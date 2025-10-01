Новини
Фискалният съвет с конкретни предложения за промени в пенсионната система

1 Октомври, 2025 13:00 937 22

  • пенсионна система-
  • втори стълб-
  • трети стълб-
  • доо-
  • пенсии

Да се насърчи откриването на индивидуални партиди на децата от техните родители, вместо последните да инвестират парите на името на децата в банкови депозити, е сред предложенията на проф. Манов

Фискалният съвет с конкретни предложения за промени в пенсионната система - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Проф. д-р Богомил Манов, член на Фискалния съвет

Някои насоки за движение по пътната карта за промени в пенсионната система

При разработването на концепцията за пътна карта считаме за удачно да се имат предвид следните по-важни моменти:

Да имаме яснота каква част от брутния вътрешен продукт (БВП) ще се преразпределя чрез публичните разходи поне за един десет годишен период. Това ще ни покаже има ли възможности за увеличение на приходите в цялата бюджетна система, в т. ч. и в осигурителната такава, чрез привличане на допълнителен ресурс.

Да се разполага с информация дали процента на разпределение на разходите (структурата) в сектор „Държавно управление“ по функции ще остане същия или ще се промени за този 10 годишен период.

Да се даде отговор и на въпроса какви са потребностите от допълнителен паричен ресурс за разходопокривната част на пенсионната система за един период от 10 години напред.

Какъв механизъм се предлага да се отчита в значително по-висока степен на приемливост връзката - преведени осигурителни вноски от лицето и размер на получавана пенсия (принос – права).

Стабилизирането на тристълбовата пенсионна система в България изисква едновременно фискални, институционални и социални мерки, комбинирани в краткосрочна и средносрочна стратегия. В настоящия материал сме идентифицирали някои по-важни проблеми в съответните стълбове и предлагаме евентуални решения.

Първи стълб. България е в относително лоша демографска ситуация. По-малко хора влизат в полето на труда, отколкото излизат. Налице е застаряващо население, а това увеличава натиска върху първия стълб, изграден на разходопокривен принцип. Съществува сериозна уравновиловка във величината на получаваните пенсии (главно минималните). Сребърния фонд, в качеството на буферен фонд за стабилизиране на системата, е недостатъчен за финансиране на една евентуална пенсионна реформа.

Ето и някои предложения отнасящи се до фискалната краткосрочна стратегия:

Проблем. Не се отчита в достатъчно значима степен връзката принос за осигурителната система и величина на получаваната пенсия и от тук проблема с уравновиловката.

Предложение за решение: Изменение на сега съществуващото съотношение на осигурителните вноски между първия и втория стълб в полза на втория за новата работна сила.

Проблем. Липсват достатъчно средства за стабилизиране на пенсионната система. Парите в т.н. Сребърен фонд биха достигнали само за два месеца за покриване на разходите за пенсии в първия стълб.

Предложение за решение: Средствата да се инвестират в активи, които генерират по-висока доходност. Да отпадне планираното увеличение в средносрочната бюджетна прогноза за осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ от 01.01. 2027 г. с 1 процентен пункт (п.п.) и от 01.01.2028 г. с 2 п.п. и след оптимизиране на системата и недостиг на средства да се увеличи ДДС с един или два п.п. Ако решението е да е с 2 п.п. да се въведе минимална ставка за лекарства, учебници и учебни помагала и други по преценка.

Проблем. Ковид добавката от 60 лв. влезе в основния размер, при това не само за пенсионерите от ковид годините, но и за всички бъдещи пенсионери. Освен това, тя се осъвременява всяка година с швейцарското правило.

Предложение за решение: Тези 60 лв. да отпаднат от бъдещите пенсии, а за настоящите пенсионери да спрат да се индексират. Логично е да се извадят от пенсионната система и да се прехвърлят към социалните плащания, но това само ще затрудни тяхното администриране.

Проблем. Сега пенсиите и добавките, несвързани с осигурителен принос, са в състава на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Предложение за решение: Да се извадят от ДОО. Да се прехвърлят към социалните помощи и да се получават като помощ, а не като пенсия.

Втори стълб. При него е налице съществена връзка между принос и права. Освен това, налице е приспособимост към демографските промени, намаляване на зависимостта от солидарната система и наследяване на средствата при смърт на осигуреното лице. Но съществуват и проблеми, главно свързани с ниска доходност и сравнително високи и сигурни такси за дружествата. Проблем за устойчивото развитие на втория стълб се явява и възможността за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към ДОО.

Предложение за решение: Въвеждане на мултифондовата система. Предложение за 3 отделни фонда с различна степен на риск, следователно и на очаквана доходност, формирани на възрастов критерии. Таксите да се състоят от постоянна и променлива част. Първата да се определя в процент към управляваните нетни активи, а втората в процент върху реализираната доходност. Да се обмисли и увеличаване на вноската в УПФ.

Проблем за устойчивото развитие на втория стълб се явява и възможността за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към ДОО.

Предложение за решение: Да се премахне нормативно установената конкуренция между първи и втори стълб, защото идеята е стълбовете да се допълват, не да се конкурират. Или поне да се намали (или да отпадне) коефициента на редукция на държавната пенсия, което ще увеличи реалните доходи на пенсионерите, ще засили доверието в системата и ще ограничи прехвърлянията към НОИ, укрепвайки баланса между първия и втория стълб.

Трети стълб. Да се насърчи откриването на индивидуални партиди на децата от техните родители, вместо последните да инвестират парите на името на децата в банкови депозити. Данъчното облекчение за личните вноски да се установи поне на 15% от данъчната основа, а размерът на данъчно освободената вноска при работодателските вноски за доброволно пенсионно осигуряване да се увеличи от 60 лв. поне до 200 лв.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тея чуват ли се въобще

    6 0 Отговор
    (каква част от брутния вътрешен продукт (БВП) ще се преразпределя чрез публичните разходи) Ами колкото данъци се съберат толкова .....

    13:02 01.10.2025

  • 2 Стар човек, простено му е!

    11 0 Отговор
    Канете хора които редовно си пият хапчетата! Този вече не става за показ, ума е до време, идва деменцията!

    Коментиран от #9

    13:03 01.10.2025

  • 3 Ъхъъъъъ......

    10 0 Отговор
    Само че възможността за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към ДОО не е проблем а е право на избор на хората. ....

    13:04 01.10.2025

  • 4 Фискалният съвет

    6 0 Отговор
    Сега и лобист на ЧПФ ли стана? Нещо е в колизия ми се струва

    13:06 01.10.2025

  • 5 Митко

    11 1 Отговор
    И нищо за милиционерите, нулев принос огромни пенсии

    13:08 01.10.2025

  • 6 Ай не думай.....

    6 0 Отговор
    Предложение за решение: Средствата да се инвестират в активи, които генерират по-висока доходност..... а ако ЧПФ ги бяха инвестирали в злато колко щеше да е сега доходността им а? Крадлива пасмина .... и кво щяха да му управляват тогава?

    13:09 01.10.2025

  • 7 Леле майко

    10 0 Отговор
    Сега и откриването на индивидуални партиди на децата от техните родители ли ще стане задължително ? И то точно в ЧПФ? Това ли измислиха тези недоразумения ?

    13:12 01.10.2025

  • 8 Аз пък мисля

    5 0 Отговор
    Че ЧПФондове са директно за закриване ! И Фискалният съвет също !

    13:14 01.10.2025

  • 9 Хубаво аре

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стар човек, простено му е!":

    Тоя е стар човек, а другите в тоя Фискалният съвет дали са нормални?

    13:16 01.10.2025

  • 10 ЧПФ да инвестират в НАТО

    6 0 Отговор
    Това е поредната глупост която са измислили за ограбването на хората

    13:18 01.10.2025

  • 11 Един

    5 0 Отговор
    Тоя мъртвец кви ги говори?!

    А къде в пенсионното уравнение е държавните служители най-накрая да започнат да си плащат ВСИЧКИ осигуровки, както го правят частниците!!!

    Това са точно половината от работещите и парадоксално с по-високите заплати! Ако хрантутниците си плащаха пари ще има!

    Втория стълб нищо не носи - доходността на частните фондове не покрива дори и инфлацията - а при срив на борсите хората или ще трябва да стоят гладни или най-накрая да им дойде куража да ви увисят по дереците дето ви е мястото на всички бордове и експерти

    Коментиран от #13, #15

    13:19 01.10.2025

  • 12 Софийски селянин,

    4 0 Отговор
    Да бе много умно,по настояване на жена ми направих застраховка живот на сина когато беше само на две годинки.
    И след 10 години всичките пари изгоряха стопиха се от инфлацията...

    13:27 01.10.2025

  • 13 Гешевче

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Уважаеми, в цял свят който работи за държавата ползва привилегии. Такива като теб мрънкачи или са неграмотни за държавна работа или не искат да работят за без пари, но мрънкат. Кандидатствайте за държавна работа и спрете да ручите.

    Коментиран от #16, #17

    13:29 01.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Скоро възрастта за пенсиониране ще стане по-висока от средната продължителност на живота😒😒😒😒

    13:32 01.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    Звучиш като родител който дава на детето си пари за училище и иска да му върне част от тях ❗
    Може би ти е трудно да го проумееш🤔

    13:34 01.10.2025

  • 16 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гешевче":

    В цял свят частният сектор е с по-високи заплати от държавния!
    Мен лично ме е гнус ДА КРАДА ОТ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ ЗАПЛАТА за това си я изкарвам сам и ВИ ПЛАЩАМ И ВАШИТЕ!

    Държавния апарат е с безумно раздут щат и нереално високи заплати, които не само не кореспондират с икономическата реалност, но са и тотално незаслужени!

    13:36 01.10.2025

  • 17 Проблема е обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гешевче":

    Че предимно неграмотни са на държавна работа..

    Коментиран от #20

    13:36 01.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Лесно е да проверите.
    Мъжете работили и осигурявали се цял живот,
    повтарям,
    мъжете работили и осигурявали се цял живот,
    са внесли в системата поне три пъти повече отколкото ще получат до края на цивота си❗

    Коментиран от #21

    13:38 01.10.2025

  • 19 Такава велика ликвидност

    2 0 Отговор
    Че един от големите ЧПФ в България инвестира парите на хората в две фалирали банки. Една украинска и една молдовска нали? Но иначе тея от Фискалният съвет дрънкат глупости и гледат в тавана умниците ....

    13:40 01.10.2025

  • 20 Гешевче

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Проблема е обаче":

    Да, това е проблем, нарочно залаган в държавното управление от тези, на които се радвате по тв всеки ден, докато ни облъчват с неграмотни и популистки изказвания.

    13:41 01.10.2025

  • 21 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Лесно е да провериш, МЪЖЕТЕ РАБОТИЛИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР
    в държавния сектор нищо не внасят в системата!

    13:44 01.10.2025

  • 22 Дика

    1 0 Отговор
    Да си прехвърлиш средствата от личната пенсионна партида в общата каца НОИ е същото като да си метнеш парите през балкона на тел. измамници. Е това иска оная комунистка Ваня Григорова.

    13:51 01.10.2025