цена! Това е само пожелание!! Фицо и Орбан са Родолюбци, не Глупаци!!

    15:44 12.09.2025

  • 33 Пламен

    2 14 Отговор
    Унгарците както винаги се прецакват.
    В историята няма друга по прецакваща се държава

    15:45 12.09.2025

  • 34 604

    12 2 Отговор
    Европа си заминава...гето...сега е полугето...скоро .!.

    Коментиран от #39

    15:45 12.09.2025

  • 35 ГЕЛЕ

    18 2 Отговор
    ЕТО ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯТА ЗАПАДНА ИСКАШ НЕ ИСКАШ КАЗВА ТИ КАКВО ДА ПРАВИШ, И НЯМА НЕ ИСКАМ НЯМА НЕДЕИ ДА ВИ Е ЧЕСТИТА ДЕМОРАТИ, ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ РОБИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ, РОБИ НО ДЕМОКРАТИЧНИ АМЕРИКАНСКИ

    15:45 12.09.2025

  • 36 Да кажем че

    9 2 Отговор
    80,% от така наречен американски втечнен газ, всъщност е руски от Ямал.с американска надценка от над три пъти,! С европейският добитък така трябва да се постъпва.

    15:47 12.09.2025

  • 37 Сега

    6 2 Отговор
    Следва България, щрак и неандерталци

    15:48 12.09.2025

  • 38 Тиражира се Дезинформация!

    6 1 Отговор
    Пожелания!! Мечтите на Зеленски и Урсула!!! Ердоган какво ще каже???

    15:49 12.09.2025

  • 39 Я пък тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "604":

    Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите.

    15:51 12.09.2025

  • 40 стоян георгиев

    0 7 Отговор
    Унгария залудо строи руски яец.добре че ние не почнахме нашия.

    Коментиран от #45, #49

    15:52 12.09.2025

  • 41 Леле - леле ?! 😜

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Всичко е по план":

    Не знаех , че Нова Зеландия и Япония някога са купували руски петрол . Голяма загуба .

    15:52 12.09.2025

  • 42 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "тъй тъй":

    Вие сте българско джудже атанасоф -148 см.

    15:56 12.09.2025

  • 43 Всеки се бори

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихих":

    за пари.

    15:58 12.09.2025

  • 44 Иван

    2 1 Отговор
    А на сатанинската Синагога ще й бъде ли разрешено да продължава да оперира в Унгария и Словакия?

    16:02 12.09.2025

  • 45 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Овцо, не е ядрена, а атомна.

    Коментиран от #50, #53

    16:03 12.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Настана

    1 1 Отговор
    време амерския дълг да се плаща от юропата.

    16:06 12.09.2025

  • 48 Някой

    3 1 Отговор
    А всички да се откажат от американски газ и гориво за ядрени централи. Или да наложат мита от 100% на него.

    16:07 12.09.2025

  • 49 666

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    ХА ХА ХА ТОВА САМО БУЛГАР ТЪПАНАР МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ ДА КУПИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТРАЛА ПОСЛЕ ДА ГО ПОГРЕБЕ и КАТО ИСТИНСКИ ПОСЛЕШКОВЦИ ЩЕ КУПУВА НОВО ТРИПАТИ ПО СКЪПО АМА ОТ НАШ ЧОВЕК
    ужас ужас

    16:09 12.09.2025

  • 50 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    Вратлето ти няма да издържи и две минути.

    16:11 12.09.2025

  • 51 Напомнящ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Верно?":

    ДА!!! Кравария внася от РУСИЯ не само уран, внася и огромни количества природен газ и петрол!!! За 2024 год. вносът на петрол се е увеличил с цели 40%!!! Купува от РУСИЯ и го продава на петорни цени на Европа,която бързотечно залязва!!!

    16:11 12.09.2025

  • 52 Уса

    0 1 Отговор
    Америка е силно разделена и е важно само,какво ще направи Тръмп а не кой какво говори

    16:12 12.09.2025

  • 53 На май...

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    ка...ти ѝ пръснах атома.Даже си плати.

    16:12 12.09.2025

  • 54 Някой

    0 0 Отговор
    Всеки трети ликвидирани орк е от българско оръжие.

    16:13 12.09.2025