Вашингтон: Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ и ядрена енергия

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт призова останалите купувачи на руски изкопаеми горива от ЕС да се откажат от кампанията си срещу усилията на блока за прекратяване на зависимостта от Москва и вместо това да купуват от Америка, цитира думите му "Политико".

Говорейки в петък на събитие в Брюксел, където тази седмица е провел срещи с официални лица относно това как да се увеличи вносът на американски втечнен природен газ и да се прекъсне потокът от средства за войната на Русия срещу Украйна, Райт заяви, че би било за предпочитане Европа да получава доставките си от "своите приятели".

На въпрос на "Политико" дали страни като Унгария и Словакия, които се противопоставиха на усилията на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ, трябва най-накрая да прекратят отношенията си с Кремъл, Райт отговори "абсолютно".

"Искаме да изместим целия руски газ. Президент Тръмп, Америка и всички държави от ЕС, искаме да сложим край на руско-украинската война", каза Райт. "Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази кървава война, толкова по-добре за всички нас. Така че отговорът на въпроса ви е да, абсолютно.

Същевременно Райт призова европейските страни да намерят алтернативи на руската атомна енергия, заявявайки, че "искаме да видим ядрени технологии, идващи от Съединените щати или от самия ЕС".

В четвъртък Върховният съд на ЕС постанови, че Комисията е сгрешила, като е позволила на Унгария да предостави държавна помощ за финансиране на голямо разширение на своите ядрени електроцентрали с "руска подкрепа". Съдът на ЕС заяви, че длъжностните лица е трябвало да определят дали изграждането на централата Пакш II, в партньорство с руската държавна компания "Росатом", нарушава правилата за обществени поръчки.

Унгарският популистки премиер и съюзник на Тръмп, Виктор Орбан, отдавна води кампания в подкрепа на проекта Пакш II - и против санкциите на ЕС срещу Русия, включително плана на комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен за постепенно спиране на целия внос на газ от страната до 2027 г.